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Московский листок

Путин напомнил о наличии у РФ ядерного оружия, готового к применению

Опубликовано 08.12.2022 в разделе комментариев 0

война ядерный атом
Путин напомнил о наличии у РФ ядерного оружия, готового к применению

Россия отдает себе отчет в опасности применения ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека: "Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие".

За долгие годы можно было изучить манеру Путина выражаться "от обратного".

Песков не в курсе начала ядерного конфликта

"Мы с ума не сошли". Но ведь могли бы! Вот что бы вы делали, если б мы решили, что самое время тронуться умом? А мы можем!

Тут важен сам факт – зачем Путин вспомнил, что у нас есть ядерное оружие, и оно находится в лучшем состоянии, чем у конкурирующей стороны?

Чтобы напомнить всем строки из Российской ядерной доктрины? Так все знают… Или напомнить, что применение оружия массового поражения – целиком и полностью на усмотрение Кремля?

Не далее, как вчера Украина нанесла три неядерных удара по объектам ядерной триады РФ, Дальней авиации. В соответствии с доктриной – достаточный casus belli для применения ядерного оружия.

Путин напомнил, что оно у России есть.

Следующего "китайского" предупреждения может не быть… А сошел или не сошел кто-то с ума, можно будет легко проверить.

Но стоит ли?

 А.Б.



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