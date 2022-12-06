Болтовня политиков не приближает мира

Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

И что в том, что Россия согласна?

Любая война рано или поздно заканчивается миром, что в этом нового? Но эта война никак не заканчивается, более того, конфликт явным образом имеет тенденцию к расширению, и в плане применения вооружений, и в плане участия все большего числа сторон.

Что сказано конкретно?

Ничего!

Что значит "справедливый мир"? У Москвы одно понятие о справедливости, у Киева другое, у Вашингтона третье, полагаю, есть и еще точки зрения.

Даже понятие "долгосрочный", и то в данном контектсе звучит двусмысленно: не вечный, а временный. На сто лет, на десять, на один год? Никто не понимает.

Тем более, что может гарантировать протяженность этого мира в времени? Справделивость, принимаемая всеми сторонами? Что-то вряд ли...

В общем, даже знаменитая максима Троцкого "ни мира, ни войны, а армию распустить" и то выглядит куда конкретней и определенней.

А посему война продолжится...

А.Б.