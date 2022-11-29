Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

СНБО Украины мечтает куда-нибудь пульнуть

Опубликовано 29.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
СНБО Украины мечтает куда-нибудь пульнуть

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал дальнобойные ракеты способом решить проблемы с энергетикой страны. 

«Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 и более километров, что позволит значительно сэкономить на генераторах», — написал Данилов.

***

А еще есть анекдот про бодливую корову и ее рога.

Видимо, г-н Данилов по молодости лет не помнит, что когда-то Украина сама, на собственных мощностях, производила ракеты с куда большей, чем 800 километров, дальностью. Скажем, на Южмашзаводе производились РТ-23 УТТХ «Молодец» для боевых железнодорожных комплексов. 

Вот только ракеты самой Украиной были уничтожены, а производство - разрушено.

Ну а как иначе, если глава СНБО имеет опыт луганского градоначальника и лугнанского же губернатора? Ну не производилась в Луганске ракетная техника. А соседняя область - это уже за границами кругозора.

А сейчас, в итоге, Украина, в свое время разрабатывавшая и производившая ракетную технику, побирается у стран, в то время вообще ракет не производивших...

А теперь одичавшая индустриальная держава может поставлять только пушечное мясо и зерно, выращенное из посевного материала фирмы "Монсанто". И это они называют "независимостью". ДБ

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как дорожает еда в Африке
Как дорожает еда в Африке
27.11.2022
А вы воруете?
А вы воруете?
23.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
СНБО Украины мечтает куда-нибудь пульнуть (0)
Скотство элитарности (0)
Очередная болтология "коммунистов" (2)
Роскошный внедорожник Aurus Komendant пошел в серию (2)
Представлено самое дорогое лекарство в истории (2)
Правительство РФ борется с автомобилизацией (1)
Производители призвали вернуть незамерзайку с метиловым спиртом (2)
Генерал Залужный как конек-горбунок (8)
Начали обсуждать сдачу Крыма (21)
Как дорожает еда в Африке (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss