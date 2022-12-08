Один товарищ задал важный вопрос насчет украинского кризиса. Вопрос в лоб. А почему автор этих строк уверен, что единороссы не доведут СВО до конца?!.. То есть, зима вдарит, киевская хунта ослабнет, и Кремль победит. Следовательно, революционная ситуация на фоне такого престижа невозможна.

А потому этого не будет, что единороссы перепутали украинскую хунту с чеченским ваххабизмом, и поставили все дело наперекосяк с самого начала. Мол, стоит создать ударную группу из нескольких бригад, продумать одну операцию с авиационной поддержкой, зачистить освобожденную территорию командированным полицейским спецназом, и дело с концом.

Неверно принципиально! Борьба с хунтой – это война на уровне Великой Отечественной. Вплоть до схожести бандеровцев с эсэсовцами. А именно, надо создавать Украинский фронт, штаб фронта под Донецком, три армии (северная-центральная-южная), постоянную структуру типа СМЕРШ на освобожденных территориях, диверсионно-разведывательную сеть в тылу врага наподобие ГРУ-НКГБ, устойчивые мобилизации-ротации; и продумывать не одну операцию, а всю группировку в рамках общей стратегии.

Киевская хунта, – еще раз! - не банда ваххабитов. Она ближе к рейху с вермахтом гораздо, а с поддержкой запада тем более. Не понимать этого, и действовать старыми методами чеченской «спецоперации» - АБСУРД! Поэтому и революционная ситуация неизбежна с советской демократией, которая доведет дело до конца по-настоящему.

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Украина вторая по территории европейская страна! Четыре Украинских фронта были в ВОВ. А ныне бардак. Тех же киевских силовиков миллион плюс-минус детали. Не группа армий «Центр», но все ж немало. А российская группировка на порядок меньше! Вдобавок, ей надо наступать, и вопреки военным канонам, и когда наступающих должно быть больше. А зима с ракетными налетами будет полезна только в том случае, если вызовет социальные волнения. Хотя бы подполье-партизанскую войну на базе трудностей. Но это очень сомнительно; потому что единороссам нечего предложить украинским трудящимся.

К примеру, необходимость в Одесско-Очаковской операции назрела и перезрела. Тогда бы части ВСУ, действующие на херсонском направлении, не были переброшены на Донбасс. То есть, и донбасский укрепрайон посыпался бы без этих резервов; и переброска резервов под Одессу не дала результата, потому что контролировать Одессу со всей областью можно одной высадкой ВС России на побережье. Вот пусть ВСУ бьются лбом уже в наш и одесский укрепрайон. Да, Черноморский Флот должен быть на высоте, чтобы обеспечить транспортировку воинских частей; но уж на это, стоит надеяться, способен. Кстати, и дела с зерновой сделкой были бы под контролем, и никаких диверсий наподобие Крымского моста.

А еще вернее, нужна нормальная мобилизация, и чтобы наступать со стороны Курска-Белгорода, и тогда не было бы никаких проблем со Сватово-Кременной (северная армия); со стороны Донецка непосредственно, и Артемовск с Угледаром были бы уже взяты, и с сокрушительным развалом всего укрепрайона (центральная армия); и со стороны Крыма на Херсон-Очаков-Николаев вкупе с Одесской десантной операцией (южная армия). Да и приднестровской группе хватит баклуши бить, и пора наступать с запада для поддержки. И только тогда можно говорить о чем-то реальном насчет победы.

Но почему это не делается?!.. А потому, что единороссовский режим НЕМОЩЕН. Он исчерпал свой исторический ресурс. Стоило объявить даже частичную мобилизацию, и куча народа сбежала. И никакой Суровикин не поможет в таких условиях. Он может лишь организовать оборону грамотно, и даже с тактическим давлением, но не более того. Так что нет сомнений, что дело закончится кризисом, революционной ситуацией и советской демократией, и подробнее ниже. А вот советская демократия и расправится с хунтой по полной программе.

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Но все же для картины маслом. Многим и прежним партийным имиджам – каюк! Это дохлые тюлени на побережье. Ну, какого достойного человека можно затащить в «Единую Россию» или КПРФ?!.. Не смешите людей. Поэтому реальная социалистическая партия нужна позарез; и в такую партию ломанется уйма умного народа. Огромное число, и которое не хочет иметь дело с дохлыми тюленями. Да и вообще, революционные события произойдут обвально, когда снег копится-копится, и вроде бы все спокойно, а потом бац, лавина. Но и снег надо накопить партийной агитацией и пропагандой, и чтобы идея стала материальной силой по Марксу. Поэтому и нечего сидеть сиднем.

