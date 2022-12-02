Украина торгуется за мир

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности призвал уничтожить Россию. "Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют", — заявил он. Кроме того, Данилов назвал россиян "варварами", а возможные переговоры Москвы и Киева "недостойными" и "безнравственными".
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Зачем? Если это деревенская хитрость бывшего Луганского мэра, то она несвоевременна- переговоров ещё нет, а тут уже торгуются от максимальных ставок.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен только что назвала потери Украины - 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских. При таких потерях тянуть время и торговаться, наверно, нравственно?
Что до уничтожения российского государства, видимо, в Киеве имеют сведения о каких-то невероятных успехах ВСУ, иначе не очень понятно, с чего вдруг такая самоуверенность. В любом случае, потери украинских войск будут такими, что не очень понятно, стоит ли игра свеч?
Мне кажется, в Европе должны быть удивлены таким упорным желанием Киева воевать до победного конца.
А. Б.
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Колхозный счетовод написал 02.12.2022 02:47
VAE VICTIS написал 02.12.2022 02:18
Не так давно у мэра Киева был еще один пример. Мэр Парижа Анна Идальго, посетившая Киев, сказала, что реконструкция была отличной возможностью для создания велосипедных дорожек в рамках энергосбережения.
В то же время на новостном канале, по которому транслировался репортаж о бесхозяйственности Парижа, перед выходом из метро была допрошена мужественная женщина.
Вот как это было:
www.youtube.com/watch? v=9qpejNRN5Ig&ab_channel=Blad
Приходи, когда захочешь, ключи под ковриком перед входом....