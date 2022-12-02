Кто отвечает за исполнение приказа

Как мои читатели уже заметили, у меня любимым информатором о состоянии российских войск и успехах на Украине является военный с огромным опытом войны, правда, войны на Донбассе, А. Ходаковский. И мне в данном случае (по теме этой статьи) важно, что Ходаковский не просто «служит», как его коллеги в России, а уже 8 лет и посылает на смерть подчинённых, находясь, по сути, в минимум полковничьей должности. И вот вопрос – а что этот полковник, посылающий на смерть людей, вообще знает о том, как должна быть устроена армия и какие должны быть в ней порядки?

Вот он 23 ноября умствует:

«Слова-паразиты не так опасны, как некоторые фразы-«паразиты».

Самая опасная в командной среде фраза-паразит - а меня не волнует, как ты это будешь делать! И если это говорит старшина солдату, у которого отвалился черенок от лопаты - это не страшно. Страшно, когда это говорит военачальник при постановке задачи. В этой фразе особенно лезет в ухо и оседает в мозгу понимание, что начальника «не волнует», и при этом отчётливо становится понятно, что его не волнует не только способ исполнения, но и предполагаемый результат.

…Я вижу это так: в большом штабе происходит мозговой штурм, как выжать из имеющегося ресурса максимум полезного. Там смотрят на карту, на номера частей, на официальные цифры, и рождают для нижестоящих генералов замысел. В этом замысле очень много академических знаний, много творческого подхода, много ожиданий и веры в успех. Потом это попадает к тем, кто непосредственно командует исполнителями, и когда исполнители ознакамливаются с замыслом в части их касающейся - их реакция - людей, знающих не официальные цифры - и вызывает у среднего командного звена эту фразу: а меня не...(тут по-армейски), как ты это выполнишь. Страшная, на самом деле, фраза - отражающая бездумие и безразличие».

Так вот, для его подчинённых страшно то, что Ходаковский видит только как бы бытовой ужас приведенной им фразы – некие «фразы-паразиты», но не видит её антивоенную, антиармейскую и вообще, антиуправленческую преступность. Преступность! Эта фраза из рассказа Ходаковского – это не просто что-то негативное, это проявление свехнаглого вонючего бюрократизма, который в военном деле убийственный для армии. В армии так говорить – это не ошибка, это преступление!

Напомню, хотя для многих это напоминание будет непонятными словами, что бюрократическая система управления вводится по желанию и требованию тупых и ленивых… подчинённых! И когда вы смотрите на нынешние «успехи» Вооружённых Сил России, то что можно ожидать от армии, состоящей из тупых и ленивых военнослужащих, которые требуют для себя бюрократического управления?

Однако в данном случае сверхнаглость фразы «меня не волнует, как ты это будешь делать» в том, что она по внешнему виду, якобы, «полностью армейская».

Дело в том, что эффективное управление войсками основано на придании максимальной свободы и самостоятельности подчинённым – основано на подчинении их не начальнику (бюро), а делу. В случае армии – делу достижения цели приказа. В армии это называется единоначалием. Таким образом требование самостоятельности от подчинённого – «меня не волнует, как ты это будешь делать», - как бы соответствует требованию к подчинённому быть единоначальником – типа «ты свободен в выборе путей исполнения моего приказа».

Я часто в работах об управлении цитирую книгу «Сухопутная армия Германии. 1933-1945», написанную немецким генералом Мюллер-Гиллебрандом. В главе «Принципы управления войсками» он рассказывает об управлении немецкой армией (выделено мною):

«Основой действия командира остается принятое им решение, которое определяется боевой задачей и личными способностями данного командира. Задача формулируется в приказе. …Речь идет, таким образом, о том, чтобы командир, отдающий приказ, заблаговременно и четко определил цель, которую он хочет достичь, и предоставил бы подчиненному возможно большую свободу действий при реализации этого решения. Не безвольное подчинение и следование букве приказа, в котором невозможно предусмотреть всех перипетий борьбы, а лишь инициативные действия командира, направленные на осуществление замысла вышестоящего начальника, в состоянии преодолеть громоздкость современной массовой армии и обеспечить использование ее с максимальной эффективностью.

Генерал-фельдмаршал граф Мольтке исходил именно из этого, отдавая свои классические лаконичные директивы армиям во время войн 1866 и 1870 годов. Но ему на собственном опыте пришлось убедиться, что практическое применение этого способа действий предполагает более основательную подготовку командиров всех степеней. Поэтому его дальнейшая многолетняя деятельность в мирное время и деятельность его преемников были посвящены этой подготовке, имевшей своей задачей:

а) добиться единого подхода к рассмотрению обстановки (оценка обстановки и принятие решения) всеми командирами,

б) избегать всякого сковывающего схематизма в вопросах управления войсками в бою,

в) развивать у всех командиров самостоятельность мышления и действий.

В итоге сочетание свободы в осуществлении боевых задач, предоставляемой командиру-исполнителю, и личной инициативы последнего стало особой отличительной чертой и фактором силы прусско-немецкой армии.

…Из поколения в поколение (и, в частности, после 1918 года и после 1935-го уже в новой сухопутной армии) в процессе практической учебы систематически совершенствовались и внедрялись описанные принципы управления войсками в их гармоничном взаимодействии друг с другом. Эта работа принесла плоды в кампаниях 1939 и 1940 годов, а также в операциях 1941-го на Балканах и в Северной Африке. Она же явилась одной из предпосылок того, что сухопутная армия начала свой роковой поход против Советского Союза, имея недосягаемый для того времени уровень боевого мастерства, обладая большим опытом и уверенностью в своих силах. Ее руководство также с уверенностью начало войну, несмотря на то, что противник имел огромное численное превосходство».

