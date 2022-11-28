Генерл Залужный как конек-горбунок

«Ипполит Матвеевич мигом преобразился. Грудь его выгнулась, как Дворцовый мост в Ленинграде, глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься.

— Ай-яй-яй, — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. — Посмотрите на него. Не человек, а какой-то конек-горбунок.

– Никогда, – принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, – никогда Воробьянинов не протягивал руки.

– Так протянете ноги, старый дуралей! – закричал Остап».

Илья Ильф, Евгений Петров «Двенадцать стульев»

Написал три статьи сугубо на военные темы (правда, навеянные войной с Украиной), на этой неделе хочу дать эти статьи одна за другой. Но, всё же, начать эту серию хочу с чисто украинских особенностей этой войны, вернее, с особенностей фашизма на Украине.

По итогам войны России с Украиной, главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины генерал В.Ф. Залужный безусловно станет героем Украины и, вполне возможно, героем и в глазах всего мира. Причём, с учётом военного превосходства России над собственно Украиной, Залужный войдёт ещё и в сонм выдающихся военных деятелей.

Формально ничего удивительного в такой оценке Залужного не будет, поскольку малороссы и в России, и в СССР отличались не только наивысшей стойкостью в боях, но и давали империи и СССР выдающихся полководцев. Скажем, помимо оценок всегда ангажированных историков, была и оценка российских полководцев начальниками этих полководцев – царями. И вот по оценке русских царей наилучшим полководцем Российской империи был не пресловутый Кутузов и даже не Суворов, а генерал-фельдмаршал И.Ф Паскевич - единственный в истории России полный кавалер одновременно двух орденов — Св. Георгия и Св. Владимира, обладатель самой большой в истории Российской империи единовременной денежной награды — один миллион рублей. И единственный полководец России, удостоенный права на воинские почести, определённые только императору, а также награждаемый даже такой неофициальной наградой, как вражеские знамёна. В сражениях Паскевич всегда находился в зоне наиболее ожесточенного боя с целью личной оценки обстановки и быстрого принятия решений, в связи с чем получил несколько тяжёлых ранений: первое — в 1809 году, когда ему было 27 лет, последнее — в 1854 году, когда ему было 72 года.

Происходил Паскевич из потомственного казацкого рода Полтавского полка Запорожского казачества, ведущего начало от казака Пасько - старшины в армии гетмана Богдана Хмельницкого.

Так, что формально ничего удивительного в талантах генерала Залужного как бы и нет, малоросс, всё-таки. Если бы не одно «но».

19 ноября уже не в первый раз пришло сообщение, что Зеленский опять просит генерала Залужного снизить балабольство в публичной среде, которое Залужный ведёт с явной целью добиться личной популярности.

Вот, к примеру, 17 ноября Залужный в очередной раз лично обращается к украинскому народу на ломаном «украинском» языке, стараясь с выражением и вдохновенно читать с бумажки (в переводе):

«Я хочу попросить общество, попросить наших людей чтобы они верили Вооружённым Силам Украины, верили Залужному, верили Павлюку, верили Шаптали и верили Вооружённым Силам Украины. Мы люди, которые всё сердце и всю душу вам отдаём, и считаем, что и подчинённые наши точно такие же самые. Верьте нам! Спите спокойно. Мы во всяком случаем сделаем всё, что необходимо для вашего сна и для вашего счастья. Спасибо!». https://www.youtube.com/watch?v=BIlboIxJY6U&t=9s

Я уж не говорю о содержании этого послания типа: «Спите спокойно, дорогие товарищи!», поскольку уже всей украинской элите не просто сформулировать даже простую мысль без упоминания привычного х…я типа «Путин ху…ло!». Вот и Залужный, вряд ли сможет объяснить, почему он во время войны призывает народ Украины спать.

Но поминаемые Залужным в числе тех, кому ещё, кроме Залужного, надо верить, это А.А. Павлюк, генерал-лейтенант ВСУ в неясной должности, и а генерал-лейтенант С. А. Шаптало, начальник Генштаба ВСУ. Другим лицам, как вы поняли, по мнению Залужного, верить не обязательно, в том числе не обязательно верить и Верховному Главнокомандующему ВСУ, Зеленскому.

Залужный высказался, так сказать, в духе старинной польской молитвы: «Matko Boża Częstochowska zmiłuj się nad nami, nad lachami, a nad Moskalami jak chcesz», - «Матерь божья Ченстоховская смилуйся над нами, над ляхами, а над москалями как захочешь».

Ведь до этого никогда в истории не было такого, чтобы во время войны какой-либо генерал сам делал себе рекламу, помещая в СМИ статьи с как бы с собственной оценкой политической и военной жизни в стране, причём, давал такие оценки, которые бы шли вразрез с воинской дисциплиной. В России, правда, такое чудо тоже уже появилось в виде полководца Кадырова, а теперь к нему примкнул и такой же полководец Пригожин.

А Залужный завёл собственный телеграмм-канал, в котором занимается собственным прославлением и, как видите, ведёт себя так, как будто не Зеленский, а он является настоящим Верховным Главнокомандующим и Президентом Украины. А надо ли Залужному дискредитировать Зеленского?

Ведь чистый гуманитарий Зеленский, как умный человек, реально осваивает военное дело очень быстро, то есть Зеленский не просто тупо подписывает решения своих военных советников, а вникает в военные вопросы. К примеру, меня вот удивило его настойчивое желание выяснить, чья ракета ударила по Польше? Эта его активность интересна потому, что в этом вопросе всё НАТО и США, не имеющие желания своими войсками вступать в эту войну, и желающие вести её до последнего украинского солдата, все твердят, что это были украинские ракеты. Даже украинские генералы с этим как бы соглашаются, хотя и неопределённо, даже полк «Азов» уже покаялся перед поляками за то, что две украинские ракеты убили двух граждан Польши.

Но не Зеленский! Зеленскому, как реальному Президенту Украины, наоборот, требуется, чтобы НАТО вступило в ещё более активную войну уже не только добровольцами и оружием, а и силами своих войск. Чтобы страны НАТО хотя бы закрыли небо Украины своей авиацией. И Зеленский для этого делает всё, что может, в том числе и попыткой обратить внимание на то, что Польша этими ракетами атакована Россией.

Желания Зеленского понятны, но на что этот гуманитарий надеется, когда буром прёт на США и НАТО в таком сугубо техническом вопросе? Что даёт ему основания считать, что он сможет доказать, что это были российские ракеты, если его же генералы утверждают, что ракеты украинские?

Дело в том, что, судя по обломкам, это были ракеты от зенитного комплекса С-300, которые Украина использует по назначению – для уничтожения воздушных целей, - а Россия использует и для ударов по наземным целям. И НАТО выдвинуло версию, что это типа Украина стреляла по российскими воздушным целям, но промахнулась и её зенитные ракеты залетели в Польшу. Вполне логично! Но эти ракеты врезались в землю и только потом взорвались, оставив глубокие воронки. А зенитные ракеты, в случае промаха по воздушной цели самоликвидируются – взрываются ещё в воздухе, - посему падают на землю только в виде обломков.

И Зеленский, как видите, это не тупые кукловоды артистов в роли Путина, Зеленский эту военную тонкость уже понимает и пытается использовать!

И по большому счёту его подчинённым, даже профессиональным военным типа Залужного, не стоило бы на Зеленского «катить бочку».

Однако политическая элита Украины - это такой тупой гадючник грызущихся между собою фашистов, что останься они одни, их бы не только Россия, их бы и один Лукашенко с минским ОМОНом выгнал бы из Киева за день. Но фашистскую сволочь Украины спасает то, что все эти киевские рагули тупо и покорно слушают и исполняют указания американцев.

