Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Альтернатива головожопости

Опубликовано 06.12.2022 автором в разделе комментариев 1

европа путин
Альтернатива головожопости

Прокурор запросил Илье Яшину 9 лет. Илья Яшин совершил преступление, которое теперь карается сильней, чем убийство без отягчающих – "неправильно" осветил события в Буче и еще что-то.

Во времена, когда еще действовала в полном объеме 2 глава Конституции РФ, это и вовсе не было никаким преступлением – максимум административным правонарушением. На памяти еще и времена "президента Димы", декриминализовавшего статью о клевете – все в один ряд.

Но сейчас это едва ли не государственное преступление. Во всяком случае тяжкое – неверно осветил.

Так получается, что государственная агитационно-пропагандистская машина оказалась неспособна вообще бороться ни с чем – и репрессивные структуры государства взяли эту функцию на себя. Безусловно, удар палкой по голове – это эффективная мера, чувствительная. Но потом от этой битой головы не надо требовать никаких мыслей, сможет есть, и то слава богу…

Голова государству оказалась не нужна, лишний рудимент оказалась. Рот и жопа, остальное избыточно.

В СССР главный пропагандист был членом Политбюро и секретарем ЦК, одним из главных лиц государства (после времен, когда главным пропагандистом был сам глава государства, будь то Ленин, Троцкий или Сталин).

В нацистской Германии Геббельс был едва ли не вторым человеком после фюрера, причем тот сам подвизался на ниве пропаганды.

На Украине Зеленский сам, лично занимается пропагандой, и весьма успешно.

У нас эта тема отдана на откуп третьестепенным чиновникам администрации, даже имена их, и то не на слуху. А уж кто реализует эту государственную политику… "Это ж не лица, это ж какие-то…" Цитату сами знаете.

Остается только смотреть на это и изумляться – куда ж только делась великая культура.

Впрочем, с другой стороны тоже изумляемся.

Латвия прикрывает "Дождь" по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами – это прямо заявил тамошний министр обороны.

Оказывается, нельзя даже сочувствовать российским солдатам, мобилизованным на войну.

В России это примерно та же статья, по которой сейчас судят Яшина, а в "свободном мире" – статья еще более тяжкая.

Об этой ситуации "изнутри" практически исчерпывающе написал Владимир Линдерман, которого трудно заподозрить в "пропутинской" позиции: "От российских журналистов потребуют тотальной лояльности. Не тактической, а тотальной. Фигурально, придется быть не только против Путина, но и против Пушкина".

Люди бегут из страны за свободой, в данном случае журналистской, а получают полицейский надзор. И, судя по увольнениям сотрудников, соглашаются на такой вариант. Но уже принимающая сторона, кажется, не удовлетворена минетом и хочет большего.

В такой ситуации Яшин выглядит куда органичней. Потому что призыв бежать уже не выглядит моральной альтернативой невольного соучастия, он выглядит как предательство. А призыв остаться – просто как самоубийство…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Герцен написал 06.12.2022 08:19
Этот "закон" (на самом деле - торжество беззакония и произвола кремлевской гопоты) и его сроки принесут определенную пользу тем, что в сердца тысяч юношей посеют семена ненависти к режиму и его охранителям, и если не мы, то наши дети или внуки будут с наслаждением наблюдать крушение подлейшей и мерзейшей путинской системы
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
В последний раз на этой неделе
В последний раз на этой неделе
29.11.2022
А вы воруете?
А вы воруете?
23.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Житьё пенсионеров в зимней машине (0)
Особенности приморской действительности… (0)
Я - ваш хозяин и только я имею право решать (0)
Альтернатива головожопости (1)
Песков не в курсе начала ядерного конфликта (19)
Вся работа в написании заявлений (6)
Взрыв по разгильдяйству или теракт - большая разница (17)
Официальная наука как собрание бессмысленного бреда (20)
США выкатили неотразимую угрозу шестого поколения (36)
Шольц хочет закрыть шампанское (27)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss