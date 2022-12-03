Наш посёлок продали вместе с нами

В настоящее время (ноябрь 2022 года) к тюменским коммунистам РКРП(б)-КПСС обратилась за помощью группа жителей из посёлка Матмасы. Отметим, что ранее тюменские коммунисты помогли отстоять свои права на крышу над головой еще одной группе жителей данного поселка.

«В 2016 году Тюменская городская Дума продала наш посёлок вместе с 2000 жителями, домами, квартирами, землёй Тюменского района фирме «Сибстройкапитал» за 1,5 млн. рублей» — так описывают люди свою ситуацию (цитирую по открытому письму жителей)

Отметим, что с 2016 года название и юридическое лицо фирмы неоднократно менялись.

«Позже эта фирма была реорганизована в фирму «Акваинвест», сейчас это "Улей Девелопмент"» — (цитирую и тут и далее по тому же письму). Впрочем, названия меняются, а желание совместно с чиновниками из администрации зачистить участок от жителей и употребить для собственной (бизнесменов и чиновников) пользы остаётся прежним. Дополнительно отметим, что изменчивость названия и юридического лица в мире подобного бизнеса – вещь довольно стандартная. Она помогает уйти от ответственности, если что-то пойдёт не так.

Итак, были приняты программы комплексного развития территорий (КРТ) и развития застроенной территории (РЗТ). Жители Матмасы описали их как «принятые властями в интересах «Улей Девелопмент» и «до неприличия антинародные и геноцидные». Ну, не понравилось людям, что по данным программам можно их, не спрашивая их согласия (!) выселять из домов.

На голубом глазу главного архитектора

Впрочем, проводить экспертизы, всё-таки, понадобилось. Первая из этих экспертиз прошла прямо на голубом глазу главного архитектора Тюмени. Он просто посмотрел и заявил: «Мне не нравится внешний вид домов». Вот такой глаз-алмаз у человека, точнее, у чиновника. Глянул на жильё и сразу понял, что аварийно.

Далее последовали экспертизы, которые, естественно, подтвердили «окулярный анализ». Как описывают в своем обращении жильцы, самих актов этих экспертиз они не видели (несмотря на то, что по этим экспертизам были приняты официальные решения, касающиеся прав жильцов). «Теперь эти акты об аварийности мы должны опровергать за свои деньги. Заказывать экспертизы повторные, нанимать адвокатов». Согласитесь, есть «некоторые» основания для возмущения.

Кто украл деньги на капремонт?

Кстати, вот ещё интересный вопрос. Люди же платили за все виды ремонтов с 1990 г. Если ремонты были проведены - почему дома стали аварийными? Если ремонты не были проведены, то кто украл деньги и кого за это должны посадить?

Нас депортируют в тюремные казематы!

Впрочем, сажать никого не собираются, а выселять — вполне себе. Уведомления о выселении идут с автографами заместителя главы г.Тюмени В.С. Третьякова и начальника отдела изъятия земли И.В. Халяндры. Условия выселения абсолютно разные. «В одном случае – это обеспечение жильём, в другом случае — наши квартиры приравнены к дачным участкам и, соответственно, предусмотрено возмещение. Конкретные условия возмещения нигде не указаны».

Депутату ГД от партии «Единая Россия» Квитке И.И. был задан конкретный вопрос о стоимости кв. м. жилья при расселении в г. Тюмени. Депутат предпочёл сохранить государственную мудрость и не сказать ничего по существу.

Отметим, что переселять людей планируют в дома совершенно замечательного качества, снова цитирую: «Тюремные «казематы» с отсутствием комфорта – отсутствие звукоизоляции, на 1 подъезд в 200 квартир — 2 лифта, переуплотнённость, отсутствие парковочных мест, зон отдыха, с кочегарками на крышах».

Особенности отопления такого типа (котельная на крыше) жителям Тюмени уже известны. А именно — греют такие котельные раза так в два-три хуже, чем обычные, а платить за их услуги приходится раза в два-три больше.

К проблемам с отоплением добавляются проблемы с канализацией. «Дома построены на болоте, вокруг мелиорационная канава. Дома подключены к старой канализационной системе, в результате посёлок плавает в канализационных водах один раз в неделю». Естественно, по мере обрастания старой трубы новыми домами, данная проблема будет усугубляться.

