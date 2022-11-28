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Московский листок

Правительство РФ борется с автомобилизацией

Опубликовано 28.11.2022 в разделе комментариев 0

автомобиль сервис
Правительство РФ борется с автомобилизацией

В России намерены сократить число мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Об этом говорится в рекомендациях, подготовленных Минтрансом для муниципалитетов.

Парковку вдоль улиц планируют разрешить только в случаях, когда позволяет пропускная способность магистрали. При этом платить за парковку необходимо будет тогда, когда транспортными средствами занято более 85% имеющихся в наличии мест.

Чиновник одного из региональных ведомств в разговоре с журналистами "Коммерсанта" откровенно отметил, что новая методика разработана с целью сдерживания роста автомобилизации.

Парковок в больших городах совершенно явно не хватает, дворы перекрыты идиотскими шлагбаумами, а они требуют еще сократить число парковочных мест. И при этом не стесняясь заявляют, что таким образом... борются с автомобилизацией.

А с электрификацией тоже борятся?

С газификацией?

Слава богу, индустриализацию уже одолели...

Можно еще дороги и мосты начать взрывать, чтоб не ездили.

Я вот не знаю, есть у нас в УК статья о вредительстве? Мне кажется, надо вводить и применять пошире.

 А.Б.



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