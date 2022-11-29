Наш опрос про воровство дал интересный результат

На вопрос "А вы воруете" 1200 наших зрителей и читателей ответили.
Да, постоянно
3 %
Иногда бывает
16 %
Нет, как можно!
47 %
Нет, но скоро начну
34 %
Понятно, что нас интересовало не само отношение к заповеди "Не укради!", а связь с социально-экономический ситуацией. И наши читатели это поняли именно так.
Подавляющее большинство наших зрителей - нравственные люди, если оценивать нравственность с традиционных позиций. большая половина из них - уже на грани отказа от библейской заповеди, и это не вина, а беда - спасибо государственной социально-экономической политике.
А.Б.
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