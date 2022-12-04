Официальная наука как собрание бессмысленного бреда

Базовые знания

Посмотрел коротенький ролик и захотелось высказаться на тему, к которой возвращаюсь и возвращаюсь – на тему о науке.

Наука – это собрание истин об окружающем нас мире. Найдя истину, её требуется изложить, иначе, как и зачем эти истины собирать? И вот вопрос – это изложение истины обязано быть понятным человечеству? Хотя бы основному числу людей?

Поскольку массы умников тут же бросятся отвечать, что они не специалисты, и им «ничего этого знать не надо», то, чтобы понять, о чём я хочу написать, надо рассмотреть пару нюансов.

Во-первых, есть истины, для понимания которых нужно знать и понимать массу предшествующих истин – тех, на которых основана рассматриваемая истина, и без которых её не поймёшь. Скажем, как понять, что вопреки очевидности это Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, а не Солнце вращается вокруг Земли? Как это понять, если предварительно не понять истину о том, как устроена солнечная система?

А для понимания этих предварительных истин, надо понимать некие базовые истины. Применительно к приведенному примеру с Солнцем, надо понимать, что именно описывает закон всемирного тяготения, что такое центробежная сила. Это база для понимания того, что это Земля вращается вокруг Солнца. И так во всех тонкостях мироустройства – без понимания базовых истин, не поймёшь остальных.

Но если взглянуть на базовые истины издалека, то что именно нам надо считать базовыми истинами, которые обязаны знать и понимать все? Сказать, что базовые истины – это те истины, на понимании которых основано понимание всех остальных истин - это точно, но сильно абстрактно. Более понятно: базовые – это те истины, которым в школе учат детей. Раз у нас требование к детям или подросткам понимать эти истины, то как мы, взрослые люди, сами можем их не понимать?

Во-вторых, в общей массе 70% людей обладают средними умственными способностями, 15% - высокими и 15% - ниже среднего. Возможно, эти числа могут быть и другими, но смысл остаётся – люди по своим умственным способностям от природы разные, а уж от того, как их обучали, их умственные способности вообще сильно разные.

Поэтому уточняю вопрос – должны ли быть базовые истины, собранные наукой, понятны человеку минимум средних умственных способностей? И если и базовые истины, изложенные наукой, не способны понять люди средних умственных способностей, то на кой чёрт такая «наука» нужна? На кой чёрт вам нужна заумь, которую нормальные люди понять на способны?

Мне тут же скажут, что вот учёные эту заумь понять могут!

Нет, если вы сами безнадёжный дурак, то, разумеется, можете и в толпе учёных видеть каких-то гениев, однако на самом деле, ввиду хороших денежных доходов учёных, ввиду их лёгкой работы и безответственности, в официальную науку уже давно прут интеллектуальные отбросы общества. Отбросы! Те, кто глупее, чем в среднем само общество. И если остальное общество, которое своим умом кормит этих «ученых», не понимает изложение наукой базовых истин, то уж сама наука (толпа «учёных») их точно не понимает.

Две науки

В отличие от толпы «учёных», в нашем обществе есть люди, для которых понимание научных истин является обязательным, поскольку без это понимания они не смогут обеспечивать остальных необходимым количеством жизненных благ и ресурсов – это работники практических отраслей деятельности, назовём их, условно, инженерами. Именно им человечество обязано научно-техническим прогрессом, именно они кормят человечество, в том числе и толпу «учёных».

И в результате у нас образовалось две науки – два собрания истин об окружающем мире.

Одна наука, так сказать, инженерная – это собрание реальных, настоящих истин, с помощью которых обеспечивается жизнь населения Земли и двигается прогресс.

И вторая наука – это собрание заумной болтовни, с помощью которой профессиональные «учёные» обеспечивают себе сытную жизнь.

Почему так сложилось? Потому, что после сегодняшнего образования по латинской системе, только редкие выпускники школ понимают базовые истины, определения которых их заставили отбарабанить на экзамене.

А при отупевших в школах народных массах, в том числе и припёршихся в политику (в которой и определяется финансирование «профессиональной» науки и оценка результатов этого финансирования), дуракам, сидящим на шее общества, и именующим себя «учёными», абсолютно привольно живётся.

Меня могут обвинить, что я сильно «перегибаю палку», что «есть же и настоящие учёные», но поверьте, если не понимаете, - кретинизм современного поиска истин «официальной наукой» таков, что никакую «палку» тут «перегнуть» невозможно.

И перед тем, как приступить к помянутому в начале ролику, я снова вернусь к своему любимому примеру для доказательства кретинизма современных физиков – к примеру с измерением количества вещества.

О килограмме

Итак, что есть вещество? Не буду долго обсуждать эту истину, просто возьму её из Вики, поскольку я с этим определением вещества согласен: «Вещество — это любая совокупность атомов и молекул, находящаяся в определенном агрегатном состоянии. Обычно (при сравнительно низких температурах и плотностях) вещество состоит из частиц, среди которых чаще всего встречаются электроны, протоны и нейтроны». Грубо говоря, практически всё, что мы видим или можем пощупать, состоит из атомов и молекул, а атомы, в свою очередь, состоят из электронов, протонов и нейтронов. (Строго говоря и это уже вопрос, а не истина, но мы будем исходить из этого определения вещества – будем принимать его за безусловную истину).