Не в технике, не в вооружении, не в численности, не во внезапности нападения была сила немецкой армии, а в делократических принципах управления. И когда Советская Армия в ходе войны путём проб и ошибок, и с огромными потерями овладела этими управленческими принципами в достаточной мере, она начала ломать хребет вермахту. И довольно успешно.

Но фраза командира из сетований Ходаковского: «А меня не волнует, как ты это будешь делать!», - только похожа на армейскую, а на самом деле это не только не делократия, но и ни в коем случае не армия!

Во время учёбы в институте на военной кафедре из нас готовили командиров взводов танковых войск. А занятия по тактике на военной кафедре института у нас вёл подполковник Николай Иванович Бывшев, ветеран войны, в Отечественной механик-водитель Т-34, у которого помимо двух орденов Славы были орден Красного Знамени, человек, которого можно было без колебаний принять за образец офицера. Темой того занятия была работа командира по подготовке его приказа. Тема не особенно нас интересовала, и мы слушали без внимания, а Бывшев в ходе изложения темы будничным голосом сказал, что ответственность за исполнение приказа лежит на командире, давшем приказ. Набор абстрактных тогда для нас понятий «ответственность», «приказ» не вызвал оживления – мы пропустили эту фразу мимо ушей. Но подполковник Бывшев, считая это весьма важным, после некоторой паузы повторил сказанное. Теперь мы подняли головы, а подполковник объяснил, что это значит: «Если вы - командиры - дали приказ, а ваши подчиненные его не выполнили, то виноваты в этом вы».

Это нас поразило! А если подчиненный трус или дурак? При чем тогда здесь мы, если сам по себе приказ безупречный?

Вот тут задумайтесь.

Если вы поймете НАСТОЯЩИХ военных, то поймете и что такое бюрократ. Для бюрократа правильный приказ - тот, который правилен по цели, форме и т.д. Как пишет Ходаковский: «В этом замысле очень много академических знаний, много творческого подхода».

А для НАСТОЯЩИХ военных правилен исключительно ИСПОЛНЯЕМЫЙ ПРИКАЗ, все остальные приказы - неправильны, мышиная возня если не прямо преступны. Ещё раз для читателей с неспешным умственным развитием: правилен исключительно ИСПОЛНЯЕМЫЙ ПРИКАЗ.

Так вот, в том далёком 1971 году Николай Иванович ответил на наши вопросы так: «Вы командиры. В бою вы защищаете советских людей. Но и ваши подчиненные тоже советские люди. Войны без убитых не бывает. Исполняя ваш приказ, часть ваших подчиненных будет убита. Нельзя и невозможно допустить, чтобы советские люди были убиты напрасно, чтобы цель вашего боевого приказа, являющаяся частичкой цели вышестоящих командиров, не была бы достигнута. Если ваш подчиненный дурак, то вы не имеете права давать приказ дураку и ставить в зависимость от него исполнение приказа и итог, возможно, большой битвы. Вы обязаны знать своих людей, знать, кому и что приказываете. Вы обязаны научить своих подчинённых воевать и исполнять боевые приказы… Ну, а если подчиненный трус, то заставьте его исполнить приказ силой оружия».

На самом деле отдачей приказа работа не только командира, но и работа руководителя реальной экономики, тем более, делократа не заканчивается, а только начинается – командир обязан непрерывно следить за исполнением своего приказа, чтобы в случае риска его неисполнения вовремя оказать помощь подчинённым или изменить приказ. Более того, чтобы в случае их успеха снова изменить приказ, но уже увеличив задачу. Именно в этом немецкие генералы видели задачу единоначалия.

Повторю, те бюрократические принципы управления, на которые жалуется бюрократ Ходаковский, основаны на тупости и лени подчинённых, и на его тупости и лени в том числе. Как говорил Дерсу Узала: «Десять лет тайга ходи, а понимай нету!». Десять лет командуешь, так хоть пойми в чём твоя работа и ответственность!

Вот из-за таких «командиров» бюрократические принципы управления захватили не только армию, но «и всё, и вся». Вот, к примеру, у нас Дума – высший орган государственной власти, этот высший орган власти издаёт приказы – законы. Вопрос: А ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ОТВЕЧАЮТ ЗА РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ ИХ ЗАКОНОВ?

Тупые и ленивые дебилы в Думе, которых дураки считают народными представителями, и думать об этом не хотят! Попробуйте обратить внимание депутатов на то, что их законы наносят огромные убытки народу или нагло не исполняются, и они вам ответят «по Ходаковскому», что это не их дело, что депутаты не вправе вмешиваться в дела исполнительной или судебной власти – их не волнует, как их законы исполняются!

А ведь на самом деле не отсутствующий Президент, не преступные судьи, а именно депутаты отвечают не за своевременное и «правильное» нажимание кнопок голосования, а за всё, происходящее в стране. За всё! Ответственность за применение закона несёт тот, кто его принял! А депутаты отвечают?

Вот они в 2013 году прияли закон о борьбе с курением, якобы для того, чтобы снизить заболеваемость раком в России. Ну и как? Снизили? А депутатом это не интересно – им не интересно, что с тех пор ранее снижаемая заболеваемость онкологией от борьбы с курением – с антидепрессантом, - начала в России резко повышаться.

Но что об этих думских паразитах много говорить – они и войну начали с криками: «Не наше дело, как пердизент путин будет её вести!».

Не знаю, многим ли я объяснил главный принцип управления, но я старался.