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Московский листок

В последний раз на этой неделе

Опубликовано 29.11.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Доброе утро, почтенные жители страны-спонсора терроризма. А оно доброе? Не уверен... Так что, здравствуйте!

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Всем спасибо, кто поддержал: таких за последние трое суток было ни одного. Но все равно - спасибо.

В ближайшие дни выпусков не будет - из больницы у меня не получится. Если все будет в порядке, то где-то на неделю. Если нет - как карта ляжет...

 

А теперь к новостям, сначала без комментариев.

- Захарова назвала извращением истины слова Папы Римского. Пора в римские мамы, я считаю

- На Украине пообещали захватить Крым через полгода

- Более 300 человек погибли на акциях протеста в Иране

- Илон Маск объявил «революцию» против онлайн-цензуры в США

- Метеостанции в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае зафиксировали рекордно низкие за всю историю наблюдений температуры

 

А теперь подробно, сегодня короче обычного.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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