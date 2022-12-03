Шольц хочет закрыть шампанское

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рассчитывает на возвращение к «мирному порядку» с Российской Федерацией, сообщает The Times.

Соответствующее слова он произнес в ходе Берлинской конференции по безопасности, заявив о необходимости вернуться к соглашениям, которые функционировали последние десятилетия и которые представляли из себя основу для мира и безопасности в Европе.

Шольц подчеркнул, что можно снова вернуться к мирному порядку, который действовал, и снова сделать его безопасным. При этом политик отметил, что от России требуется проявление готовности примкнуть к такому мирному порядку.

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Тут, конечно, вопрос, готов ли Путин примкнуть к такому порядку, о котором говорит Шольц. Но только что Шольц разговаривал с Путиным, и о каких-то позициях российского лидера должен иметь понятие.

Но вопрос не в этом. Почему-то последнее слово в Европе принадлежит не Германии, крупнейшей стране ЕС, а США, которые вообще находятся на другом континенте. Да, в общем, и ясно, почему - потому что в Германии до сих пор находятся более 50 тысяч американских военных и полсотни атомных бомб той же принадлежности. И никого это не смущает, хоть после победы в 1945 году прошло уже 77 лет.

Заметим, так похожая на Германию Австрия получила возвращение государственности и вывод советских войск еще при жизни Сталина и по его непосредственному распоряжению, что увековечено в огромном монументе в Вене неподалеку от Бельведера. И никаких советских (российских) войск там нет с тех пор, и тем более атомных бомб.

Что любопытно, маленькая Австрия ведет куда более независимую политику, чем большая и мощная Германия.

Но даже в своем нынешнем униженном положении "старая Европа" не хочет поддерживать далее безумную авантюру Путина и Байдена на Украине. Европа хочет мира, и не готова ради чужих интересов и амбиций терпеть то, что уже терпит. Причем эти чужие интересы направлены аккурат против интересов Европы. В первую голову - Германии.

Амбициозная Восточная Европа не хочет удовлетвориться разделом Украины, она хочет и раздела России. Но для этого надо встрять в большую войну и выиграть ее, причем без помощи "Старой Европы" и весьма ограниченной поддержке США - американцы не захотят рисковать получением ответного ядерного удара, о котором Путин уже предупредил. И ему деваться некуда, он в крайнем случае его нанесет - во всяком случае на скамье трибунала, который анонсировал Макрон, мы живого Путина не увидим.

А Шольц предлагает закрыть шампанское.

А.Б.