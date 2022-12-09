Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А позволит ли Конституция, если из пулемета?

Опубликовано 09.12.2022 в разделе комментариев 1

А позволит ли Конституция, если из пулемета?

Медведев высказался о возвращении смертной казни. Не то, чтобы прямо сейчас, и не то, чтобы совсем насмерть, но в принципе. Говорит, даже конституцию менять не нужно…

Ну типа он же юрист, кандидат наук, законы должен знать.

Правда, по мнению председателя Конституционного суда Зорькина, который тоже вроде бы юрист, существующая конституция отменить мораторий на смертную казнь как раз и не позволяет…

Ну вот пойми их, юристов.

Хотя, конечно, кому вообще в нашей стране когда мешала конституция? Хоть Навального спросите, он тоже юрист: "Леша, сильно помешала конституция тебя посадить? Поди, тоже думал, что помешает, а оно вон как…"

Тем более, что Медведев говорит о войне или массовых каких-то угрозах – ну кто думает про конституцию, когда выкатывает пулемет? Мы сейчас очередь дадим над головой в соответствии со статьей такой-то… Ага.

Осталось угадать примерно, когда Дмитрий Анатольевич скомандует.

А.Б.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Внук юриста написал 09.12.2022 00:25
Кремлевский упырь тоже юрист и помнит о конституевище, сформировал так называемый совет по правам человека из каких-то откровенных отбросов, коцов, чтобы впаривать им свои измышления
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
В последний раз на этой неделе
В последний раз на этой неделе
29.11.2022
А вы воруете?
А вы воруете?
23.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
А позволит ли Конституция, если из пулемета? (1)
Рашизм и рагулизм (3)
Путин напомнил о наличии у РФ ядерного оружия, готового к применению (32)
Революционная ситуация неизбежна (4)
Госпереворот в Германии (7)
О мировом кино за пределами Голливуда (1)
Почему Кремль - холуй США (3)
Нельзя жить в обществе и быть свободным от его дерьма (6)
В декабрь без отопления или рождение новой физики (2)
Болтовня политиков не приближает мира (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss