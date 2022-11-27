Как дорожает еда в Африке

Доля импортированной пшеницы из России в Намибию, по прогнозу, упадет ниже 10% в течение текущего финансового года из-за санкций на экспорт российской продукции, заявил посол Намибии в РФ Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.

"В течение 2021-2022 финансового года в Намибии доля импортированной из России пшеницы составила около 34%, но, по прогнозу, этот показатель упадет ниже 10% в течение текущего финансового года (2022-2023) из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Многие импортеры могут предпочесть поиск альтернативных рынков в Европе и Южной Африке", - сказал он в интервью РИА Новости.

"Что касается удобрений, то в 2022 году только 4% было импортировано из России, основную часть удобрений мы импортировали из Южной Африки", - добавил он.

"Санкции на экспорт удобрений из России увеличили стоимость удобрений в Намибии более чем на 50%, в конечном итоге увеличив себестоимость производства и, как следствие, привели к высокой цене на продовольствие", - сказал посол.

Понятно, что в Намибии население не сильно богатое, и подрожание еды вдвое - это катастрофа. Грубо говоря, люди не могут больше платить - они просто станут меньше есть.

А вот что будут есть на Украине? Цены на еду мировые, а инфляция гривны уже в полтора раза. При этом урожай нынешнего года по понятным причинам был не очень, а в будущем году, боюсь, посевной может вообще не быть. Удобрений не будет. Дизельного топлива тоже.

Африка Африкой, а 30-миллионная Украина тоже хочет кушать... Без света питаться можно, а вот без хлеба никак.

А.Б.