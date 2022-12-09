А позволит ли Конституция, если из пулемета?

Медведев высказался о возвращении смертной казни. Не то, чтобы прямо сейчас, и не то, чтобы совсем насмерть, но в принципе. Говорит, даже конституцию менять не нужно…

Ну типа он же юрист, кандидат наук, законы должен знать.

Правда, по мнению председателя Конституционного суда Зорькина, который тоже вроде бы юрист, существующая конституция отменить мораторий на смертную казнь как раз и не позволяет…

Ну вот пойми их, юристов.

Хотя, конечно, кому вообще в нашей стране когда мешала конституция? Хоть Навального спросите, он тоже юрист: "Леша, сильно помешала конституция тебя посадить? Поди, тоже думал, что помешает, а оно вон как…"

Тем более, что Медведев говорит о войне или массовых каких-то угрозах – ну кто думает про конституцию, когда выкатывает пулемет? Мы сейчас очередь дадим над головой в соответствии со статьей такой-то… Ага.

Осталось угадать примерно, когда Дмитрий Анатольевич скомандует.

А.Б.