Как дорожает еда в Африке

С добрым утром в стране-спонсоре терроризма... Что, уже заготовили тротиловые шашки и маски на всю голову? Смотрите мне...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

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Читатели спрашивали о цифровой валюте. В частности, о цифровой валюте Центробанка. То есть, в отличие от биткойна, обеспечиваться она будет как бы государством.

Все знают, что раньше доллар (или рубль) обеспечивался золотом, собственно деньгами и было золото, а купюры - просто казначейскими билетами. Позже стали обеспечивать "всем достоянием государства", что уже более размыто, хрен взыщешь, если что. Если честно, то Бреттон-Вудская система, которая появилась по итогам ВМВ, ввела обеспечение всех валют долларом, а его, в свою очередь, обеспечивало честное слово американского правительства и тех нескольких банков, которые составили ФРС.

В 1976 году появилась Ямайская система, которая усовершенствовала Бреттон-Вудскую, вообще выведя золото из механизмов обеспечения - теперь там только честное слово избранных: США, ЕС, Китая, Британии и Японии.

Цифровая система еще более усовершенствует Ямайскую, вообще устранив национальную привязку честного слова. Честное слово будет гарантироваться блокчейном. То есть ничем. Господом Богом.

А теперь к новостям, сначала без комментариев.

- Цены на аренду жилья в Грузии выросли на 120%

- Госдума в начале декабря примет решение о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранных граждан

- Стоимость авиабилетов в Египет на зиму снизилась на 67%, в Турцию - на 47%

- В Киеве света нет на улицах и в большинстве домов

- Сборная Аргентины обыграла Мексику 2:0

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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