Понятно, что в окружающих нас вещах, вещества может быть больше или меньше, и всё человечество, занимающееся практической деятельностью, издавна нуждалось в оценке этой разницы. Договорилось между собой и назвало эту оценку количества вещества «массой».

Далее, практическую, так сказать, инженерную истину я буду брать из «Краткого политехнического словаря» аж 1955 года – из книги, с собранием истин для использования этих истин инженерами. А «научные» истины, я буду брать из Википедии – когда миром руководят идиоты, то и научные справочники пишут идиоты.

Итак, базовая истина – «масса». Что такое масса? Для инженеров – это «величина, пропорциональная количеству вещества в теле и, следовательно, его весу, но не идентичная весу». Всё, причём и вторая половина этого определения про идентичность нам сейчас не интересна, остановимся на том, что масса – это «величина, пропорциональная количеству вещества» - это порция вещества (протонов, нейтронов и электронов) определённого количества. Раз масса - это «физическая величина», то она обязана чем-то измеряться, вот инженерами она и измеряется в килограммах. В помянутом справочнике для инженеров: «килограмм – единица измерения массы в метрической системе мер». И все мы, включая самых глупых гуманитариев, покупая какое-либо вещество в супермаркете, можем прочесть на его упаковках, понятное дело, что-то типа «1кг» или «0,9кг».

А что официальная наука считает массой и что требует заучивать детьми в школах? А вот что:

«Ма́сса — скалярная физическая величина, определяющая инерционные и гравитационные свойства тел в ситуациях, когда их скорость намного меньше скорости света[1]. В обыденной жизни и в физике XIX века масса синонимична весу[2]».

Не буду переводить с «научного» на русский язык, просто обращу внимание, что для официальной науки, масса не имеет никакого отношения к количеству вещества. Мы можем подумать, что наши гениальные учёные-физики просто назвали массой нечто другое, но нет! Если бы они назвали что-то другое, то и единица измерения была бы другая, а они вот это «другое» по-прежнему предлагают измерять килограммами.

А что инженеры? Тоже поменяли ориентацию и килограммом начали измерять не количество вещества, а что-то другое? Отнюдь! Они, как и вы в свой жизни, по-прежнему измеряют количество вещества килограммом.

Вот и получается, что инженеры килограммами продолжают мерить количество вещества, а «учёные» килограммами меряют то, что инженерам и даром не надо мерять – некие «инерционные и гравитационные свойства тел» - что они при необходимости инженеры просто рассчитают.

Но ведь без измерения количества вещества в реальной жизни невозможно обойтись, тогда чем «учёные» измеряют количество вещества - протонов, нейтронов и электронов в данном объекте? Вернее, они-то ничего не считают, они только болтают, поэтому, что учёные болтают про то, чем надо измерять количество вещества?

Молями!

Вот Википедия: «Коли́чество вещества́ — физическая величина, характеризующая количество однотипных структурных единиц, содержащихся в веществе. Под структурными единицами понимаются любые частицы, из которых состоит вещество (атомы, молекулы, ионы, электроны или любые другие частицы)[1]. Единица измерения количества вещества в Международной системе единиц (СИ) и в системе СГС — моль».

Вы в своей жизни когда-либо меряли хоть что-то молями? Скажем, покупали полмоля картошки или продавали, скажем, сто молей цемента? Что – первый раз слышите?

Мне скажут: «Ну, это мы, простые дураки, а вот яёцеголовые учёные этими молями пользуются»! И если вы послушаете дураков с научными званиями, то они вам расскажут, что «в химии без молей, ну просто никуда, - там измеряют количество вещества только молями»!

Но молями мерять вообще ничего нельзя, поскольку что-либо мерять можно только чем-то, что постоянно, – что имеет одинаковую величину во всех случаях, скажем, метр, он и в Африке такой же длины, как и в Европе, килограмм, он и в Африке содержит в себе столько же вещества. А в моле каждого вещества содержится разное количество «структурных единиц», скажем, в моле свинца протонов, нейтронов и электронов в 207 раз больше, чем протонов, нейтронов и электронов в моле водорода. Как такими разными молями можно что-то мерять, если все моли содержат разное количество «структурных единиц»? Болтать о том, что количество вещества меряется молями – это да, это можно, а мерять ими как?

Я по образованию химик, я 22 года только практической деятельности пользовался в расчётах молями чаще, чем вы ложкой, но я уверяю, даже самый тупой мудак в практической химии никогда не измеряет молями количество вещества, которое берёт для проведения химической реакции, или которое получает в ходе реакции. Только килограммами! Моль используется только в ходе расчёта, но не для измерения количества вещества, а для установления соотношения количества вещества между атомами или молекулами, с которыми вы проводите реакцию, то есть, для установления, к примеру, во сколько раз в атоме кислорода протонов, нейтронов и электронов больше, чем протонов, нейтронов и электронов в атоме водорода? Согласно помянутому справочнику для инженеров, моль – это «количество вещества, вес которого в граммах (или в килограммах, или тоннах), равен его молекулярному весу».

