Житьё пенсионеров в зимней машине

В Ростове-на-Дону накал жилищных страстей не стихает. Даже наступление зимы не смогло побудить ростовские власти повернуться лицом к народу.

Жители дома по Кривошлыковскому переулку 4 при минусовой уличной температуре продолжают жить без горячей воды и отопления. Подачу электричества и холодной воды жителям удалось вернуть в дом 14 октября после продолжительной кампании протеста (без отопления, видимо, власти посчитали, жители и так смогут прожить). Этот дом на Кривошлыковском находится под прицелом застройщиков, чьи новостройки фактически наступают на пятиэтажку, и власти предприимчиво используют широкий арсенал средств, чтобы побудить жителей покинуть своё жильё. Но почему-то предлагают жителям переселение в более худшие условия или выкуп квартир по сниженным ценам жилищного рынка. Совершенно понятно, что конфликт не стихает.

И на улице Красных Зорь 138/16 продолжается ипотечная драма. Здесь, правда, жилищному преступлению противостоит только одна семья пенсионеров-инвалидов Калабиных-Малиевских. Семья, добросовестно выплатившая ипотеку, стала жертвой банка КБ «Центр-Инвест». Банк в одностороннем порядке повысил процент по ипотеке, а затем продал квартиру предприимчивой семье Самохиных. Сергей Самохин принимал активнейшее участие по выживанию семьи из квартиры (с нападением на Татьяну, взломом дверей, выбрасыванием вещей из квартиры). Квартиру поджигали.

Семья пенсионеров пережила два выселения с госпитализацией в больницу, несколько инфарктов и инсультов.

После их выселения 30 сентября, после выбрасывания вещей семьи на улицу (когда Татьяна и Игорь вновь оказались в больнице), оказалось, что исполнительные действия приостановлены до 14 октября, вещи приставам пришлось забросить обратно в квартиру. А Татьяне Калабиной пришлось оставаться в больнице с 30 сентября по 4 ноября.

После выписки из больницы она вместе с мужем вынуждена теперь проживать в своей легковой машине рядом с домом, в который они более не могут войти. Ключи от квартиры приставы ещё 30 сентября отдали Самохину.

Самохин вообще крайне интересен в данной истории — банк ему продаёт квартиру, выплаченную по ипотеке, ему ничего не бывает за вскрытие дверей ломом, ходит он в сопровождении то полиции, то приставов, имеет доступ к чужой квартире с чужими вещами (причем есть данные, что с каждым его визитом количество вещей уменьшается), продаёт её (квартиру) на Авито. Недавно Татьяна Калабина получила официальные бумаги, что Самохин её не бил, вещи не выкидывал.

Судьи тоже вторят Самохину и банку КБ «Центр-Инвест» — ростовские судьи Роман Головань и Галина Шандецкая не видят ничего существенного, что долг банку семьёй Калабиных-Малиевских выплачен (и даже переплачен в связи с повышением банком процента выплат).

«Нас это не интересует» — по-судебному честно откомментировала судья Шандецкая запрос Калабиных-Малиевских о том, чтобы суд истребовал оригиналы документов, доказывающих их добросовестность.

Как итог — приставы вручают Самохину ключи от квартиры пенсионеров, а те, побитые инсультами, становятся бомжами.

5 декабря в 14-30 ростовский городской суд снова рассмотрит дело Калабиных-Малиевских . Кассация, стоит отдать должное, вступилась за честных пенсионеров. Суды первоначальных инстанций, наоборот, метят в семью на поражение. И вот дело снова в суде второй инстанции.

Какое же решение на этот раз примет суд нашего правового государства.