И наконец – размер квартир. Владельцы приватизированных квартир должны получить новые, исходя из так называемой, кадастровой стоимости прежнего жилья. По каким нормативам чиновники этот кадастр считают, жильцы не знают. Но догадываются. В итоге новое жильё получается не только плохим, плохо отапливаемым и построенным на скверном месте, но и примерно вдвое меньшим. «Берите ипотеку» - предлагают городские власти.

Впрочем, есть люди, страдающие от программ расселения, ещё больше, чем владельцы приватизированных квартир. «Некоторые квартиры уже куплены в ипотеку, в результате этих программ люди лишаются жилья и остаются с ипотекой».

«Эти программы финансируются из бюджета, то есть, на деньги людей, которых потом выгоняют на улицу власти, получающие зарплату из налогов этих же людей», – так комментируют жители Матмасы жилищную политику властей.

Первая группа жителей Матмасы вела борьбу в течение 4-х лет. К настоящему времени людям удалось уехать в нормальные квартиры (а не те, которые предлагались изначально).

Но красть жильё у граждан чиновники всё равно не отучились. Они приступили к отселению еще одной группы людей. Теперь им тоже предстоит упорная борьба.

Не только Матмасы

Естественно, этот случай не единичный в Тюмени. В этом же, в 2022 году, точно также пришлось биться за своё жилье жителям Старой Зареки.

После организации схода жителей, писем во все инстанции, видеообращения к президенту, губернатор отменил своё решение о сносе частных домов, многоквартирных двухэтажных домов и строительства в этом районе кампуса.

Обращения. Подавайте правильно

Кстати, отметим, что об обращениях к президенту и прочим высокопоставленным существам существует два мифа. Оба в равной степени вредоносные.

Первый. Что данные обращения работают сами по себе. Это не так. Каждый, кто общался с чиновниками низшего уровня, может убедиться, что совестью, заботами об интересах населения, заботами об интересах страны – там и не пахнет. А если даже внизу государственной вертикали совести нет, откуда ей взяться наверху? Обращение, просто сданное в канцелярию или отправленное по почте, лишь пополняет коллекцию макулатуры. Максимум, приходит формальная отписка.

Миф второй. Обращаться вообще бесполезно. Обращение с видеофиксацией, выкладыванием в интернет иногда работают. Этому есть множество примеров. Репутационного урона власти ещё немножко боятся. Не потому, что такие все из себя стесняшки, а потому что когда все знают, что ты вор – воровать становится малость труднее.

И не только Тюмень

В заключении отметим, что подобным бизнесом чиновники занимаются не только в Тюмени.

Мы уже писали о ситуации с оборонщиками завода «Салют» (Москва). Эти люди трудятся над двигателями для боевых самолётов по 6 дней в неделю, могут быть вызваны на работу из дома и даже из отпуска в любой момент. И ещё — вынуждены думать о том, как защищаться от выселения и куда приткнуться, если защититься не получится.

Чиновники из ДГИ решили, что авиастроители в доме (который им выделил завод) проживают незаконно и мешают городу (в смысле, городским чиновникам) пользоваться данной собственностью.

Так же нам приходится постоянно вспоминать и о жильцах дома на Кривошлыковском 4 (Ростов-на-Дону). Их пытаются выжить из дома, представляющего для них угрозу (по версии чиновников). Интересно, что 10 лет до этого трещина жизни не угрожала, власти отказывались даже ремонтировать дом. А потом, после того как территория понадобилась под застройку, трещина резко увеличила свою опасность и зловредность. Разрослась до масштаба смертной угрозы. Чтобы спасти жильцов, с 1 сентября 2022 года им отключили свет, газ, горячую и холодную воду.

После многочисленных акций протеста, эфира по центральному телевидению, интереса, проявленного СК, свет и холодную воду вернули 14 октября. Отопления, газа и горячей воды (которая в доме греется газом) нет до сих пор.

Чиновник – человек солидный!В общем, жилищный бизнес чиновников во всей красе процветает по всей стране. Видимо, чиновники иначе не могут. Они же люди солидные. А как же солидно жить солидному человеку, если не воровать солидно в солидный карман? Коллеги не поймут. Смеяться будут.

А кстати, мы-то почему всё это понимаем, но всё равно терпим. Как по-вашему?