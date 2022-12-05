Взрыв по разгильдяйству или теракт - большая разница

В Нижневартовске обрушилось три этажа в пятиэтажном жилом доме. Шесть человек погибли, еще четверо под завалами – шансов зимней ночью на хороший исход мало. Четверо ранено, из них трое в реанимации. Еще с полсотни человек остались без крыши над головой, надеюсь, временно. Всего повреждено 15 квартир.
Официальная версия – якобы, взорвался газовый баллон, который 25 кг. Вы верите в правдоподобность версии про баллон? Дом не газифицирован, так что магистральный газ взорваться не мог. И вот – версия баллона…
Понятно, что такие повреждения при объемном взрыве, и то маловероятны. Не каждый фугас такое сотворит. Это не война, тут сомнения и версии пока не запрещены приказом ФСБ. Версий, как сами понимаете, может быть много.
Но хотелось бы сначала от официальных органов услыхать что-то более правдоподобное. Все же от версии взрыва сильно зависят размеры компенсаций для пострадавших.
А.Б.
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ййййй написал 05.12.2022 00:28
Хрущевка, забывчивые бабушки... Зависит от того, какое на момент взрыва соотношение в смеси с воздухом. А магистральный газ, или из баллона -- какая разница?
Сам баллон, конечно, так бахнуть вряд ли мог.