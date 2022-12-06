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Московский листок

Песков не в курсе начала ядерного конфликта

Опубликовано 06.12.2022 в разделе комментариев 12

Песков не в курсе начала ядерного конфликта

В время пресс-конференции Песков отказался комментировать удары по базе ДА в Энгельсе и военному аэродрому в Рязанской области, сославшись на то, что знает об этом только из сообщений СМИ.

А о чем он тогда знает?

Без ответно нанесен удар по одному из важнейших элементов ядерной триады страны – это, по большому счету, уже повод к началу ядерной войны. Причем не важно, ядерный был удар или неядерный. А пресс-секретарь президента не в курсе, а самому президенту вроде бы доложили…

Я не имею информации, имел ли аэродром в Рязанской области отношение к Дальней авиации, но в Энгельсе - ее главная база, и два ядерных ракетоносца были повреждены – надо полагать, Ту-160, которых у нас и так всего 15 штук. То есть основной ударной силе нашей ядерной триады нанесен ущерб примерно на 15 процентов…

На днях я давал как главную новость демонстрацию в США нового стратегического бомбардировщика, как утверждают, шестого поколения – это событие, которое само по себе должно повлиять на нашу ядерную доктрину, поскольку у нас со стратегическим ответом, похоже, пока никак.

А тут, оказывается, наши базы ДА так легко уязвимы, и бомбардировщиков у нас вдруг стало существенно меньше.

Да сейчас уже Путин должен был выступать по всем каналам ТВ со словами "Братья и сестры…" и так далее.

Отечество-то в реальной опасности! И от врагов, и от дураков.

А.Б.

PS. Если кто-то не понял, ядерный удар по Киеву в данном случае является уже допустимой ответной мерой. Навряд ли этого не понимают в Киеве, во всяком случае, их американские друзья наверняка объяснили им возможные последствия такой "перемоги": даже неядерный удар по ядерным объектам вполне допускает ядерный ответ. В Кремле проявили сдержанность (возможно, по недомыслию), но это ведь можно принять и за слабость. Но уж заявить о том, что мы заметили угрозу ядерной безопасности страны, наверно, следовало…

 



