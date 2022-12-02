Если создавать партию, то сейчас

Нынешняя Россия делится на две части все равно, и даже безо всяких «либералов». Она делится на большую часть в духе буржуазного шовинизма (пока еще), и на меньшую в смысле социалистического патриотизма. То есть, первая часть уверена, что еще напор единороссовского Кремля, и «украинская государственность и ВСУ не переживут зиму». Вторая часть считает, что только советская модернизация осилит фактическую третью мировую войну. Выходит, те и другие заботятся о родине; но одна часть заблуждается, и с тяжелыми последствиями. Которая?

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Не секрет, что зюгановцы с мироновцами поддерживают власть ради победы в так называемой СВО особенно. Хотя это никакая не «спецоперация», а начало третьей мировой войны; ну да ладно, и для краткости. И вот, допустим, новая левая партия появляется, которая выступает и против единороссов, и против «системной оппозиции». Потому что таковая заявляет, что только современный Советский Союз одержит победу в СВО – а потуги нынешнего режима бесперспективны.

Допустим, эта партия называется СПРФ (Социалистическая партия Российской Федерации). И еще раз, оная заявляет куда уж противоположнее, что пока единороссы у власти – киевская хунта переживет и эту зиму, и даже следующую. А если СПРФ станет руководящей, и с курсом на второй Союз – победа над хунтой будет реальной и скорой. Вот и стоит разобраться, и смотри выше еще раз, кто заблуждается, а кто нет.

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Западу проигрывать опасно в связи с нынешним кризисом. Это значит потерять авторитет в глазах всего мира, а в глазах Восточной Европы с Прибалтикой тем более. Но и продолжать в нынешнем духе непросто, потому что мигранты валят толпой, за газ надо платить, производства убегают в Штаты, арсеналы истощаются, дефициты балансов растут, народ мерзнет и даже гибнет, - в Британии творится уже черт знает что, - и так далее и тому подобное. Поэтому, скорее всего, запад выберет усиление давления. Отсюда стоит подсчитать угрозы и возможности, вытекающие из этого посыла. Начнем с угроз.

Во-первых, это угроза продолжения финансирования Киева со стороны США. Впрочем, это уже случилось. Промежуточные выборы не дали заметного результата, - республиканцы не доберутся до украинских махинаций Хантера Байдена в том числе (хотя давление может подниматься в Палате представителей, но без Сената одна шумиха), - и штатовские налогоплательщики продолжат оплачивать запросы Пентагона с Зеленским.

Во-вторых, угроза поставок Киеву современной ПРО и дальнобойных ракет (не говоря об остальном оружии). Разумеется, это чревато ухудшением ситуации; и от Донбасса до Курска с Белгородом, да что там, даже до Москвы, недалеко. Конечно, можно отмахиваться от этого вопроса в духе «этого не может быть, потому что не может быть никогда», но это несерьезно. Такая угроза растет, и Киев заполоняет западные экраны «ужасами российских бомбардировок» для эмоционального давления не зря.

В-третьих, угроза ценовых потолков на углеводороды. Хоть единороссы и хорохорятся опять-таки в духе «не может быть», но в сочетании с отменой фрахта и страховок — это серьезно. (Даже слух прошел, что и китайские компании не берут российские страховки.) Хоть это и долгая история, но крайне опасная.

В-четвертых, это угроза входа польской армии в Западную Украину, и со всем вытекающим https://ria.ru/20221129/voyna-1835103424.html Коль выступления официальных лиц звучат все чаще, почва, возможно, уже готовится. Но тогда это вообще катастрофа. Отсюда до официальной войны с НАТО рукой подать.

