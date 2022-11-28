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Московский листок

Производители призвали вернуть незамерзайку с метиловым спиртом

Опубликовано 28.11.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Производители призвали вернуть незамерзайку с метиловым спиртом

Национальный автомобильный союз призвал правительство РФ отменить запрет на производство незамерзайки на основе метилового спирта.

Дескать, сейчас российским производителям метанола приходится продавать продукцию в Азию по низким ценам, чтобы не допустить остановки производства. Снятие запрета поддержало бы их.

Чтобы люди не пили незамерзайку, в НАС предложили добавлять в нее специальные присадки, который сделают ее очень горькой.

Честно говоря, наглость. Хуцпа. Метанол - это яд и сильный. Даже дышать его парами, а они всегда есть при употреблении, вредно. Но нас убеждают, что интересы производителей отравы важней, чем жизнь и здоровье. Ну капитализм, чо...

Что же до присадок с горьким вкусом - когда это кого останавливало? Сам метиловый спирт тоже ведь не повидло на вкус, но пьют же. И со вкусом хины будут пить, только дай.

Помню в стройотряде выдали мне банку спирта, нормального, медицинского, но с такой гнусной присадкой. Очень было гнусно пить, очень... Но ведь выпили.

 А.Б.



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