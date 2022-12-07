Почему Кремль - холуй США

Я уже много раз в своих работах объяснял, почему Кремль является холуем США, но тут наткнулся на ролик, который ещё в 2014 году (!) от имени Кремля объясняет то же самое, что и я, правда, с таким же успехом.

Это ведь Кремль тем, кто восстал на Донбассе против майдаунов, пообещал помощь - пообещал ввести войска, как он ввёл войска в Крым, - почему дончане и восстали против майдаунов бесстрашно. А потом Кремль нагло бросил без помощи и восставших, и приехавших к ним на помощь добровольцев из России.

Совести у Кремля хватило ровно настолько, чтобы вместо введения войск на Донбасс в 2014 году отделаться вот этим роликом.

https://www.youtube.com/watch?v=uUkdrRcFV-c&t=8s

Текст этого ролика:

««Путин введи войска», - но если ты часто используешь этот хэштег, но если ты желаешь втянуть Россию в войну, то ответь себе - готов ли ты наблюдать за этой войной не глядя в монитор, а своими глазами сидя в окопе? Думаешь до этого не дойдет?

Ты ошибаешься. Спровоцировать ввод российских войск на Украину - это важнейшая задача для Соединенных Штатов. Одна из целей США списать крах экономики Украины на Россию. Давайте будем реалистами - Украину не возьмут в состав Евросоюза, а кредиты МВФ не помогут экономике восстановиться. Но как только на Украину войдет наша армия, Россию можно будет обвинить во всех бедах украинского народа - ведь это из-за России перестали платить пенсии и пособия, из-за России разрушена вся промышленность, это Россия забрала у украинцев и европейскую мечту.

Конечно, можно выполнить требования диванных генералов и ввести войска, но как это будет выглядеть для мирового сообщества?

А вот как. Россия введёт войска без резолюции ООН на территорию независимой Украины. Правительство Украины Россию об этом не просит, а то правительство, которое просит, пока что никем не признано. Для мирового сообщества это будет называться одним словом – агрессия. А против агрессора Запад настроит весь мир. Станут ли союзники России поддерживать агрессора, даже если мы просто введём бесполётную зону над юго-востоком Украины? Американцы и НАТО смогут ввести бесполётную зону уже для наших самолетов и ракет. Что будет, если они собьют российский самолет? Как на это реагировать? Бросить танковые колонны к Ла-Маншу и начать войну со всей Европой и Штатами плюс Канадой и Австралией?

Так ведь именно этого США и добивается. Америка задыхается от колоссального госдолга, который превышает 17 триллионов долларов. Им срочно нужна большая война, массовое банкротство компаний, крах держателей долговых расписок, схлопывание рынка ценных бумаг – это триллионы сгоревших виртуальных денег. Госдолг обнулится, ВПК и экономика Штатов получит новые заказы со всего мира. Это их шанс избежать неминуемого банкротства.

России эта война не нужна. Оттягивание конфликта нас только укрепляет. Но в Донбассе гибнут люди! И руководство России оказывается перед выбором - плохое решение или очень плохое: погибнут сотни или погибнут сотни тысяч, а то и миллионы.

Это страшный выбор, но такова реальная геополитика. И когда ты в очередной раз заявляешь, что Путин слил Юго-Восток, задумайся, к чему ты толкаешь свою страну? Если ты не готов с оружием в руках защищать интересы своей страны хотя бы не нагнетай истерию! В геополитике нет места эмоциям!».

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Ещё раз – это ролик 2014 года! И этот ролик сделан по заказу Кремля!

А ведь из текста этого ролика абсолютно понятно, что Кремль прекрасно сознавал, что произойдёт, если провести спецоперацию на Украине, - что воевать придётся не с Украиной, а со всем миром.

Да, депутаты с сенаторами и министры в России – это специально отобранные дебилы, но ведь и этим дебилам никто не запрещал этот ролик смотреть, ролик ведь и для них создан. Им никто не запрещал запомнить предельно понятные выводы о заинтересованности только США в такой войне, и о том, что произойдёт, если ввести войска на Украину. Да, депутаты с сенаторами и министры у нас исключительные мудаки, но ведь и мудаки обязаны с годами хоть немного умнеть!

И вот проходит 8 лет, и эти мудаки всё равно войну начали! Да ещё и масштабную – с попыткой захватить Киев!

И снова извечный вопрос: сами начали или, всё же, по наущению вот того самого единственного хозяина, которому эта война выгодна?

Мне могут возразить – если бы Кремль был холуем США, а война России с Украиной была выгодна США и 8 лет назад, то Кремль начал бы войну ещё тогда – в 2014 году.

Так ведь Кремль и начал войну тогда! Кремль ввёл войска в Крым, но твари в Киеве были настолько мерзкими, что ВСУ отказывалось воевать с русскими! Находящимся в Крыму подразделениям Вооружённых Сил Украины тогдашний «пердизент Украины» А. Турчинов дважды приказывал открыть огонь, но они отказывались стрелять по русским!

После захвата власти в Киеве «майдаунами», у Киева в 2014 году не было ни армии, ни полиции, ни СБУ. Скажем, по примеру Крыма в мае 2014 года пытались восстать одесситы, так Киев на подавление восстания вынужден была направить не полицию, а собранных по всей стране майдаунов, вооружив их и заплатив им.

И Киев от бессилия – от отказа ВСУ воевать на Донбассе, - начал создавать национальные батальоны наёмников.

Если бы Россия ввела в 2014 году войска на Украину, она бы присоединила к России всю Украину быстро и без крови - как Крым, а вот это США как раз и не требовалось. Американцам требовалась война, американцам требовалось много крови, и они отложили начало войны для того, чтобы киевские фашисты подготовились к войне.

И Киев начал энергично создавать армию и запасаться оружием – только за 5 лет, с 2014 по 2019 год, годовые расходы Украины на оборону и безопасность выросли более, чем в 4 раза! А военные расходы России до событий на Украине, то есть до какой-либо угрозы войны, и даже некоторое время позже росли стремительно, скажем, за 10 лет с 2006 по 2016 год военные расходы России выросли в 5,5 раз, - росли цены на энергоносители, росли и военные расходы. Но вот к началу этой войны военные расходы начали резко снижаться, и за 5 лет к 2022 году военные расходы России упали почти на 20%.

И вот только после того, как Киев подготовился длительному сопротивлению, в Вашингтоне скомандовали своим холуям в Москве и Киеве: «Фас, падлюки!»

И началась кровопролитная война...