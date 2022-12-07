В декабрь без отопления или рождение новой физики

21-й век. Людям нужны буржуйки

«ЗАМЕРЗАЮТ ЛЮДИ!!! Прошу СРОЧНОЙ ПОМОЩИ: генераторы, буржуйки, обогреватели! На этой улице НЕТ ВОЙНЫ с укронацистами, но есть ВОЙНА С ЧИНОВНИКАМИ! Жители болеют - пневмония, ухудшение астматических проявлений, сердечные приступы и т.д.» — пишет на своем канале (https://vk.com/deputatoskina?w=wall599950419_1391%2Fall) депутат ростовской думы от КПРФ Наталья Оськина.

Естественно, люди на Кривошлыковском 4 тихо не сидят. Когда замерзаешь – это сложно. Обращения во все инстанции, акции протеста идут постоянно.

Так, 13 ноября, прошла прошла очередная акция протеста - флэшмоб во дворе дома. Люди выстроились в ряд с плакатами — «Я замёрз. Кривошлыковский 4». 28 ноября прошли одиночные пикеты перед правительством Ростовской области.

Почему люди замерзают? По официальной версии чиновников – для собственной пользы.

Напоминаем, чиновники более 10 лет (!) не обращали внимание на трещину в доме. И даже не ставили дом в очередь на ремонт. А потом — раз и трещина начала прямо-таки излучать смертную угрозу. Потребовалось отселить дом вот прямо сейчас. Немедленно и никаких проволочек. Даже капитальный ремонт, на который дом изначально не хотели ставить (поставили только после 10 лет переписки с жильцами), уже не спасал жизни людей. Только отключение дома от всех коммуникаций могло помочь!

Отключение произошло 1 сентября 2022 года. Раз — и нет ни света, ни воды, ни газа. Видите, дорогие граждане, как чиновники стремятся вас спасти (совпадение ураганного стремления чиновников и появление застройщика, интересующегося данной территорией, мы может считать чисто случайным).

Жильцам и поддерживающему их депутату Наталье Оськиной удалось добиться подключения к дому холодной воды и света (14 октября), но вот газа и отопления, а также горячей воды (которая в доме греется газовыми колонками) нет до сих пор. А декабрь уже постучался в окна.

Дом ещё не украден у жильцов, но уже приносит прибыль

Отметим, что существуют объективные «обстоятельства», мешающие подаче в дом тепла и газа. Данные обстоятельства родились то ли при попустительстве городских чинуш, то ли при их прямом участии. А именно — часть жильцов городским чиновникам удалось выжить. В пяти (запомните это число!) зачищенных квартирах непонятно кем (есть сильны подозрения, что самими коммунальщиками) были разворочены батареи и газовые трубы, что и сделало невозможным подачу в дом тепла и газа. Как быстро будет устранено это безобразие, и как скоро подадут газ и тепло, на этот счёт существуют разные версии и разные ответы.

Так г. Долматов (глава администрации Пролетарского района) после того, как жильцы дозвонились ему с незнакомого номера (со знакомого не дозвонишься) «исчерпывающе» ответил им на все вопросы, цитирую:

«Тепла не будет в доме. Дом признан аварийным. Нарушена система теплоснабжения!

… Давайте не будем обсуждать то, что мы должны были, и то, что не должны были!

….Вопросы ещё есть?»

Вешается трубка.

Департамент ЖКХ отписал, что «возобновление отопления нецелесообразно!»

Ну, действительно, нецелесообразно (по крайней мере, с точки зрения чьего-то дохода). Не будет людей, не будет проблем с застройщиком.

Впрочем, чиновники заявляют, что вымораживанием жильцов они спасают их от расширения аццкой трещины. Данное рассуждение покажется абсурдным любому, малость знакомому с физикой, но, видимо, как в Третьем Рейхе существовала особая арийская физика, так и в России родилась новая наука (физика, обосновывающая строительный и иной бизнес).

И наконец, 29 ноября, из прокуратуры Пролетарского района пришёл ответ о том, что: «…В результате проведения обследования установлено, что в 17 квартирах необходимо выполнение ремонтных работ. По состоянию на 28.11.2022 силами управляющих организаций системы отопления в квартирах №№ 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 28, 29, 32, 39, 42, 44 (перечислено 17 квартир) приведены в надлежащее состояние и готовы к запуску отопления.

Выполнение ремонтных работ в квартире № 26 (сварочные работы, установка перемычек), а также в других квартирах, находящихся в муниципальной собственности, в настоящее время не представляется возможным ввиду больших финансовых затрат…»

Так, минуточку, автор материала чего-то не понимает. В письме из прокуратуры пишут, что в 17 квартирах было необходимо сделать ремонт. В письме перечисляют, в каких квартирах был сделан ремонт. И этих отремонтированных квартир 17 (!). Откуда же взялись ещё квартиры, в которых было нужно сделать ремонт, но не хватило денег.

Ещё страньше становится при сравнении письма из прокуратуры с пресс-релизом администрации Пролетарского района. Господа из администрации пишут, что нуждались в ремонте 3-х квартир: 1, 19 и 30 (вообще не упомянутая в письме прокуратуры). Причём, 30-я не отремонтирована, опять же, ввиду отсутствия денег.

Ну, а жильцы дома рассказали автору материала, что для того, чтобы пустить в доме отопление, нужно было отремонтировать пять квартир. Причём, три из них (1, 19, 44), действительно, были отремонтированы. А вот 26-я и 30-я — нет.

Что автор материала может сказать по данному поводу.

Первое. У него есть уверенность, что часть официально сообщенной информации не соответствует объективной реальности.

Второе. Господа чиновники, хоть убей, не хотят организовывать нормальную жизнь в доме.

Третье. Очень даже возможно, что на бумаге (в том числе, на финансово-отчётной бумаге) было отремонтировано гораздо большее количество квартир, чем в реальности. В общем, чиновников этой страны не победить. Они ещё не успели украсть дом у жильцов, но уже получают с него прибыль.

Такие дела.