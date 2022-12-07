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Московский листок

Нельзя жить в обществе и быть свободным от его дерьма

Опубликовано 07.12.2022 в разделе комментариев 0

Нельзя жить в обществе и быть свободным от его дерьма

Латвия аннулировала лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*, заявил в Twitter глава Национального совета по СМИ Иварс Аболиньш, вещание телеканала прекратится 8 декабря.

"В связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку Национальный совет по СМИ сегодня утром принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь", — написал он.

***

Вот и все, легенда о свободном Западе и рабском Востоке приказала долго жить - и тут, и там одна и та же вонючая субстанция...

Тут надо понимать, что право вещать в Латвии было дано "Дождю" не по милости, не за хорошее поведение. а в соотвествии с международным законодательством, которое гарантирует некоторые права политическим эмигрантам.

А прикрыто вещание было по чистому произволу - Нацсовет по СМИ и его руководитель мало похожи на суд, который только и может ограничить человека в его правах. Хотя, оказывается, это просто красивая легенда...

Замените фамилию главы Роскомнадзора на главу Нацсовета - и вы не почувствуете разницы. Хотя разница есть - Роскомнадзор обозначил причину запрета на "Дождь", что позволило ему подать хотя бы в суд и ожидаемо его проиграть (ФОРУМу.мск причину предусмотрительно так и не назвали, поэтому и суда не было). В Риге суда вообще не ожидается.

Увы, нельзя жить в обществе и быть свободным от его дерьма.

А.Б.

 



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