Образно говоря, моли используют в расчётах, как денежные купюры, чтобы понять, к примеру, соотношение денег в двух кошельках, скажем, чтобы понять, насколько в 1000-рублёвой купюре денег в одном кошельке, больше, чем в трёх 100-рублёвых купюрах в другом кошельке. И как в обыденной жизни никакой мудак не измеряет стоимость товаров в купюрах, а только в рублях, так и инженеры - никогда не измеряют количество вещества в молях, а только в миллиграммах, граммах, килограммах и тоннах.

Вот вам два собрания истин – по практической науке количество вещества меряется килограммами, а по официальной науке её дебильные представители болтают о молях.

Об энергии

И ведь этот идиотизм идёт не от бессвязной болтовни обитателей психиатрических лечебниц, он идёт от обитателей сидящей на шее народа Российской Академии Наук.

И вот такая разница во многих вещах – базовые знания в изложении науки, если они не о том, что есть в жизни, то их просто невозможно понять из-за тупой зауми изложения! Поскольку я приближаюсь к обещанному ролику, то дам ещё один пример. Вот базовая истина, которую мы, как раньше «отче наш» обязаны были вынести из школы – закон сохранения и превращения энергии. Это закон, который, казалось бы, безукоризненно логичен и бесспорен.

Вот, что говорит об этом законе официальная наука: «Зако́н сохране́ния эне́ргии — фундаментальный закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что для изолированной физической системы может быть введена скалярная физическая величина, являющаяся функцией параметров системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени. Поскольку закон сохранения энергии относится не к конкретным величинам и явлениям, а отражает общую, применимую везде и всегда закономерность, его можно именовать не законом, а принципом сохранения энергии.

С фундаментальной точки зрения, согласно теореме Нётер, закон сохранения энергии является следствием однородности времени, то есть независимости законов физики от момента времени, в который рассматривается система. В этом смысле закон сохранения энергии является универсальным, то есть присущим системам самой разной физической природы. При этом выполнение этого закона сохранения в каждой конкретно взятой системе обосновывается подчинением этой системы своим специфическим законам динамики, вообще говоря, различающимся для разных систем.

В различных разделах физики по историческим причинам закон сохранения энергии формулировался независимо, в связи с чем были введены различные виды энергии. Возможен переход энергии из одного вида в другой, но полная энергия системы, равная сумме отдельных видов энергий, сохраняется. Однако из-за условности деления энергии на различные виды, такое деление не всегда может быть произведено однозначно…». Это не всё, но я бросил цитировать.

А помянутый справочник для инженеров говорит об этом проще: «Закон сохранения и превращения энергии - основной закон современного естествознания. Энергия, являющаяся мерой движения материи, имеет следующие основные разновидности: энергия механическая, электрическая, тепловая, химическая, лучистая, магнитная, атомная. Каждая из них может превращаться друг в друга, причём, в совершенно определённых соотношениях, и при этом общее количество энергии остаётся неизменным». Всё!

Тут тебе и объяснение, что энергия это не «скалярная физическая величина, являющаяся функцией параметров системы», а «мера движения материи», и что это движение не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда, а переходит из одного вида в другой. И из понимания того, что требует закон сохранения энергии, становится и понятно, что вечный двигатель невозможен! Потому, что «вечный двигатель — это воображаемое устройство, вырабатывающее полезную работу бо́льшую, чем количество сообщённой этому устройству энергии». А энергия не может браться ниоткуда!

Как это объяснить?

Мне это было со школы понятно и сейчас понятно, но… Но вот помянутый ролик.

https://dzen.ru/video/watch/63624c274330767976a09cab?t=587

Горит лампочка, значит, энергия выделяется. Но откуда она берётся? Сам двигатель понятен – это аналог двигателя внутреннего сгорания или парового. Но в тех двигателях поршни толкает энергия пара или расширяющееся от сгорания топливо. А в этом двигателе что толкает поршни? Магниты? Да! Но они откуда берут эту энергию?

И мы должны прийти к выводу – наши базовые знания физики не являются истиной. Эти знания были установлены физиками сотни лет назад, при том, убогом развитии исследовательской техники. И с тех пор физики эти знания повторяют, закладывая и закладывая их в новые теории, которые как бы являются истинами.

Но, судя по всему, многие, если не все базовые знания о мире – строение вещества, электричество, магнетизм, отсутствие эфира и многое другое, - являются не истиной, а гипотезами прошлых веков. И если это так (а я уверен, что это так), то тогда все построенные на основе этих знаний теории официальной науки – это бред!

И нужно не диссертации писать о дроблении чего-то на ещё более мелкие части с помощью убийственно дорогого оборудования или о чёрных дырах, которые без базовых знаний и не верны, и даром нам не нужны, а вернуться к изучению базы. Как устроено вещество? Что такое свет? Что такое электричество и магнетизм? И так далее.

Без надлежащей уверенности в том, что это такое, вся сегодняшняя официальная наука, ещё раз повторю – это бред. А бред лучше не знать, чем знать, бред – это сфера интереса психиатров.