Особенности приморской действительности…

Уже почти две недели в столице Дальневосточного региона работает режим платных парковок.

Власти Владивостока перенимают опыт столичных властей, превращая Владивосток, как они утверждают, в «цивилизованный европейский город». Одна незадача, расположен город в Азии, ему до Европы, как до Луны пешком. Да и нужна ли нам, жителям Владика эта самая европизация?

Тем более, что протекает она как-то очень странно и непонятно, как и все в нашей стране в последние 30 лет.

Тот же мэр Владивостока господин Шестаков, человек из ближайшего окружения губернатора Кожемяко почти год завешивал дороги города знаками остановка и стоянка запрещена. При этом с экранов телевизоров постоянно рассказывал о том, как мешают припаркованные вдоль дорог автомобили движению в городе. О том, что все пробки во Владивостоке из-за этих самых припаркованных авто.

Но стоило выделить часть дороги синими полосами и объявить их зонами платной парковки, как, о чудо, припаркованные автомобили резко перестали мешать движению и теперь в пробках виноваты те автомобилисты, кто не желает пользоваться услугами паркоматов.

Но от оплаты не убежишь, не зря же чиновники потратили миллионы рублей на камеры вдоль платных парковок. Это на социалку денег не хватает, а на коммерческие проекты деньги всегда есть.

И вообще, в период правления губернатора Кожемяко Приморье стремительно приближается к Москве! По уровню цен на жилье и цен на продукты в магазинах, по уровню стоимости медицинского обслуживания и прочих услуг.

Жаль, что с ростом цен не растет уровень доходов населения. По уровню доходов, не считая доходы семьи губернатора и его друзей, Приморье стоит на одном уровне с каким-нибудь Задрипанском.

При этом в тратах на себя любимых бюджетных денег наши приморские чиновники и депутаты вовсе не скупятся.

К примеру, в бюджете на 2023 год, между прочим дефицит бюджета превышает 12 с половиной миллиардов рублей, есть интересная статья расходов – на освещение в СМИ деятельности органов власти Приморского края, и эта статья расходов обойдется приморскому дефицитному бюджету аж в 367,3 млн рублей.

Можно было, конечно, потратить эти деньги на социальные выплаты пенсионерам, многодетным семьям, на лечение детей и т.п. вещи. Но как же смогут жить приморцы, если им не будут рассказывать о ежедневной заботе губернатора?!

При этом тарифы на электроэнергию в Приморье с 1 декабря выросли на 22%. Хотя Правительство России уверяло нас, что тарифы не вырастут более, чем на 9%. И будут соответствовать реальному уровню инфляции.

Похоже, в Приморье уровень инфляции существенно, почти в 2 с половиной раза, выше, чем во всей остальной России. И все благодаря заботе губернатора.