Но все же, совершенно ясно, что крупные трансформационные мероприятия назрели, и наподобие мобилизации, проведенной Советским Союзом с началом ВОВ. Еще раз, то, что российские войска еще не в Киеве – это ПРОВАЛ! Это катастрофа, и наподобие поражений первого года ВОВ. Помнится, янки эвакуировались из Киева в спешном порядке, и даже не скрывая, что Зеленскому каюк. Ан нет! Провалы за провалом российских ВС шокируют мир, и янки возвращаются в Киев полными хозяевами. Запад накачивает хунту оружием, даже надеясь на быстрый разгром Кремля. Поэтому, нужны масштабные политические, военные, экономические, идеологические и международные мероприятия. Программа новой партии и должна обрисовать такую мобилизацию.

Во-первых, пора заканчивать с реакционным и затхлым институтом президентства. Он не соответствует современным задачам НИ НА ЙОТУ! Нужен этот фактический феодализм, как собаке пятая нога. Но тут, как не парадоксально для иного читателя, могут взвиться палатой номер шесть и некоторые левые, а что уж говорить о черносотенных шовинистах. Мол, как можно-с без центральной власти в столь опасных условиях.

Но кто вам сказал такую чушь, что президентская власть – это сильная власть?!.. К примеру, Ленин не был президентом. Сталин не был президентом. Но кто-то сомневается в их власти в те времена?!.. Риторический вопрос. Поэтому не будем нервничать, и во всем спокойно разберемся.

Президент – это обманка в подавляющем числе случаев; потому что оный управляет до тех пор, пока служит монополистическому капиталу. Наглядный пример – Джон Кеннеди (а что уж говорить об Альенде, Арбенсе и так далее). Стоило даже штатовскому президенту перейти дорогу Уолл-Стрит, и пиф-паф, ой-ой, умирает зайчик мой. Того же Трампа укатали чуть изящнее, – подделали выборные результаты, – да хрен редьки не слаще. Другое дело, что чиновничье сословие во главе с главным чиновником-президентом расплодилось в России настолько, а давление западных конкурентов велико столь сильно, что отечественные олигархи вынуждены сидеть в одной лодке. Но все равно, это шаткая конструкция, и Ходорковский с Гусинским-Березовским показали это наглядно. Еще бы чуть-чуть, и кранты. И вот когда гангрена от затянувшейся СВО начнет расползаться, - а так и будет, к бабке не ходи, – осмелевшие поганки повылазят быстро.

Ах, да, и еще один немаловажный момент. Пока еще институт президентства можно убрать по ельцинскому принципу, и для гармонизации действий. Вот тебе, Владимир Владимирович сотоварищи, дворец с бассейном и прочими мажорскими погремушками; вот тебе яхта с самолетом; вот тебе лучшее медицинское обеспечение; и вот тебе и твоим женам с детьми (или кто они там, все равно) гарантии личной безопасности и полной неприкосновенности, прописанные в новой конституции жирными буквами. Но ради бога, отвали, потому что без СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ уже никак! От слова «совсем»! Ну а, не получится по-хорошему… получится иначе, и смотри 1917-й. Но все же ельцинский вариант предпочтительнее, и для быстроты дела.

То есть, русский мужик пойдет на широкую мобилизацию только в том случае, если семейный бюджет будет стоящим. Так уж человек устроен, что семья наше все. Но, к примеру, при хваленом президенте, Государственной Думе, Совете Федерации и бла-бла-бла, семья получает маткапитал в 700 тыс. за двух детей, а дальше копейки (даже, допустим, 7000 рублей (50% от регионального уровня) до 17 лет и прочая мутота). А вот, допустим, даже маткапитал исчезает – но зато нормальное пособие выплачивается в среднем размере МРОТ по Евросоюзу хотя бы до окончания восьмилетней школы. Итак, разброс по Европе где-то от 500 до 2300, ну да ладно, возьмем тысячу. 65 тысяч рублей (1000 евро) умножаем на двенадцать месяцев, затем на четырнадцать лет (советская восьмилетка в целом и общем) и на двух детей. И знаете, сколько получается?!.. 21 млн. 840 тысяч, если калькулятор не подвел. И это только дети, а о взрослых и речи нет. И вот что такое нормальный семейный бюджет! Не какой-то супер-пупер, - подумаешь-ка, тысяча евро с нашими богатствами, - а хотя бы НОРМАЛЬНЫЙ. А если еще и маткапитал для раскрутки, то не помешает. Стоит драться хотя бы за это с новоявленным фюрером Зеленским, размещающим боевые биолаборатории у российских границ?.. Стоит. Вот тогда будут и Украинский фронт, и три армии, и десантные операции, и все остальное.

