Скотство элитарности

Прочитал сейчас пространную статью М. Калашникова в газете "Завтра" "Опричный строй" с подзаголовком "Кто войдёт в новую элиту". Читать скучно, настолько всё предсказуемо и банально. Калашников, причисляющий себя к "футурологам" подобные тексты "улучшения" капитализма сочиняет уже многие годы, время от времени украшая свои прожекты техницизмами и историческими примерами, не слишком утруждаясь выстраиванием логически обоснованных причинно-следственных связей. В частности, рассуждая о сталинской эпохе он замечает не мощный единый народнохозяйственный комплекс, который и обеспечил промышленный рывок страны в 1920-х - 1950-х годах, а артели, кооперативы, "частный сектор", полагая, что благодаря этим архаичным формам хозяйствования Советский Союз достиг всех своих успехов.

И в этой статье идеалистические мечты о "правильной" элите сочетаются с созданием частных "промышленных гвардий", в которых отбираться работнику будут "не по кланам, не по близости к Кремлю, не по лояльности, а по эффективности их работы". Она, конечно, будет привилегированной, иметь высокий социальный статус, престижное жилье, спецобслуживание и т. п., в отличие от бессловесных "масс", которые будут на эту "элиту" горбатиться. Понятное дело, нужны и "опричники", держать "массы" ("быдло") в узде, покорности и довольстве. Толпе - хлеба и зрелищ. Проходили уже. Результат известен. Загнивание, разложение, деградация "элиты" до своего естественного скотского состояния.

Элита - это термин из словаря скотопромышленников, селекционеров, относящийся к скоту, растениям, но никак не к людям. В человеческом обществе существовать могут лишь АНТИЭЛИТЫ. Почему? Потому что стремление к обладанию высоким статусом, важной должностью, привилегиями неизбежно будут вызывать ожесточенное кадровое соперничество за вожделенное место, в которой принципиальность, скромность, нравственные принципы будут "мешать" в борьбе. Победу одержит не лучший, а наиболее ловкий, более беспринципный, лицемерный карьерист, вытесняя того, у кого эти качества менее развиты.

Здесь есть еще одна особенность. Человек, не протестующий против привилегированности своего положения, не обладает необходимыми нравственными качествами, чтобы его занимать.

Отрицательная кадровая селекция - объективный закон. Одна - две генерации и "элита" выродится до своей полной противоположности - до антиэлиты. Народ это давно подметил, породив крылатые выражения - "рыба гниет с головы", про г..но, которое всплывает на поверхность и т. п.

Лечение одно - РАВЕНСТВО. Грубое, похабное, вызывающее, пролетарское равенство лучше, справедливее, эффективнее любых самых "обоснованных" форм социального неравенства. Потому как в условиях равенства, отсутствия привилегированности должности теряют привлекательность для авантюристов, карьеристов, проходимцев и жуликов. Каждый может полностью раскрыть все свои способности и таланты на благо всего общества. А совокупный интеллектуальный и творческий потенциал миллионов всегда превосходит потенциал какой-то "элиты". Для того и нужен социализм, чтобы раскрепостить эту народную энергию, пустить её в русло созидания и развития.