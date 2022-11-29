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Московский листок

Посла России вызвали в МИД Канады из-за ЛГБТ

Опубликовано 29.11.2022 в разделе комментариев 0

лавров мид
Посла России вызвали в МИД Канады из-за ЛГБТ

Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады, чтобы выразить обеспокоенность новым законом о запрете пропаганды ЛГБТ и несогласие с тем, как его комментировала дипмиссия в своих медиаресурсах.

Некоторый резонанс получила публикация в официальном Twitter-аккаунте посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья — это мужчина, женщина и дети.

"Мы к ним со своими обычаями и традициями не идем и не насаждаем, и ожидаем — я с эмфазой это говорю — по сути, требуем от коллективного Запада, чтобы они тоже к нам со своими псевдоценностями не приходили. Тогда мы будем жить дружно. Каждый в своей стране будет реализовывать свою жизнь по своим предпочтениям и принципам", — сказал посол.

Золотые слова. Но вот вывешивать в официальном Twitter-аккаунте посольства изображение перечеркнутого радужного флага - это вообще входит в функции посольства?

Их туда, на Канадчину, с местной гей-пропагандой посылали бороться или за чем-то другим?

Отношения именно с Канадой у нас из стран "Большой Семерки" самые скверные. И навряд ли в этом нет заслуги в том числе и нашего посольства.

 А.Б.



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