Наш опрос про воровство дал интересный результат

На вопрос "А вы воруете" 1200 наших зрителей и читателей ответили.

Да, постоянно

3 %

Иногда бывает

16 %

Нет, как можно!

47 %

Нет, но скоро начну

34 %

Понятно, что нас интересовало не само отношение к заповеди "Не укради!", а связь с социально-экономический ситуацией. И наши читатели это поняли именно так.

Подавляющее большинство наших зрителей - нравственные люди, если оценивать нравственность с традиционных позиций. большая половина из них - уже на грани отказа от библейской заповеди, и это не вина, а беда - спасибо государственной социально-экономической политике.

А.Б.