Роскошный внедорожник Aurus Komendant пошел в серию

На заводе в Елабуге стартовало серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant - первого российского внедорожника класса люкс.

Для отечественного автопрома это беспрецедентный старт: менее чем за полтора года после открытия завода AURUS в Елабуге уже выводится в производство вторая абсолютно новая модель бренда.

По информации компании, доля российских материалов и комплектующих в Komendant составляет 70%. Это основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.

Цены на модель Aurus Komendant будут начинаться от 33,7 млн рублей.

Молодцы! Можно продать 10 однокомнатных квартир в той же Елабуге и купить внедорожник. Отечественный. Хороший.

Интересно, а как там с серийным производством танка "Армата" и других бронемашин на единой платформе? Башню уже приляпали, не?

А истребители пятого поколения уже бороздят небеса Херсонщины?

Ладно, а медицинские взводы уже оснащены транспортерами переднего края на базе "Запорожца"?

А.Б.