«Чтобы я был богаче, богаче, богаче!»

«Слушать меня и только меня, больше повторять не буду, накажу, оштрафую и уволю всех, я так хочу. Я сказал, не будет в «Дикси» профсоюза, не нужно мне, чтобы были защищены трудовые права работников!

Я — ваш хозяин и только я имею право решать как вам жить, и в каких условиях вам работать, и какие деньги вам получать в «Дикси».

Мне нужно, чтобы работники больше работали, меньше деньги получали, чтобы я был богаче, богаче, богаче!» — так работники склада и отдела доставки «Дикси-Юг» описывают позицию работодателя.

Результатом занятия работодателем данной позиции стала серия судебных слушаний в судах Санкт-Петербурга и области.

«Дикси» против прокуратуры

21 ноября 2022 года в Пушкинском районном суде города Санкт-Петербурга прошли слушания по иску «Дикси», недовольному определением прокуратуры. Напоминаем, работники обратились в прокуратуру с жалобой на нарушение «Дикси» трудовых прав. А именно:

- штрафы (мера ответственности не предусмотренная трудовым кодексом),

- принуждение к переработкам (под угрозой увольнения или штрафа),

- неправильная оплата переработок (в одинарном, а не в двойном размере),

- непонятная система оплаты труда,

- организация труда, приводящая к конфликтам (обязанности работников распределены так, что они периодически объективно мешают друг другу выполнять работу, а оплата сдельная),

- нарушение работодателем техники безопасности (в том числе предоставление для работы не особо исправного оборудования), принуждение работников скрывать производственные травмы.

Прокуратура вынесла определение с требованием к «Дикси» прекратить нарушение трудовых прав. Сейчас «Дикси» обжалует это определение в суде.

На прошедшем 21 ноября заседании были заслушаны свидетели от профсоюза. Далее заседание было перенесено по ходатайству юриста «Дикси», заявившего, что защита осуществляется коллегиально, поэтому ему нужно согласовать вопросы, которые он будет задавать свидетелям.

Суд был перенесён на 23 января 2023 года — в 12:30, зал №8.

Прокуратура против «Дикси»

28 ноября 2022 года в Пушкинском районный суд города Санкт-Петербурга прошли предварительные слушания по рассмотрению иска прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга к "ДИКСИ Юг".

Прокуратура подала заявление в суд с требованием перестать нарушать права профсоюза. Да, как это неудивительно, у профсоюза есть законные права, чёрным по белому запечатанные в Трудовом кодексе. А именно — работодатель ОБЯЗАН предоставить профсоюзу помещение, обязан пропускать на территорию предприятия руководителей профсоюза, даже если они на предприятии не работают (допустим, внаглую уволены работодателем и восстанавливаются через суд). Большая часть работодателей предпочитает этого не знать. Господа из «Дикси» не стали исключением.

Представитель «Дикси» на предварительные слушания не явился. Рассмотрение дела по существу назначено на 20 февраля 2023 года.

«Дикси» против профсоюза

А 29 ноября Ленинградский областной суд заслушал иск о восстановлении на работе лидера первички Рауфа Вердиева (представитель защиты истца — Генеральный инспектор труда (СПР) Храмов Сергей Владимирович). Напоминаем, Рауфа уже один раз увольняли из «Дикси». Он восстановился через суд.

Отметим, что недобросовестный работодатель отказался полностью оплачивать Вердиеву время вынужденного отсутствия на работе (что, кстати, обязан сделать по Трудовому кодексу). Но об отношении «Дикси» к Трудовому кодексу мы уже много писали. Рауф в знак протеста против невыплаты приостановил работу (подобная мера предусмотрена ТК, ст. 142), о чём заблаговременно, за несколько дней до приостановки, письменно предупредил работодателя. В результате был уволен за прогул.

Суд потребовал от менеджмента «Дикси» письменно объяснить, почему после того, как работник сдал уведомление о приостановке работы заблаговременно, они уведомили его о том, что считают такую приостановку прогулом только через пять дней (после того, как Рауф не посетил «Дикси» первый раз). Причём, несмотря на то, что работник указал для связи и телефон, и адрес электронной почты, ему отправили письмо по его почтовому адресу.

Также судья запросил предоставить ему методику начисления зарплаты. Ждём ответа «Дикси».

Следующее заседание состоится 17 января 2023 года.

И о коллегиальной работе со свидетелями

Как мы уже писали, профсоюз предоставил в суд свидетелей дурного обращения «Дикси» с работниками. Один из этих свидетелей – водитель Георгий Федоров.

Водители также страдают от «фирменного» менеджмента, как и остальные работники «Дикси». То же хамское отношение. Принуждение к плохо оплачиваемым переработкам (есть и хорошо оплачиваемые переработки, но они только для тех, кого руководство любит). Наплевательство руководства на интересы работников и технику безопасности.

Отметим, что когда водителей заставляют работать сверхурочно, когда эксплуатируемые ими машины не всегда исправны и всегда перегружены (иногда раза в два), когда приказы руководства вынуждают нарушать правила дорожного движения – это напрямую угрожает жизни. Причём, не только водителей, но и других лиц.

Имеется и специфическое наказание для водителей — перевод с автомобиля в ремонтную зону. Зарплата при этом падает раза так в два. Сами водители называют данную зону карцером.

В настоящее время в карцере находится группа водителей, которую руководство хочет выжить (в порядке «оптимизации» транспортной численности после объединения «Дикси» и «Магнита»). Выплатить положенное при сокращении пособие «Дикси» не желает, стремится, чтобы люди задолбались и ушли сами. Практика, распространённая у российского работодателя.

Сам Федоров отправлен в «карцер» за членство в профсоюзе. Его заявление с требованием прекратить дискриминацию начальство принимать отказывается (хотя по закону обязано). Зато Федорову сделали предложение — уйти из «Дикси» по соглашению сторон за «откупные» в 350 тысяч. Отметим, что происходило это сразу после последних судебных заседаний. Можно ли это назвать коллегиальной работой со свидетелями — автор материала не знает.