Вся работа в написании заявлений

С интервалом в одну, две газеты Геннадий Андреевич пишет заявления. Вот и в № 133 помещено заявление Г.Зюганова под рубрикой "Обуздать произвол в ценообразовании". Таких заявлений в году выходит до сотни, но ни одно предложение не исполняется, да и Зюганов сам о них забывает, ведь никто ему об этом не напоминает. Мог бы напомнить народ, но Зюганов его боится и правильно делает, могут и побить.

Лидер КПРФ расстроился на то, что в стране подорожали хлебобулочные изделия. "Стоимость зерна на внутреннем рынке понизилась на 35 %, а хлеб дорожает. Ответственность за это должны нести все: посредники, спекулянты, продавцы и чиновники, регулирующие тарифы". Когда ответственные не один, а целая толпа тогда никогда предложение не будет исполнено, каждый будет кивать на соседа или дядю пойди разберись. Да и самого Зюганова подорожание на 18 % устраивает с его - то доходами. Для читателей от народа, которых нет он продолжает: "Цены на хлеб нагло и дерзко подтягивают под уровень Евросоюза. Подобные "фокусы" требуют немедленного решения со стороны правительства, поскольку с 1 декабря предстоит новый рост цен". Значит новый рост цен Зюганова устраивает, а на хлеб нет. Почему? Разве зарплата рабочего, сельского рабочего увеличилась? Президент дал команду увеличить зарплату бюджетникам. Их работа в основном сидячая и в тепле, и часто хочется пить чай с мармеладом в перемешку с шоколадными конфетами. Значит тарифы вырастут на 9%. Вот Зюганов написал заявление и что дальше? А всё и в этом он определил для себя работу. Кто - то другой должен решать проблемы, которые определяются лидером КПРФ. Если всё пойдёт так как он написал в Программе о народовластии , то он готов занять руководящий пост в государстве. В 1996 году у него была такая возможность, но он отказался по трусости, неужели сейчас осмелел?

На днях включаю телевизор и вижу нашего сильного президента. Мои глаза сразу закрылись, но уши то слушают. "В России 10,5 % бедных. При этом зарплата растёт выше инфляции". Переключаю на другой канал и открываю глаза. Как же так получилось, что за 30 лет бандитски - воровского капитализма появились бедные. Почему бы не напомнить народу о том, что в стране 141 долларовый миллиардер, что из страны выведены триллионы российскими олигархами, что 320 миллиардов долларов выведены за пределы страны министром Силуановым по согласованию с Набиуллиной. И все довольны имею ввиду чиновников, а народу слова не дают, да и оппозиция исчезла. Нет её. Если кто - то считает оппозицией контору Зюганова то тогда скажите что он сделал как оппозиция? Да пишет, но ничего не делает. Жаль, что президент не сказал о богатых для сравнения, какими средствами они обладают. Г.Зюганов считает бедными тех доход которых не более 25 тысяч, а президент тех у кого доход не дотягивает до прожиточного минимума. Значит если на человека приходится 26 тысяч то он уже богатый? Надо учесть, что прожиточный минимум в России чуть больше 15 тысяч рублей. Почему бы народу не посадить наших чиновников на такую сумму? Деньги ведь для чиновников зарабатывает народ, он и должен распоряжаться ими. Люди, вы посмотрите на первую страницу газеты "Правда", где печатается социальный протест за рубежом.

Смотрите как красиво Геннадий Андреевич излагает политику правительства. "Под рост тарифов поднимут цены на всё, включая и хлеб. "В первом квартале 2022 года число россиян, получающих доходы ниже границы бедности составило 20,9 миллионов человек". А сколько бедных если они получают по границы бедности?

Геннадий Андреевич нервничает и пишет: "Президиум ЦК КПРФ заявляет: правительство не выполняет указ президента о снижении числа бедных граждан в два раза". А вы не думаете, что это просто игра слов? Нефтяные деньги как уходили за границу так и уходят и никто не возражает. И ведь надо кормить не только коммунистов, но и партию власти и миллионы чиновников. О них ни вы ни кто другой вопросов не задаёт, а зарплата сжирает почти половину бюджета. Поэтому они не занимаются развитием экономики. Они, как и вы просто забыли о положении простого человека. И какое отношение к действительности имеет заявление ЦК КПРФ? У вас была возможность, но вы струсили, а теперь даже запретили коммунистам выходить на митинги. Геннадий Андреевич, вы нарушаете Конституцию России и вам не стыдно? Статья 31 гласит: "Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование". Для вас Конституция это что?

Статья 32 гласит: "Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей". И где это видно, чтобы граждане управляли государством, хотя бы влияли? Рот народу так заткнули, что организовали Росгвардию, генералы которой разворовывают бюджет организации.

"Рост цен носит искусственный характер. Он никак не соответствует инфляционным процессам в продовольственном секторе страны". Лидер КПРФ написал справедливо о росте цен, но что дальше??? Только в этом он видит своё участие в бардаке страны.

Геннадий Андреевич просто издевается над народом. "Президиум ЦК КПРФ считает, что деятельность правительства должна быть нацелена на защиту населения, а не на защиту догм рыночных авантюристов". И что толку от того, что ЦК КПРФ считает? Вы ни как не уйдёте от быта Советского Союза, где ЦК КПСС руководила страной. А кем вы сейчас руководите? 30 лет на вас не обращает внимание руководство страны и естественно Парламент. Неужели вы даже этого не понимаете? Уйдите и не мешайте настоящим коммунистам, если они ещё остались, влиять на политику правящей партии и президента. "КПРФ настаивает на принятии закона о государственном регулировании цен на продукты и предметы первой необходимости". Здесь вы не попали в точку, а просто что - то сболтнули. В России, как утверждают руководители рыночная экономика и цены регулирует рынок. На самом деле в России экономика спекулятивная и никто не обращает внимание на рынок. Пока народ покупает и значит цены будут расти. А народ будет покупать потому что никому раньше времени не хочется умирать, хотя народ умирает и это вам известно.

Интересным монологом заканчивает Геннадий Андреевич своё заявление. "Настаиваем на вдумчивом и предметном рассмотрении правительством России социально - экономической программы КПРФ и предложенного нами бюджета развития". Видите, читатель, как просто всё у нынешних коммунистов. Он обращается ни к народу, а правительству, которое слушает президента, но и его указания не исполняются. Помните на счёт уменьшения бедных в два раза, да и другие указания не исполняются. Люди, вы думаете Зюганов не знает, что для правительства это трёп коммуниста. Знает, но пишет для нас бестолковых.