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Московский листок

Госпереворот в Германии

Опубликовано 07.12.2022 в разделе комментариев 0

германия переворот
Госпереворот в Германии

Полиция ФРГ проводит спецоперацию по предотвращению госпереворота. Сотрудники германской полиции задержали 25 человек, которые либо являлись членами некой террористической организации правого толка, либо поддерживали ее. Сообщалось, что немецкий спецназ действовал одновременно в 11 землях Германии. Обыски проводились более чем в 130 домах, в офисах и других помещениях.

Среди задержанных - офицер спецподразделения Бундесвера и горажданка России, что позволяет выстраивать версии об участии РФ в организации акции - предполагалось ни много, ни мало захватить Бундестаг.

Пресс-секретарь президента Песков прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Германии: «Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Узнали мы об этом из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом».

***

Пескову сказать нечего - это было бы точнее. Навряд ли бы спецслужбы РФ, если бы готовили госпереворотв Германии, ставили бы в известность Пескова о деталях операции.

Если бы наши доблестные спецслужбы были способны не только отравить кота Скрипалей, но и провести захват Бундестага, я бы гордился. Но увы...

У наших спецслужб железное алиби: они даже подготовку Украины к войне прозевали начисто. Во кабы цистерна спирта пропало - это наши, а госпереворот... Да еще не в гондурасии какой. а в Германии. Нет, алиби у наших.

А.Б.



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