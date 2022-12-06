Песков не в курсе начала ядерного конфликта

В время пресс-конференции Песков отказался комментировать удары по базе ДА в Энгельсе и военному аэродрому в Рязанской области, сославшись на то, что знает об этом только из сообщений СМИ.

А о чем он тогда знает?

Без ответно нанесен удар по одному из важнейших элементов ядерной триады страны – это, по большому счету, уже повод к началу ядерной войны. Причем не важно, ядерный был удар или неядерный. А пресс-секретарь президента не в курсе, а самому президенту вроде бы доложили…

Я не имею информации, имел ли аэродром в Рязанской области отношение к Дальней авиации, но в Энгельсе - ее главная база, и два ядерных ракетоносца были повреждены – надо полагать, Ту-160, которых у нас и так всего 15 штук. То есть основной ударной силе нашей ядерной триады нанесен ущерб примерно на 15 процентов…

На днях я давал как главную новость демонстрацию в США нового стратегического бомбардировщика, как утверждают, шестого поколения – это событие, которое само по себе должно повлиять на нашу ядерную доктрину, поскольку у нас со стратегическим ответом, похоже, пока никак.

А тут, оказывается, наши базы ДА так легко уязвимы, и бомбардировщиков у нас вдруг стало существенно меньше.

Да сейчас уже Путин должен был выступать по всем каналам ТВ со словами "Братья и сестры…" и так далее.

Отечество-то в реальной опасности! И от врагов, и от дураков.

А.Б.

PS. Если кто-то не понял, ядерный удар по Киеву в данном случае является уже допустимой ответной мерой. Навряд ли этого не понимают в Киеве, во всяком случае, их американские друзья наверняка объяснили им возможные последствия такой "перемоги": даже неядерный удар по ядерным объектам вполне допускает ядерный ответ. В Кремле проявили сдержанность (возможно, по недомыслию), но это ведь можно принять и за слабость. Но уж заявить о том, что мы заметили угрозу ядерной безопасности страны, наверно, следовало…