В последний раз на этой неделе

Доброе утро, почтенные жители страны-спонсора терроризма. А оно доброе? Не уверен... Так что, здравствуйте!
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Всем спасибо, кто поддержал: таких за последние трое суток было ни одного. Но все равно - спасибо.
В ближайшие дни выпусков не будет - из больницы у меня не получится. Если все будет в порядке, то где-то на неделю. Если нет - как карта ляжет...
А теперь к новостям, сначала без комментариев.
- Захарова назвала извращением истины слова Папы Римского. Пора в римские мамы, я считаю
- На Украине пообещали захватить Крым через полгода
- Более 300 человек погибли на акциях протеста в Иране
- Илон Маск объявил «революцию» против онлайн-цензуры в США
- Метеостанции в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае зафиксировали рекордно низкие за всю историю наблюдений температуры
А теперь подробно, сегодня короче обычного.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 СНБО Украины мечтает куда-нибудь пульнуть
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Польша хочет разместить германские ракеты не у себя, а на Украине
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Посла России вызвали в МИД Канады из-за ЛГБТ
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Наш опрос про воровство дал интересный результат
https://forum-msk.org/votes/blank.htm...
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