А такие деньги будут возможны потому, что Верховный Совет Советского Союза плевать хотел на врагов снаружи; и оторвет голову любым коррупционерам внутри. И свалить его, - если только сам народ не захочет, - НЕВОЗМОЖНО. Да-да, одну минуту, автор знает, что первый Советский Союз рухнул. Но, во-первых, потому что оный был недоделан (не порочен в принципе, а именно недоделан, и это абсолютно разные вещи); а во-вторых, сам народ был диким, и захотел капитализм на глянцевой обложке. Но это и взаимосвязано. Собственно, потому и диким, что недоделан. А вот что такое доделанный Союз, далее.

И сказанное разжевывается для молодых людей особенно, которые, оказываются, не знают элементарные вещи. Дело в том, что большинство советских депутатов… неосвобожденное от основной работы. Оно не получает парламентский оклад с рук правительства. То есть, это большинство приезжает на сессию, избирает меньшинство Президиума с премьер-министром, Генерального прокурора с Верховным Судом, и опять на свою работу. (Еще раз, президент отсутствует в принципе.) Поэтому, даже допустим, что Президиум с правительством стал воровать – тогда депутатское большинство собирается на чрезвычайную сессию по требованию одной трети, переизбирает президиум с правительством к чертовой матери – и к стенке! Делов-то. Высшая мера социальной защиты, и коль воры крадут из обычных окладов самих депутатов с их семьями.

И даже допустим, какие-нибудь корпоративные махинаторы убили или председателя Президиума ВС, или Генерального прокурора, или премьер-министра. Ну так, любой член Президиума становится председателем выборами остальных членов Президиума, и это дело одного часа, и государственная машина, - в отличие от убийства, скажем, честного президента, - продолжает работать прежним курсом! Или, Президиум, исполняющий обязанности ВС в перерывах между сессиями, назначает указом нового Генерального прокурора-премьер-министра, и инициаторы убийства не выгадывают ничего. Ноль. А вот расследование и расстрел - обязательно.

А вот в чем первый Советский Союз был недоделан, так это в грамотности самих советских депутатов. Да, было дело, что уж скрывать, что куча трактористов-доярок-слесарей соберется в Колонном зале, – при всем уважении к этим профессиям, и даже из этой среды выходили таланты наподобие Жукова или Королева, - но все же, а-а-а, «наверху» люди умные, они типа знают, что лучше, поэтому давайте быстрее, а мне еще в ГУМ надо заехать за подарками из столицы. И «верхи» становятся не контролируемыми в должной мере, некачественными постепенно, и комплексное развитие останавливается.

Но вот советские выборы вплоть до трудовых коллективов и исправляют этот недостаток, и собирают механизм в единое целое! Все детали, так сказать, сходятся. Тогда всякий амбициозный и умный россиянин выбирается в руководство трудового коллектива с соответствующим повышением оклада, - и это замечательно, если на пользу себе и людям, - затем выдвигается в кандидаты, затем становится депутатом. И уже с опытом управления заводом-школой-больницей, а то и концерном заводов, - он, извините за это слово, но уж очень хочется, потому что точнее не скажешь, - начинает еб.ть хоть президиум с комиссиями, хоть правительство, хоть прокуратуру с судом, и во всех мыслимых позах.

Чтобы мой трудовой коллектив процветал, понимаешь, и чтобы меня самого не переизбрали, - мне надо то-то и то-то, и попробуйте не сделайте, козлы столичные, - а то нарветесь на перевыборы мигом, и со всем вытекающим. Поэтому такую государственную машину остановить невозможно. От слова «совсем»! Она раздавит любую враждебную страну, корпорацию, банк, Ротшильдов, Рокфеллеров, инопланетян, масонов – всех! Отсюда стабильное развитие, хороший семейный бюджет, мобилизация на любой вкус и цвет, и большая и крепкая армия.

Поэтому первый вопрос для обсуждения партийной программы готов (для обсуждения с теми же умными в КПРФ и особенно справороссами, если таковые еще имеются). Вот зачем нужен президент?!.. Ну вот, нахрена, гражданин Миронов сотоварищи, хоть вы и называете себя социалистами, в вашей программе прописана нынешняя конституционная лабуда?!.. Бестолковщина в лучшем случае, и педерастия перед коррупционерами в настоящем смысле. Если президент даже честный, – так грохнуть, - и тяни мочало, начинай сначала. А если президент так себе, и косит лиловым глазом на олигархов и крупных чиновников – какая, к чертям собачим, тысяча евро для трудящегося. Как бы ноги не откинуть. Но тогда и трудящийся имеет полное право сказать, отвалите с мобилизациями лесом. Но тогда враги усиливаются, а друзья побаиваются. Что мы, собственно, и наблюдаем.

Но это внутренняя политика. Теперь, и во-вторых, внешняя, и которая приобретает огромный вес в связи с последними событиями. (Продолжение следует.)