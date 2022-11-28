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Московский листок

Начали обсуждать сдачу Крыма

Опубликовано 28.11.2022 в разделе комментариев 1

украина крым
Начали обсуждать сдачу Крыма

Попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу между Киевом и Западом, говорится в материале издания Economist.

Издание указывает, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ноябре заявил, что успех украинских войск в Крыму вряд ли возможен "в ближайшее время". В этом контексте отмечается, что украинские военные понимают, что США и поставляемое ими оружие являются "ключом" к тому, возможен ли успех украинской стороны вообще.

"Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием - и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть", - заключил Economist.

***

А меня удивляет, что этот вопрос вообще обсуждается. Несмотря на некоторые локальные успехи, все-таки это российские войска стоят по левому берегу Днепра и Донецкому кряжу, а не наоборот.

И в Крыму желающих вернуть украинскую "владу" ничтожно мало, а в основном 2,5-миллионное население полуострова уже сжилось с российской реальностью. Да и Донбасс, куда еще в 2014-м, в том числе и при моем непосредственном участии, поступили российские школьные учебники, уже живет в другой реальности - уже поколение выросло, которое не считает героями Бандеру и Шухевича, а гитлеровских нацистов - освободителями Украины. 

Давайте скажем прямо: сегодняшние украинцы - это совсем не советские украинцы, это совершенно другой народ. Не люблю этого слова, но "культурный код" за 30 лет поменялся, старшее поколение уже не определяет основные настроения в обществе. А молодые люди, которые знают Польшу и Венгрию гораздо лучыше, чем Россию - они другие. Не лучше и не хуже - просто другие.

И зачем они нам нужны, а мы им?

А в Крыму и на Донбассе люди живут российские, и отдать их чужим - преступление.

Но я не знаю, берут ли в расчет это обстоятельсво "люди, принимающиме решения", как сейчас говорят. Ведь эти люди тоже Лондон и Нью-Йорк часто знают куда лучше, чем Кострому или Ростов...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Намкрыш Донецкий написал 28.11.2022 01:19
Ишь чего захотели - жить как в Европе! Нет уж, пусть живут как все мы - в Мухосранске! Пусть везде грязь и разруха, прозябание, но люди ко всему привыкают. Привыкнут к чиновничьему произволу, полицейским дубинкам, вечному унижению. И с бутылкой из-под шампанского в заднице можно жить!
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