Украина торгуется за мир

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности призвал уничтожить Россию. "Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют", — заявил он. Кроме того, Данилов назвал россиян "варварами", а возможные переговоры Москвы и Киева "недостойными" и "безнравственными".

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Зачем? Если это деревенская хитрость бывшего Луганского мэра, то она несвоевременна- переговоров ещё нет, а тут уже торгуются от максимальных ставок.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен только что назвала потери Украины - 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских. При таких потерях тянуть время и торговаться, наверно, нравственно?

Что до уничтожения российского государства, видимо, в Киеве имеют сведения о каких-то невероятных успехах ВСУ, иначе не очень понятно, с чего вдруг такая самоуверенность. В любом случае, потери украинских войск будут такими, что не очень понятно, стоит ли игра свеч?

Мне кажется, в Европе должны быть удивлены таким упорным желанием Киева воевать до победного конца.

А. Б.