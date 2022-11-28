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Московский листок

Представлено самое дорогое лекарство в истории

Опубликовано 28.11.2022 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
Представлено самое дорогое лекарство в истории

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат «Хемдженикс» (Hemgenix). Это первый препарат, предназначенный для генной терапии гемофилии. Его стоимость установила новый мировой рекорд – самое дорогое лекарство в мире стоит $3,5 млн (211, 278 млн руб.) за одну дозу.

Интересно, и для кого его создали? Царевича Алексея расстреляли до открытия «Хемдженикса». Ну, может, есть из миллиардеров кто...

Впрочем, на меня и куда более дешевый противоонкологический препарат "Ервой" тоже произвел в свое время неизгладимое впечатление - всего 10 тысяч евро за дозу. Хочешь пожить еще немного - продавай квартиру, накой она тебе...

Впрочем, именно так и лечатся сегодня в российских регионах, где нет возможности получить специализированную помощь по ОМС. Продают всё и едут в Москву, где день лечения может стоить и сто тысяч, и триста...

Ну а про «Хемдженикс» и говорить нечего - они и для миллионеров не по карману...

А.Б.



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