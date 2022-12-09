Рашизм и рагулизм

Фашизм в России

Меня попрекают в том, что я называю власть в России фашисткой. Это на Украине фашизм, - указывают мне, - а ты называешь и называешь фашистами власть в России! Нехорошо!

Но разве это от меня зависит? Ведь я и власть на Украине называю фашистской, и называю потому, что фашизм – это не свастики на груди у дураков, а это способ осуществления государственной власти людьми у власти. Даже если эти люди попали во власть в результате выборов.

Сейчас слово фашизм стало типа нетерпимой кличкой, сегодня любой дурак обзывает фашистами своих политических противников, кем бы они ни были на самом деле. Раз тебе не нравятся, значит фашисты.

На самом деле, если вы попробуете вдуматься, то фашизм – это ситуация, когда власть в государстве принадлежит группе лиц или некой партии, которые заставляют весь народ служить не интересам самого этого народа, а своим, фашистов, интересам. Или бредовым идеям этих фашистов, как это было в Германии или Италии первой половины прошлого века, когда вожди германских и итальянских фашистов хотели облагодетельствовать будущие поколения захватом для своих народов новых земель, а под шумок этих целей сами партии фашистов устраивались поудобнее на шее самих этих народов.

Для такого подчинения народов своим целям, попавшими во власть фашистами устанавливается диктатура, попирающая права человека (свободу слова, собраний, права на справедливый суд и честные выборы).

И в России, с её властью симбиоза уголовников и правоохранителей под американским управлением, и с ленивыми и подлыми идиотами в качестве «депутатов Думы», установлена именно такая фашистская диктатура - такой единовластный фашистский режим, грабящий народ России.

И этот Кремлёвский фашизм, по своей подлости и идиотизму выглядит дико даже для самих фашистов! Этот режим просто не с кем сравнить, не обидев тех, с кем сравнивают, скажем, не обидев Гитлера или Муссолини. Разве что вождь чилийских фашистов, Пиночет, как-то мог бы быть похожим, да и то…

Генерал Аугусто Пиночет пришёл к власти в Чили с поддержкой США в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего демократически избранное социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде и убившего этого законного президента с тысячами его сторонников. «Подвиг» Пиночета в 1993 году повторил вождь советской интеллигенции Борис Ельцин, который, уже лишённый президентских полномочий, точно так же по наущению США пришёл к власти в результате военного переворота, свергнувшего власть демократического парламента России, убившего не менее тысячи защитников демократии и установившего свою фашистскую диктатуру.

Но Пиночет не подтасовывал выборы в Чили, не вводил уголовников во власть, в результате в Чили вернулось так-сяк демократическое правительство, а Пиночет закончил жизнь под судом. Причём, об итогах правления этого фашиста до сих пор нет однозначных выводов, есть даже уверенные в том, что он в экономике Чили сделал то, что впоследствии сделали и в Китае.

А в России, после захвата власти Ельциным и его пособниками, ни одни выборы не были честными, в 2001 году были ликвидированы Управления по борьбе с организованной преступностью и прекратилась борьба с организованной уголовной преступностью, вместо этого, под видом борьбы с экстремизмом, была полностью удушена свобода слова. Россия превращена в сугубо колониальный придаток Запада, фашисты в России практически уничтожили интеллектуальные силы русского народа в технике, экономике и общественной жизни.

Ну, вот как эту государственную мерзость России сравнивать с Чили Пиночета? Пиночета, которого до сих пор во всём мире вполне справедливо считают фашистским диктатором? Ну, вот как с этим несущим ответственность за свои преступления конкретным человеком – с Пиночетом, - сравнивать ту карикатуру на власть, которую организовала фашистская сволочь в России?

Мало этого, ведь если вдуматься, то вожди российского фашизма – это не то, что не Пиночет, это совершенно неизвестные кукловоды, скорее всего из США, а вся та человеческая мерзость, которая любуется собою на экранах ТВ России, - это холуйствующая шелупонь фашистов, которой, правда, тоже разрешают воровать. Да ей ничего иного и не нужно, ей даже лучше – «не надо думать, с нами тот, кто всё за нас решит!» ©.

Хоть так на них смотрите, хоть эдак, но эти твари народу не служат и не собираются!

Строго говоря, этот фашистский режим России нуждается в своём собственном определении, и украинские фашисты ему такое определение нашли – «рашизм». Возможно есть и лучшее определение, но это определение уже в ходу.