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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
Агафья Лыкова написал 06.12.2022 01:20
Баранов, у тебя политический кругозор даже более убогий, чем у Машки Захаровой. И чуйка совсем отсутствует. Ты разве не в курсе, что плешивому дегенерату сам Си Цзиньпин запретил даже говорить о применении ядерного оружия? А Байден обещал просто убить - если что-нибудь радиактивное взорвется в Украине))) В следующем году - когда путирашка рассыпется на фрагменты - всю эту "ядерную триаду" поделят Китай и США. Так что шибко не заморачивайся)))
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За, що боролися на те &#1110; напоролися!
Укра&#1111;на-це &#1028;вропа написал 06.12.2022 01:14
Тем временем украинские власти завозят в город Запорожье дрова для отопления домов.
А вы говорите, Майдан был зря-)
Европейская жизнь ближе, чем кажется-))
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(без названия)
Продолжаем давить нацисткий режим Бандерляндии написал 06.12.2022 01:08
Битва за Артемовск: Залитые кровью полы и душераздирающие вопли боевиков ВСУ в больницу Лимана идет поток раненых
Изувеченных всушников сотнями привозят в больницы близлежащих Артемовску городов, об этом сообщил корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera, посетивший одно из учреждений Красного Лимана. Врачи отмечают, что к ним привозят тяжелораненых украинских боевиков, в экстренных случаях их оперируют без анестезии, остальных отправляют в Киев и Днепр.
Раннее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла об огромных потерях ВСУ, чьи слова подтверждает работа многих западных СМИ, когда Киев настоятельно "открещивается" от этой информации.
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(без названия)
Лулзман написал 06.12.2022 01:01
Знатно в Баранова сракотан подгорел.
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Re: Дмитрию из Запорожья до Баранова,как раку до Пекина.Отсюда и все его комплексы
llll написал 06.12.2022 01:00
АЭС в Чернобыле так вы ее умудрились взорвать - ее совковые академики подорвали. икперимент был научный. Из Москвы
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Re:
llll написал 06.12.2022 00:58
Это официальный ответ РосПедерации : будете бомбить наши стратегические бомберы - наши опущенные зеки будут ловить и насиловать баб!
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Дмитрию из Запорожья до Баранова,как раку до Пекина.Отсюда и все его комплексы
Повторим замечательные слова Крокодила написал 06.12.2022 00:56
Дмитро!
Вот Анатолий достиг и добился в своей жизни определенных высот и заработал заслуженный авторитет среди своих соратников.
А чего достиг ты,кроме животной злобы и тупой русофобии?
Перечитывай время от времени нижеследующее Это же к тебе вчера обращались.
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"Существо хохлорылое ну нет в тупой голове элементов самокритики. Построили вам АЭС в Чернобыле так вы ее умудрились взорвать, дали вам государство построить так вы из него холуя США сделали.
Холуйство у некоторых хохлов заложено генетически, Мазепа кого только не предавал, Бандера служил эсэсовцам. Поляки гиена Европы, хохлы ущербная ветвь славянского мира." "
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(без названия)
И так будет со всеми хохлопитекскими мразями написал 06.12.2022 00:48
Правдивости, [05.12.22 21:00]
[ Видео ]
СУЧКА ПОЙМАНА
Яна Черновая-полная тварь, украинцаская нацистка которая обещала на весь мир отрезать голову русским военнопленным,сжигать русских детей,а также эта ***** звонила родителям мобилизованных и присылая мертвые фотографии солдат.
ЧВК поймали националистку и записали просто ЖЕСТОЧАЙШЕЕ видео с ней, кадры 18+, выложили в резерв. (https://t.me/+QxzhLdT59IUxMTgy)
1:19 (https://t.me/+QxzhLdT59IUxMTgy) - бьют ногами и допрашивают
4:20 (https://t.me/+QxzhLdT59IUxMTgy) - вся трясется и на коленях просит извинения, целуют нашим солдатам ноги
6:49 (https://t.me/+QxzhLdT59IUxMTgy) - ребята в 10 по очереди наказывают нацистку, видео 18+ осторожно
Наш канал могут заблокировать, выложили в резерв: https://t.me/+QxzhLdT59IUxMTgy
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(без названия)
ййййй написал 06.12.2022 00:45
Это еще вовремя ЛГБТ запретили, а то бы ваще...
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(без названия)
govno написал 06.12.2022 00:44
То есть основной ударной силе нашей ядерной триады .
.
подводные лодки могут хотя бы от пирса свои ракеты запустить, раз уж в море им ничего не светит. самолетам тоже ничего не светит но стрелять не поднимаясь в воздух они вряд ли способны.
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье 5 написал 06.12.2022 00:31
А в чем проблема Баранов?Хочется ядерной войны?Так какие проблемы?У вас полно ядерных реакторов,ТЭЦ и т.д.Могу повторить то о чем я тебя предупреждал с 2014 г.Мы вас будем уничтожать всеми возможными способами.А уж ваши ТЭЦ в масквабаде вообще цели законные.И это только начало.Я же тебе говорил о том,что наши новые БПЛА будут вас уничтожать везде и во все времена года и в любое время суток.Повтопяю,что пощады ваш,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацапопитек может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся,и ошибку будут исправлять,ибо слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого бредом величия.Вот чего я не могу понять,так это того что мы в Украине каким то непостижимым образом практически 300 лет считали вас почти разумными человеками?Может просвятишь Баранов меня,а заодно и всех читателей форума о том,как же это мы в Украине так могли ошибаться,ибо понятно всем,что кацапье и "человек разумный"это разные миры не пересекающиеся друг с другом от слова СОВСЕМ.
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Валерянки выпей, дуралей!
llll написал 06.12.2022 00:15
"Отечество-то в реальной опасности! И от врагов, и от дураков."
P.S: А вот умные давно поняли, что дураков наверху столько, что уже - фсе!
Один ты да старый мудосвон соловев картинно дергаетесь: Едрен батон! Вот мы им! ... Реально как два павиана в зоопарке, дерьмом кидаетесь. Да стена-то стеклянная. "Уймись, дурак! (С)"
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