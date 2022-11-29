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Московский листок

Польша хочет разместить германские ракеты не у себя, а на Украине

Опубликовано 29.11.2022 в разделе комментариев 0

украина ракеты
Польша хочет разместить германские ракеты не у себя, а на Украине

Предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое вовлечение Германии в конфликт на Украине, пишет Defense News.

"Это бы предполагало отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками", — заявил он.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польской стороной о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.

После этого премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр национальной обороны республики Мариуш Блащак предложили разместить немецкие Patriot не в Польше, а на Украине.

Не секрет, что поставки импортных вооружений всегда требуют присуствия иностранных инструкторов, которые, как правило, и осуществляют обслуживание техники, а зачастую они и производят их боевое применение.

Украинские военные проходят обучение в странах-производителях техники, но по сокращенной программе: где требуется 6 мпесяцев, они обучаются 6 недель. На финал еще долгое время не могут полностью самостоятельно работать с техникой.

Это не хорошо и не плохо - это так везде и всегда. По бумагам показательные стрельбы производят матросы, а в реальности - инженеры с завода-производителя. Поэтому результат всегда отличный.

Та же история и с германскими ракетами.

На финал это заканчивается полным участием инотранных войск в конфликте.

 А.Б.



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