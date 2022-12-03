Где депутаты из рабочей среды?

В СССР Верховный Совет был высшим органом государственной представительной и законодательной власти! Туда депутаты избирались по одномандатным округам и выдвигались от трудовых коллективов, при активном участии профсоюзов, за которыми была закреплена законодательная инициатива и право непосредственного выдвижения кандидатов в депутаты!

Разве сегодня увидишь табличку на каком-то рабочем месте: «Здесь работает депутат Государственной Думы»?! А ведь такие таблички с такой надписью были в советское время, и это подчёркивало народный характер депутатов, потому что они представляли трудовой коллектив, предприятие, отрасль. Там были простые рабочие, ткачихи, хлеборобы, учителя, врачи, космонавты!

А кто сегодня в своём большинстве становятся депутатами? Суперобеспеченные люди, финансисты, юмористы, просто говоруны, и попсовые гламурные артисты! Людей, действительно уважаемых и почитаемых в народе можно пересчитать по пальцам.

Хорошо бы взять за образец, забытую нами модель выборов в Верховный Совет. Депутаты должны получать достойное денежное вознаграждение за свою работу, но при этом работать на непостоянной основе. Тогда и будет связь с народом. Прибывать только на сессию. А перед этим получать программу и вопросы предстоящей сессии, чтобы успеть обсудить все это со своими коллегами, друзьями. И тогда простой трудящийся человек при голосовании будет руководствоваться не «партийной дисциплиной», а интересами таких же людей, как и он сам. И уже вряд ли проголосует за повышение пенсионного возраста, за превращение российского образования из важной государственной миссии в «услугу» или за какую-нибудь очередную оптимизацию и прочее. Сейчас же наши депутаты, словно отбывают срок, они оторваны от своих избирателей, от народа, и решают его судьбу в своеобразном заточении.

Все что я предложил, может показаться сказкой. Но это ведь и есть демократия, связь с народом. К сожалению, настоящая демократия нам, кажется, действительно сейчас сказкой, которую из нашей жизни устранили.