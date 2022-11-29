СНБО Украины мечтает куда-нибудь пульнуть

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал дальнобойные ракеты способом решить проблемы с энергетикой страны.

«Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 и более километров, что позволит значительно сэкономить на генераторах», — написал Данилов.

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А еще есть анекдот про бодливую корову и ее рога.

Видимо, г-н Данилов по молодости лет не помнит, что когда-то Украина сама, на собственных мощностях, производила ракеты с куда большей, чем 800 километров, дальностью. Скажем, на Южмашзаводе производились РТ-23 УТТХ «Молодец» для боевых железнодорожных комплексов.

Вот только ракеты самой Украиной были уничтожены, а производство - разрушено.

Ну а как иначе, если глава СНБО имеет опыт луганского градоначальника и лугнанского же губернатора? Ну не производилась в Луганске ракетная техника. А соседняя область - это уже за границами кругозора.

А сейчас, в итоге, Украина, в свое время разрабатывавшая и производившая ракетную технику, побирается у стран, в то время вообще ракет не производивших...

А теперь одичавшая индустриальная держава может поставлять только пушечное мясо и зерно, выращенное из посевного материала фирмы "Монсанто". И это они называют "независимостью". ДБ

А.Б.