Вот и получается, что Украина, вроде, и не государство, а говно, но, при всём при том, народ Украины ведёт и ведёт народную войну. И ведёт её потому, что всё это государственное говно вынуждено руководить сопротивлением украинского народа по указанию США, и до тех пор, пока США это приказывают. А США надо, чтобы Россия и Украина как можно большим количеством смертей навеки рассорились. Поэтому США приказывают! До последнего украинского солдата!

Вот и вернёмся конкретно к Залужному, и к его военным талантам. Вопрос: эти таланты реально Залужного или это таланты его западных командиров?

Я вот почему в Залужном засомневался. Дело в том, что Залужный в своём помянутом телеграмм-канале 15 ноября похвастался миру о том, что (перевод):

«Пообщался по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за все, что американский народ и лично генерал Милли делают для нас, и за высокую оценку действий Вооруженных Сил Украины. Заверил, что мы будем бороться, сколько хватит сил. Наша цель-освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно-Россия должна оставить все захваченные территории» https://t.me/CinCAFU/311

Тут надо сказать, что Залужный сейчас как бы в положении генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова.

Наполеон уже взял Москву, которую Кутузов к тому времени позорно сдал без боя, и 23 сентября 1812 года Наполеон послал к Кутузову графа Лористона с предложением заключить перемирие и дать Лористону пропуск для проезда в Петербург на переговоры с Александром I от имени Наполеона.

Так даже позорный Кутузов заключить перемирие отказался: «Я буду проклят потомством, если во мне будут видеть первопричину какого бы то ни было соглашения. Таково теперешнее настроение моего народа», - и пояснил: «…Они войну сию почитают равно как бы нашествие татар, я не в состоянии переменить их воспитание…».

Но, как вы видите, при этом Кутузов никак не мнил себя ни тождественным царю, ни тождественным армии, ни тождественным народу – Кутузов не берётся говорить от их имени и за них. А Залужный без колебаний именно себя и считает себя даже не Верховным Главнокомандующим, а вообще собственно всеми Вооружёнными Силами Украины, поскольку без колебаний говорит не от себя, а от имени и за всех военнослужащих: «Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно - Россия должна оставить все захваченные территории».

У меня вопрос – а кем Залужный себя возомнил, что выдвигает условия мира с Кремлём – лезет не в своё «собачье дело»?

Семёном Будённым?

Напомню, Будённый был выдающимся полководцем и силами своей 1-й Конной провёл 20 сражений, из которых ни одно не проиграл, его прославленный противник, маршал Польши Ю. Пилсудский, назвал 1-ю Конную «легендарной силой». И когда к Будённому в армию приехали представители центра и стали задавать конармейцам вопрос: «За кого вы воюете?», - ожидая ответа: «За Ленина, за коммунистов, за большевиков и т.д», - то часто получали простенький ответ: «За Будённого!». Залужный как-то похож на Будённого? Он сам водит ВСУ в лихие атаки? Он сделал оперативно тактическое открытие, которым восхитились немецкие генералы? В ВСУ все знают, что ими командует Залужный? ВСУ готовы воевать не за Украину, а за Залужного?

Да, Залужный - Главнокомандующий ВСУ, но у него в армии есть официальный начальник – Верховный Главнокомандующий, В. Зеленский. И ВСУ знают именно Зеленского.

Так вот, какие условия мира Зеленский подпишет, такие условия мира «украинские военные» и примут. С огромным удовольствием! Поскольку воевать в окопах и в непосредственной близости к российской артиллерии – это совсем не то, что воевать как Залужный - в каком-то секретном бункере в глубоком тылу.

Поэтому, прочитав заверения Залужного, мне и вспомнился Киса Воробьянинов: «Вы посмотрите на Залужного - не генерал, а какой-то конек-горбунок!»

Гарантирую и не сомневаюсь, что какие бы военные Украины и ни были, как бы они ни ненавидели российских фашистов, а «протягивать ноги» во имя болтовни Залужного они точно не будут, и с радостью (открытой или тайной – не важно) примут любые условия мира…

Вот только США считают, что в этой войне погибло ещё мало народа – рано её прекращать. И даже не от Зеленского, а тем более, не от Залужного окончание войны зависит.