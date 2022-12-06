Песков не в курсе начала ядерного конфликта

В время пресс-конференции Песков отказался комментировать удары по базе ДА в Энгельсе и военному аэродрому в Рязанской области, сославшись на то, что знает об этом только из сообщений СМИ.
А о чем он тогда знает?
Без ответно нанесен удар по одному из важнейших элементов ядерной триады страны – это, по большому счету, уже повод к началу ядерной войны. Причем не важно, ядерный был удар или неядерный. А пресс-секретарь президента не в курсе, а самому президенту вроде бы доложили…
Я не имею информации, имел ли аэродром в Рязанской области отношение к Дальней авиации, но в Энгельсе - ее главная база, и два ядерных ракетоносца были повреждены – надо полагать, Ту-160, которых у нас и так всего 15 штук. То есть основной ударной силе нашей ядерной триады нанесен ущерб примерно на 15 процентов…
На днях я давал как главную новость демонстрацию в США нового стратегического бомбардировщика, как утверждают, шестого поколения – это событие, которое само по себе должно повлиять на нашу ядерную доктрину, поскольку у нас со стратегическим ответом, похоже, пока никак.
А тут, оказывается, наши базы ДА так легко уязвимы, и бомбардировщиков у нас вдруг стало существенно меньше.
Да сейчас уже Путин должен был выступать по всем каналам ТВ со словами "Братья и сестры…" и так далее.
Отечество-то в реальной опасности! И от врагов, и от дураков.
А.Б.
PS. Если кто-то не понял, ядерный удар по Киеву в данном случае является уже допустимой ответной мерой. Навряд ли этого не понимают в Киеве, во всяком случае, их американские друзья наверняка объяснили им возможные последствия такой "перемоги": даже неядерный удар по ядерным объектам вполне допускает ядерный ответ. В Кремле проявили сдержанность (возможно, по недомыслию), но это ведь можно принять и за слабость. Но уж заявить о том, что мы заметили угрозу ядерной безопасности страны, наверно, следовало…
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Агафья Лыкова написал 06.12.2022 01:20
Україна-це Європа написал 06.12.2022 01:14
А вы говорите, Майдан был зря-)
Европейская жизнь ближе, чем кажется-))
Продолжаем давить нацисткий режим Бандерляндии написал 06.12.2022 01:08
Изувеченных всушников сотнями привозят в больницы близлежащих Артемовску городов, об этом сообщил корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera, посетивший одно из учреждений Красного Лимана. Врачи отмечают, что к ним привозят тяжелораненых украинских боевиков, в экстренных случаях их оперируют без анестезии, остальных отправляют в Киев и Днепр.
Раннее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла об огромных потерях ВСУ, чьи слова подтверждает работа многих западных СМИ, когда Киев настоятельно "открещивается" от этой информации.
Народная Россия - (https://t.me/+06-_rocVx8NiMWRi)
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[ Фотография ]
Отряд "ВАГНЕР" поймали очередного ублюдка
Скайз Джеймс Греггс являлся зверским американским наемником воевал в составе "АЗОВ"
Ублюдок беспощадно убивал мирных жителей Мариуполя. И на протяжении двух недель издевался над пленными снимая на видео (https://t.me/+NXPXloQV1vJiOGIy).
Сегодня он сам попался в плен!
Видео (https://t.me/+NXPXloQV1vJiOGIy) о взятии его и расправы попали сейчас в сеть
Скорее всего эти кадры скоро исчезнуть, поэтому мы решили выложить их тут
Смотреть кадры: videoskayzjames (https://t.me/+NXPXloQV1vJiOGIy).mp4 (https://t.me/+yPyuhfPkX4U5ZmIy)
Смотреть кадры с телефона ублюдка можно тут video (https://t.me/+NXPXloQV1vJiOGIy)
Лулзман написал 06.12.2022 01:01
llll написал 06.12.2022 01:00
llll написал 06.12.2022 00:58
Повторим замечательные слова Крокодила написал 06.12.2022 00:56
Вот Анатолий достиг и добился в своей жизни определенных высот и заработал заслуженный авторитет среди своих соратников.
А чего достиг ты,кроме животной злобы и тупой русофобии?
Перечитывай время от времени нижеследующее Это же к тебе вчера обращались.
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"Существо хохлорылое ну нет в тупой голове элементов самокритики. Построили вам АЭС в Чернобыле так вы ее умудрились взорвать, дали вам государство построить так вы из него холуя США сделали.
Холуйство у некоторых хохлов заложено генетически, Мазепа кого только не предавал, Бандера служил эсэсовцам. Поляки гиена Европы, хохлы ущербная ветвь славянского мира." "
И так будет со всеми хохлопитекскими мразями написал 06.12.2022 00:48
[ Видео ]
СУЧКА ПОЙМАНА
Яна Черновая-полная тварь, украинцаская нацистка которая обещала на весь мир отрезать голову русским военнопленным,сжигать русских детей,а также эта ***** звонила родителям мобилизованных и присылая мертвые фотографии солдат.
ЧВК поймали националистку и записали просто ЖЕСТОЧАЙШЕЕ видео с ней, кадры 18+, выложили в резерв. (https://t.me/+QxzhLdT59IUxMTgy)
1:19 (https://t.me/+QxzhLdT59IUxMTgy) - бьют ногами и допрашивают
4:20 (https://t.me/+QxzhLdT59IUxMTgy) - вся трясется и на коленях просит извинения, целуют нашим солдатам ноги
6:49 (https://t.me/+QxzhLdT59IUxMTgy) - ребята в 10 по очереди наказывают нацистку, видео 18+ осторожно
Наш канал могут заблокировать, выложили в резерв: https://t.me/+QxzhLdT59IUxMTgy
ййййй написал 06.12.2022 00:45
govno написал 06.12.2022 00:44
.
подводные лодки могут хотя бы от пирса свои ракеты запустить, раз уж в море им ничего не светит. самолетам тоже ничего не светит но стрелять не поднимаясь в воздух они вряд ли способны.
Дмитрий г.Запорожье 5 написал 06.12.2022 00:31
llll написал 06.12.2022 00:15
P.S: А вот умные давно поняли, что дураков наверху столько, что уже - фсе!
Один ты да старый мудосвон соловев картинно дергаетесь: Едрен батон! Вот мы им! ... Реально как два павиана в зоопарке, дерьмом кидаетесь. Да стена-то стеклянная. "Уймись, дурак! (С)"