И в-пятых, угроза неустойчивого положения Турции, и в связи с парламентскими и президентскими выборами в одном пакете. Хоть выборы и в июне следующего года, но столь важная кампания, и по современным меркам избирательных технологий, считай, началась. И этот момент недооценивается до сих пор. А зря, и даже негативный цугцванг высвечивается. Вполне возможно, что курдская шумиха с известным терактом спровоцирована Штатами для загона Эрдогана в ловушку. Если не будет воевать, - или будет, но плохо, и что не так уж трудно сделать, пичкая курдов вооружением, - то потеряет авторитет в глазах своих избирателей. Если будет, и эффективно, то можно обмазать жестокостью по отношению к меньшинству, и с усилением западного давления (огромная турецкая диаспора в той же Германии, и она воспитана с соответствующим влиянием).

И если прозападная оппозиция укрепится, а то и придет к власти… не было печали, так черти накачали. Следовательно, к войне с Киевом прибавляются проблемы с Анкарой. Да и антиковидные волнения в Китае; и демократические, надо признать, выступления в Иране; добавляют частичку неустойчивости участникам ШОС.

Но, может быть, существующие и потенциальные угрозы нивелируются существующими и потенциальными возможностями. Да что-то не очень. Во-первых, если наступать такими темпами, то хотя бы до Славянска добраться к весне, уже прогресс. Во-вторых, еще одна мобилизация невозможна, и по социальному напряжению. В-третьих, так называемые партнеры по ШОС и ОДКБ не спешат на помощь. Максимум, на что можно рассчитывать, это плацдармы Беларуси. Да и кульминацию мирового кризиса нельзя сбрасывать со счетов, а Байден договорился с Венесуэлой о поставках нефти, и потребность в российской нефти может припасть.

Но главное и определяющее… единороссовскому Кремлю НЕЧЕГО ПРЕДЛОЖИТЬ украинским трудящимся! Да, жители Донбасса рады быть с Россией, потому что хунта убивала их просто-напросто. Но вот проблемы возникают далее! К примеру, а зачем единороссовская Россия нужна жителю Полтавы, Днепра, Харькова, Сум и тому подобное?!.. Не сказать, что оклады российских трудящихся так уж больше окладов украинских трудящихся. Ничего такого сверх притягательного нет. А тут еще запад устраивает санкции России, и со всем вытекающим. Простому мужику надо кормить семью, и связываться ли с московскими и санкционными олигархами вместо киевских – да хрен редьки не слаще.

И, говоря честно, удары по украинской энергетической инфраструктуре не нравились автору с самого начала. Вот по киевским холдингам вкупе с банками, да по штаб-квартирам ВСУ-СБУ, а то и по президентской администрации вкупе с Радой, это да. А если и украинская Рублевка существует, то по ней непременно. И да, по самим железным дорогам и мостам для прекращения снабжения. А вот именно по трансформаторам и ТЭЦ – сомнительно. Получается, страдает не столько украинская буржуазия, сколько украинские трудящиеся. Ну, хотите настропалить народ против хунты – так вдарьте по банковской системе! Кстати, кое-кто и спасибо скажет, и ипотечные и прочие долги исчезнут, или хотя бы зависнут. И тут же предложение – та область-район, которая не будет оказывать сопротивление, получит российский эквивалент окладов моментально. Но вот мучать людей без света и воды, и не предлагая ничего взамен – как-то по-буржуйски.

Но еще раз, базовая проблема в том, что влияние Евросоюза на Украину ОБЪЕКТИВНО, и в силу достаточно высокого социального уровня. Здесь ничего не поделать, а надо было шевелиться раньше. То есть, единороссовские буржуи мечтали, что если спать на печи, то нирвана будет вечной. А вот хрена, господа-тормозы! Если Китай-Индия-арабы-Евросоюз развиваются быстрее, то и народы Украины-Беларуси-Прибалтики-Молдавии-Казахстана-Узбекистана переключаются на их торговлю и культуру, и с отдалением от Москвы. Свято место пусто не бывает! Смотришь, уже забыли и русский язык, и перешли на латиницу. САМ КРЕМЛЬ И ВИНОВАТ!

А вот новый Советский Союз предложит высокие социальные стандарты сразу и непременно! Не столько бомбя (разве что по нацистам и наемникам), сколько агитируя. А зачем воевать с Советской властью?!.. Бессмысленно! Потому что вот тебе высокий МРОТ с соответствующими окладами и пособиями; вот тебе хорошее рабочее место; вот тебе низкий кредит; вот тебе отпуск на Бали или в Таиланде.

