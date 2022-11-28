Очередная болтология "коммунистов"

Наконец состоялся очередной пленум ЦК КПРФ. По разговору с земляками никто не зал, что Геннадий Андреевич готовил пленум ЦК КПРФ и что он состоялся. В очередном номере газеты "Правда" опубликован доклад Г.Зюганова на пленуме. Он сокращён на половину того доклада, который заранее опубликован в газете "Правда" № 125. Что бы это значило? А то, что это не главное. Геннадий Андреевич наверное думает, что чем больше напишет тем больше людей будут его уважать, а значит и голосовать. На самом деле народ Зюганова не читает, просто негде читать, а голосуют старики по инерции.

Перед главным пленумом ЦК КПРФ, который состоялся 12 ноября, 11 ноября состоялся пленум Центральной контрольно - ревизионной комиссии партии КПРФ. Рассматривался вопрос "О реализации уставной деятельности по выполнению решений XVIII съезда КПРФ членом КПРФ, Председателем ЦК КПРФ тов. Геннадием Зюгановым". Открывая заседание Председатель этой комиссии КПРФ Н.Иванов обратил особое внимание участников на необходимость внимательного изучения опубликованного доклада Председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова пленуму. А что изучать? В докладе ничего стоящего нет. Зюганов рассказывает о создании Союза Советских Социалистических республик, о развитии экономики о плане Ленина ГОЭЛРО, о разгроме фашизма, восстановлении страны после фашистского нашествия. Об этом коммунисты должны знать без пленума. Немного коснулся ликвидации СССР и как это отразилось на мировом порядке. Нет ни слова о том кто ликвидировал великое государство, хотя упомянул Горбачёва. А где в это время был сам Зюганов и какова его роль, в том числе и сидящих депутатов - коммунистов в думе в качестве кого? Очевидно в качестве пешек. Они живут отдельно от страны и народа. Вот что они - коммунисты сделала для страны и народа за 30 лет сидения в думе? Проводят съезды, пленумы, пресс - конференции, возлагают цветочки и даже венки и при этом содержат Всесоюзный штаб протестных действий. И где, когда они протестовали и против кого?

Г.Зюганов в докладе вспоминает Программы вывода страны из кризиса, но нет ни одного предложения по принятию этих программ. Он пишет и говорит, что они будут работать над внедрением. Вся их работа заключается в говорильне, на которую уже давно никто не обращает внимание. Ну поговорил Зюганов и что?

Лидер КПРФ даёт ответ на причину развала Союза. "В партии по большому счёту, не было внутренней демократии, системы сдержек и противовесов. Горбачёв заправлял всеми структурами партии". А кто ему позволил такое руководство? В.Ленин тоже настаивал на свих выводах и добился великого государства. Почему вы не поправили, почему не созвали пленум где надо было отстранить его от руководства. В конце концов просто арестовать. Он же на ваших глазах разваливал государство. Только за вывод Западной группы войск его надо было расстрелять. И где сейчас армия? Что от неё осталось?

Назначая специальную военную операцию президент сказал, что это для сохранения народов ЛНР, ДНР. А эти республики бомбят и сейчас. 22 - го ноября на радио заявили, что обстрелы усиливаются. А вы заговорили о демократии. Её никогда и нигде не было и не будет. Здравый смысл и сила сохранит жизнь народов.

Н.Иванов на пленуме отметил, что Г.Зюганов с товарищами восстановили Компартию учли опыт КПСС и сделали так, чтобы в ней была сформирована система сдержек и противовесов. Хотелось бы спросить Н.Иванова, а что дала эта система для страны и народа? Всё это напоминает разговор ни о чём. Какие сдержки, когда вы ничего не делаете кроме разных сходняков.

Раньше я задавал вопросы Зюганову, теперь Н.Иванову, что вы сделали за 30 лет своей деятельности? Только для себя, с народом вы даже встречаться боитесь. Зажирели на народных харчах. Живёте совершенно отдельно от народа.

В докладе на пленуме ЦК КПРФ Г.Зюганов заострил внимание участников на роли КПСС в создании Союза и его развитии. На пленуме Центральной контрольно - ревизионной комиссии её руководитель Н.Новиков повторял то, что говорил Г.Зюганов. Например, "Зюганов отметил, что КПСС была не просто партией, а системой государственно - политического управления, которая родилась в чрезвычайных условиях и справилась с самыми серьёзными вызовами". А с чем справились вы? А разве сейчас не чрезвычайные условия? Да, они немного слабее, но не известно что будет дальше. Украина готовит наступление на центральную Россию. У нас есть армия, которая может справиться, если такое нашествие случится силами НАТО? Воровство разъело всю экономику и даже армию. Н.Новиков говорит на пленуме, что СССР была самым уважаемым в мире государством. И куда же оно делось? А вы где были когда бывшие и действующие коммунисты готовили ликвидацию СССР? Залезли в "норы" и ждали результата и дождались. 30 лет не работаете, а получаете зарплату о которой рабочий даже не мечтает. И ведь вас содержит нищий народ на свои налоги. Вас даже это не смущает.

Новиков продолжает: "Г.Зюганов, как непосредственный очевидец тех волюнтаристских событий, подробно остановился на причинах деградации системы государственного управления по вине некоторых высоких партийных руководителей. Некому было остановить". А вы в это время чем были заняты? Или только сейчас прозрели? "Демократию надо было проводить прежде всего в партии". Неужели коммунист Новиков думает, что сейчас в России и в их партии есть демократия? Её никогда не было и не будет. Была бы демократия прежде чем объявлять специальную военную операцию надо было подготовить армию и промышленность, а не бросать людей на амбразуры.

Ни по итогам пленума ЦК КПРФ, ни пленума ЦКРК КПРФ нет конкретных предложений по принятию программы коммунистов и выводу России из кризиса. Из уст Зюганова и Новикова звучит "изучить, обсудить и по возможности реализовать". Всё это касается бумажной волокиты. Вот такова деятельность коммунистов под руководством Г.Зюганова.

В этой газете есть два снимка, На первом Зюганов с улыбкой держит руки улыбающейся женщины, возможно что - то ей передаёт. На втором полукольцом стоит толпа очевидно довольных жизнью коммунистов с шарфами от КПРФ. Чуть ниже огромные толпы протестующих в Тиране и Мадриде. И даже эти снимки не действуют на коммунистов.