Фашизм на Украине

Что касается американских кукловодов на Украине, то тут положение ещё мерзостнее, поскольку фашисты России на людях выгибают грудь колесом типа «мы борцы с американской гегемонией», а целуют американцев в зад в «интимной обстановке». А украинские холуи фашистов и не стесняются припадать губами к любимому сфинктеру публично.

Кроме этого, на Украине, в отличие от России, нет единовластного фашизма, там жирует множество фашистской сволочи, дерущейся друг с другом за жирные куски разворовываемой Украины, посему на Украине «все мы председатели - иди к… такой-то матери!». Кстати, там и уголовники встроены во власть откровеннее, чем в России, причём даже приехавшие из США гангстеры-убийцы, скажем, некий Л. Ройтман, убивший на Украине более 20 человек, был даже председателем Всеукраинского еврейского конгресса, пока его не вынудили убраться обратно в США, но вынудили-то не правоохранители Украины, а уголовники-конкуренты.

Да, на Украине, в отличие от России, есть реальный, избранный на относительно честных выборах президент, но даже как-то не приходится говорить, что там исполнительная власть у того, у кого должна быть по конституции, – у Зеленского. Там вся полнота власти тоже у американцев, но вместо российского мёртвого молчания, на украинской сцене прыгает целая толпа тупых фашистских дебилов, зачастую дерущихся друг с другом.

Украинскому фашизму русские дебильные фашисты – рашисты - дают кличку «нацизм», но, повторю, это не просто глупо - это оскорбительно для настоящих нацистов. Нацизм – это национальный социализм. Геббельс учил, что большевизм – это коммунизм для всех, а национал-социализм – это коммунизм только для немцев. Ну, какой, к чёрту, на Украине коммунизм или социализм??

Недавно где-то прочёл название для украинского фашизма – «рагулизм». И что-то в этом названии есть, поскольку на Украине лидеры фашистов крайне убогие в общекультурном смысле лица – как бы выходцы не просто из дурачков, а из деревенских дурачков – из рагуль. В силу низких умственных возможностей, они просто не способны самостоятельно дать никакую оценку ничему происходящему, посему не способны на самостоятельное управление ничем.

Примером дебильности рагулизма в чистом виде является настоящее трагическое положение дел, которое началось, по сути, из ничего – из требования рагуль всегда и везде говорить только на их рагульском языке. Это дело ещё и до 2014 года можно было решить, дав русскому языку статус второго государственного и оставив в составе Украины и Крым, и огромное количество жителей. Но по явному указанию США правящие рагули, сами ни на что не способные, поставили целью рагульский язык «понад усе!», и не снимают эту цель по сей день, несмотря на то, что Украина на глазах становится безлюдной. И это рагули считают нормальным!

Ну, вот киевские рагули поставили цель «Крым будет рагульским или безлюдным!». Замечательно! А кто будет в Крыму сеять рис или растить сады? Вы, киевские рагули? Из Херсона только в Россию выехало не менее 115 тысяч человек, с учётом эвакуации жителей на Запад, из которого мало, кто возвратится, в Херсоне осталось 80 тысяч из довоенных 280 тысяч. А ведь это были работники. Кто будет строить суда и башенные краны на предприятиях Херсона? Вы, дебильные киевские рагули? Вам позарез нужен Донбасс, а кто будет спускаться в шахты Донбасса? Вы, дебильные киевские рагули? Вы ведь ничего полезного людям ни создать, ни изготовить на способны. Только гордится своей дебильностью!

И ведь даже война не способна ничему научить этих кретинов. Вот 24 ноября, Украина сидит без электричества, а СМИ сообщают: «Мэр Харькова Терехов получил штраф за использование русского языка в эфире телемарафона». Ну, вот какими идиотами надо быть, чтобы в такие моменты истории заниматься такими вопросами??

Украинский фашизм – это предельная форма фашизма, это когда фашисты откровенно плюют на свой народ, даже не заморачиваясь каким-то формами демократии. (Демократия – это не тогда, когда власть избирают, а когда власть служит не себе и не своему идиотизму, а народу).