Даже с чисто менеджерской точки зрения советская демократия является высшим классом. Если сами трудовые коллективы, и посредством советских выборов своего руководства, получают контроль над кадрами – то извечная проблема реализации стратегий роста правильной структурой-системами-культурой решается на сто процентов. Уже ротация блатных бездарей на умных управленцев обгонит капиталистических собственников в разы, которых сменить просто-напросто невозможно. Но более того, рабочие не будут щадить и тунеядцев, пьяниц, бездарей в своей среде – и стратегии вертикальной интеграции и диверсификации будут реализоваться в полной мере.

Но тогда Союз, модернизированный советской демократией, будет развиваться устойчиво и быстро; соответственно, будет привлекательным для всех трудящихся; и тем более, будет вовлекать в свою сферу влияния безо всяких войн. И вот почему только советская демократия решит украинскую проблему в том числе. Вот тебе, киевлянин, одессит или харьковчанин (и даже западнее, если с умом, и слухи преувеличены, но это отчасти отдельная история), вот тебе высокий МРОТ, вот тебе перспективное рабочее место, вот тебе низкий кредит, и вот тебе отпуск на Бали, да и где захочешь. И зачем тебе сдался Евросоюз, который, наоборот, начинает деградировать – это еще большой вопрос.

Автор писал об основах второго Советского Союза столько раз, и старожил сайта знает прекрасно, что пока вопрос в другом – а в чем должно быть, говоря образно, но верно, устойчивое конкурентное преимущество новой партии над другими; то бишь, в чем ее насущная необходимость. А в том, что «системная оппозиция» поддерживает единороссов в вопросе СВО, - выходит, верит в «еще один напор», и хунта с западом, видите ли, падут к зиме, - а СПРФ не верит, и не поддерживает этот авантюризм с жертвами. Надо смотреть на реальность честно; и только советская демократия выиграет в третьей мировой войне. Или туда, или сюда. Следовательно, пусть сам народ решает, кто прав – и какая партия должна быть руководящей.

***

Единороссы растратили все свои козыри! Ничего не осталось. Сначала они хвастались наведением порядка после девяностых, но сколько ж можно; потом временной конъюнктурой углеводородов нулевых, и причем тут они сами; затем майскими указами с двадцатью миллионами высокотехнологичных рабочих мест, и об этом вообще тошно говорить; затем крымской весной, но вообще-то, недоделанной по трусости сами знаете кого, и расхлебывать пришлось сейчас с большими жертвами; затем вообще, черт с ней, с экономикой, но наши вооруженные силы о-го-го! ; и вот допрыгались до того, что и милитаристские возможности оказались посредственными. За что бы единороссы ни брались, ничего не доделали, и нигде не достигли.

И что оные скажут народу теперь, когда и социально-экономический, и военно-политический кризисы соединятся в следующем году?!.. А ничего не скажут! Поэтому и страна начнет трещать по швам. И тогда партия в виде СПРФ станет настолько спасительной и востребованной, что народ будет носить на руках.

Но в том-то и дело, что побеждает далеко смотрящий. Тем-то умный и отличается от мещанина. То есть, кто уже СЕЙЧАС не верит в новогодние сказки об «украинской государственности и ВСУ, не переживших зиму», - кто уже СЕЙЧАС готов к партийной организованности, - кто уже СЕЙЧАС понимает, что реальная оппозиция назрела и перезрела, - тот и сделает достойную партийно-государственную карьеру. И ничего зазорного в этом нет, и когда большая польза народу.

Итого. Новая левая партия принесет огромную пользу российскому обществу. Но если создавать ее, то сейчас. Потому что позже, - когда сказанное станет очевидным, - толпы посредственностей ринутся в нее; и сделать успешную карьеру даже умному человеку будет трудно. А это неэффективно. Поэтому умные граждане всех прогрессивных движений и организаций, соединяйтесь.