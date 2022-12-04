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Московский листок

США выкатили неотразимую угрозу шестого поколения

Опубликовано 04.12.2022 в разделе комментариев 0

США выкатили неотразимую угрозу шестого поколения

Неприятность, на которую мало, кто обратил внимание. В США фирма "Нортроп Груманн" выкатила новый стратегический бомбардировщик шестого поколения. Летные испытания назначены на будущий год, до которого меньше месяца…

Реально самолеты пятого поколения имеются в серийном производстве только у США, ими давно насыщены войска, они идут на продажу союзникам – скажем, Финляндия, только еще вступая в НАТО, уже оформила заказ на 60 истребителей пятого поколения.

У нас вроде бы есть несколько, пять-шесть Су-57, которые не вполне являются пятым поколением, а реально серийное производство пока в будущем. Говоря же о стратегическом бомбардировщике, то ПАК ДА существует лишь в концепции.

А в США уже шестое поколение "стратегов" выкатывают. А перспективный истребитель шестого поколения уже в воздухе с 2020 года.

Да, на высотный перехватчик четвертого поколения можно подвесить ракету "Кинжал" и нанести неотразимый удар – ну или хотя бы снять годный мультик. Но стратегический ракетоносец шестого поколения заметно смещает стратегическое равновесия ядерных сил в сторону вероятного противника. Пусть даже не сегодня, а завтра, но все же…

Америка больше 30 лет обходилась имеющимися стратегическими бомбардировщиками, кстати, видимо, основной ударной силой американских Стратегических ядерных сил, в отличие от наших РВСН, имеющих преимущество в мобильности (у нас преимущество в мощи баллистических ракет).

Но теперь к ним добавится малая уязвимость, высокая скорость выхода на позицию удара и большая автономность – в беспилотном варианте, экономя на весе экипажа, надо полагать, машина сможет находиться в воздухе очень долго. Но при этом, в отличие от Ту-95, обладать высокой скоростью, маневренностью и малозаметностью, т.е. малой уязвимостью.

И США намерены для своих СЯС заказать не менее 100 таких машин.

Хотелось бы услышать, конечно, что готово противопоставить этому ведомство г-на Мантурова, преемника Берии, Маслюкова и Рогозина. Надеюсь, Твиттер у него имеется?..

А.Б.

 



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