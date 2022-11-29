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Московский листок

Памятники героям ВОВ сносят не только на Украине, но и в Приморье...

Опубликовано 29.11.2022 автором Николай Самсонов в разделе комментариев 0

мобилизация приморье
Памятники героям ВОВ сносят не только на Украине, но и в Приморье...

Жители Владивостока написали письмо президенту страны с просьбой оградить от вандалов памятник «Юнги огненных рейсов». Его установили в честь ребят 14−16 лет, павших в годы Великой Отечественной, ещё в начале 70-ых годов в детском лагере «Нептун». Сегодня эту территорию отдали под застройку элитными коттеджами.

Пионерский лагерь «Нептун» — одно из ярких воспоминаний детства поколения детей 70−90 годов. Уютные домики и площадки, свежий воздух, и до моря рукой подать. В 90-е годы здесь начали возводить кирпичные корпуса, но скоро всё забросили. Для «Нептуна», как и для десятка лагерей, расположенных в пригороде Владивостока, начался период распада. Ухоженные ранее участки обрастали растительностью, мусором, постройки рушились…

«Уважаемый Владимир Владимирович! Из СМИ мы видим, как глумятся над нашими памятниками в других странах. Но в России в период СВО в городе Владивостоке уничтожителям памятников варварство и вандализм сходят с рук. Просим проконтролировать ситуацию с умышленным разрушением патриотического комплекса “Юнги огненных рейсов”. Памятник состоит из четырех мемориальных досок с именами 23 юнг и стелы. Памятник снесён, а один из уцелевших фрагментов выброшен за территорию мемориала. Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края игнорирует требование прокуратуры включить памятник юнгам в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. На доске вписаны имена Спартака Ганзюка, Мая Быстрякова, Германа Лопакова, Руслана Уткина, Алексея Малявина, Спиридона Иванова, Льва Роенко. «Это были ребята 1927−1929 годов рождения, на момент войны им было 14−16 лет.

Мы провели поисковую работу, отыскав информацию о каждом из юнг. Известно также, что в списке погибших юнг числится 23 человека, допускаю, что остальные мемориальные плиты уничтожены, эта с семью фамилиями расколота. Кроме того, найдена опора, на которой предположительно стоял памятник, как часть мемориального комплекса», — рассказал руководитель приморского объединения «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский.

И за всей этой вакханалией стоит «великий патриот», губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Похоже, «патриотизм» приморского губернатора не идет дальше красования в военной форме перед телекамерами местных и федеральных СМИ.



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