Из-за идиотизма предел рагуль – максимальная убогость во всём, скажем, у майдаунов спрашивали: зачем Украине нужно в ЕС? Ответ – «хотим в кружевных трусиках ходить». «Чем вам не нравится Путин?». Нет, они не отвечали, что потому, Путин фашист или диктатор – это для извилины рагули сложно. «Путин ху…ло!», - вот для рагуль самое то! И т.д. типа «русский военный корабль, иди на х…й!». Поразительно, но с рагулями на Украине сейчас не мат в бою, а бытовой мат на Украине является высшим достижением украинского интеллекта – даже почтовые марки со своими ху…ми печатают.

Ну, вот посмотрите на случай с «Чрезвычайным и Полномочным Послом» Украины в Германии, А. Мельником. Этот придурок в мае 2022 года публично обзывает главу основного европейского союзника воюющей Украины, канцлера Германии Олафа Шольца «оскорблённой ливерной колбасой». Зачем ты, тупая рагуля, это сделал? Что это могло дать воюющей Украине? А вы поставьте себя на место этого рагули, этого «свидомого» кретина: ну, кто какой-то там канцлер Германии, и кто он – целый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины! Целый кандидат украинских юридических наук!

В любом нормальном государстве такого посла немедленно бы отозвали в столицу и оторвали бы ему язык. Вместе с яйцами. А на Украине Зеленский был бессилен наказать мудака, оскорбившего союзника Украины. И только когда Германия заблокировала помощь Киеву в размере 9 миллиардов долларов, в Киеве началась суматоха даже среди братьев Мельника по уму, и эту рагулю отозвали с Германии. Но отозвали не как вредного идиота, а как бы «по ротации» - оставив ему ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и связанные с этим жирные доходы (в России этот ранг соответствует воинскому званию генерала армии).

И ведь этот Мельник не исключение. Вот фото не хухры-мухры, а представителя Украины в ООН С. Кислицы. Ну, кто скажет, что он тупой? Он же про х…й всё знает!

А в сентябре наиболее полезный частный союзник Украины, Илон Маск, даёт Украине совет, как, по его мнению, закончить войну. Ну, дал и дал, никто же не обязывал Киев как-то следовать его совету. Но этот Мельник, опять высунул своё мурло в интернет и послал Маска на х…й! Ну, не смог сдержаться, чтобы явить миру свой рагульский интеллект! Оно и понятно – ну, кто какой-то там Маск, и кто сам рагуля Мельник? Рагуля Мельник – это же ого-го!

Но, что значит, что Маск был самым полезным частным союзников Украины? Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск своими спутниками в интересах правительства и армии Украины содержал за свой счёт 20 тысяч терминалов Starlink, с помощью которых осуществляется вся связь на Украине, включая и связь ВСУ. И вот вдруг как бы ни с того, ни с сего, в сентябре Маск отправляет в Пентагон письмо, в котором заявляет, что компания «более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде». И потребовал от американского правительства взять на себя финансирование услуг Starlink в интересах правительства и армии Украины, оплатив немедленно более 120 миллионов долларов за прошлые услуги, а в течение следующих 12 месяцев — еще 400 миллионов.

Сначала было непонятно, почему Маск вдруг изменил свою политику в отношении Украины, но, оказывается, в переписке с политологом Джейсоном Джеем Смартом Маск пояснил, что «просто последовал рекомендациям» украинского посла Андрея Мельника, который предложил ему «пойти на х…й»». Вот Маск и пошёл.

Вы полагаете, что вот теперь уж этой рагуле оторвали язык? Да ни черта подобного, 19 ноября пришло сообщение, что Андрей Мельник стал замглавы МИД Украины.

Повторю, фашистскую сволочь Украины спасает только то, что все эти рагули, как и дебильные рашисты, тупо и покорно слушают и исполняют указания американцев. И не потому, что любят американцев - ну какая там любовь козы к хозяину? Они покорно слушают и исполняют американскую волю потому, что сами ни на что, кроме х…, не способны в умственном отношении. Правда, про х… они знают много. Рагули, всё же!

Вот и получается, что Украина, вроде, и не государство, а чёрт знает что убогое, но, при всём при том, народ Украины ведёт народную войну с превосходящими силами рашистов. И ведёт её потому, что всё это говно рагулизма вынуждено руководить сопротивлением народа по указанию США. И до тех пор, пока США это приказывают. А США пока приказывают.

И вы можете меня ругать за то, что «Мухин опять о дебилах», но я упорно буду напоминать, что всё это фашистское говно и в России, и на Украине всплыло в конце 80-х в виде интеллигенции СССР – тупой, ленивой и до крайности подлой, но с помощью спецслужб США добравшейся до власти.