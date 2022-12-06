Альтернатива головожопости

Прокурор запросил Илье Яшину 9 лет. Илья Яшин совершил преступление, которое теперь карается сильней, чем убийство без отягчающих – "неправильно" осветил события в Буче и еще что-то.

Во времена, когда еще действовала в полном объеме 2 глава Конституции РФ, это и вовсе не было никаким преступлением – максимум административным правонарушением. На памяти еще и времена "президента Димы", декриминализовавшего статью о клевете – все в один ряд.

Но сейчас это едва ли не государственное преступление. Во всяком случае тяжкое – неверно осветил.

Так получается, что государственная агитационно-пропагандистская машина оказалась неспособна вообще бороться ни с чем – и репрессивные структуры государства взяли эту функцию на себя. Безусловно, удар палкой по голове – это эффективная мера, чувствительная. Но потом от этой битой головы не надо требовать никаких мыслей, сможет есть, и то слава богу…

Голова государству оказалась не нужна, лишний рудимент оказалась. Рот и жопа, остальное избыточно.

В СССР главный пропагандист был членом Политбюро и секретарем ЦК, одним из главных лиц государства (после времен, когда главным пропагандистом был сам глава государства, будь то Ленин, Троцкий или Сталин).

В нацистской Германии Геббельс был едва ли не вторым человеком после фюрера, причем тот сам подвизался на ниве пропаганды.

На Украине Зеленский сам, лично занимается пропагандой, и весьма успешно.

У нас эта тема отдана на откуп третьестепенным чиновникам администрации, даже имена их, и то не на слуху. А уж кто реализует эту государственную политику… "Это ж не лица, это ж какие-то…" Цитату сами знаете.

Остается только смотреть на это и изумляться – куда ж только делась великая культура.

Впрочем, с другой стороны тоже изумляемся.

Латвия прикрывает "Дождь" по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами – это прямо заявил тамошний министр обороны.

Оказывается, нельзя даже сочувствовать российским солдатам, мобилизованным на войну.

В России это примерно та же статья, по которой сейчас судят Яшина, а в "свободном мире" – статья еще более тяжкая.

Об этой ситуации "изнутри" практически исчерпывающе написал Владимир Линдерман, которого трудно заподозрить в "пропутинской" позиции: "От российских журналистов потребуют тотальной лояльности. Не тактической, а тотальной. Фигурально, придется быть не только против Путина, но и против Пушкина".

Люди бегут из страны за свободой, в данном случае журналистской, а получают полицейский надзор. И, судя по увольнениям сотрудников, соглашаются на такой вариант. Но уже принимающая сторона, кажется, не удовлетворена минетом и хочет большего.

В такой ситуации Яшин выглядит куда органичней. Потому что призыв бежать уже не выглядит моральной альтернативой невольного соучастия, он выглядит как предательство. А призыв остаться – просто как самоубийство…