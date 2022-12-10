Говорят, 90-е кончились. Но, это вот тогда откуда повылазило?

Суд и банк. Они любят друг друга?

5 декабря 2022 года в Ростовском городском суде снова прошло заседание по иску семьи Калабиных-Малиевских к банку «КБ «Центр-Инвест».

Как мы уже писали —семья взяла ипотеку в данном банке и купила квартиру по адресу — улица Красных Зорь, 138/16. Платили они вовремя, даже с опережением графика. Но потом банк раз и повысил процент в одностороннем порядке, даже забыв их предупредить. К моменту судебного заседания долг (в размере 24 тысяч рублей) был уже погашен, о чём предоставлены справки в суд. Да, это не опечатка, именно такая сумма стала основанием для изъятия жилья. Однако судья Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону Пастушенко Светлана Николаевна взглянула на эти справки и сказала замечательную вещь: «Некогда мне с вами разбираться, у меня таких много. С банком теперь договаривайтесь» и удовлетворила требования банка о расторжении договора ипотеки и обращения взыскания на квартиру.

Тут автор статьи хотел бы обратить внимание на слово - МНОГО. Естественно, происходящее — это не личный заговор против Калабиной и её мужа – это конвейер по изъятию и денег и собственности у широкой группы клиентов. С точки зрения автора материала — это всё, что нужно знать об ипотеке и правосудии на территории Российской Федерации.

Далее банк продал квартиру за долги семье Самохиных. Отметим, что Самохины – это люди, которых смело можно назвать первопроходцами рыночной экономики и борцами-ударниками за эффективность банковской системы.

Насколько удалось выяснить Калабиной — госпожа Самохина А. В. - бывшая сотрудница банка, в 2018 году открыла ИП и занимается тем, что покупает у банков и продаёт на всевозможных «Авитах» изъятые у граждан квартиры.

Ну, а Самохин С. Е. свою службу рыночной экономике начал в полиции. В результате слишком ударного труда был уволен и посажен, вышел и вновь служит российскому бизнесу, но уже как частное лицо. А именно — избавляет недвижимость от ненужных рыночной экономике прежних владельцев.

Как рассказывает Калабина, Сергеем Самохиным были предприняты следующие шаги для зачистки квартиры: угрозы жизни, оскорбления, избиение Калабиной; наезд на Калабину на автомобиле; вселение в квартиру (прожил там более 10 дней и почти полностью уничтожил личное имущество Калабиной и Малиевского), и, наконец, поджог (пожар потушен, квартира стала наполовину нежилой). И ни за что из этого Самохин не был привлечен к ответственности. Говорится, что совсем бывших правоохранителей не бывает, на счет всех правоохранителей автор материала сильно не уверен, а вот неверных правоохранителей это касается точно.

И вот вопрос. Нам говорят, что 90-е кончились. Ладно, верим. Сейчас верить нужно всему, что сверху говорят (а кто не верит, тот виновен в распространении фейков). Но если 90-е кончились, эти-то персонажи откуда повылазили?

В итоге выжить Калабину и Маликевско не удалось и квартиру зачистили правовыми методами (30 сентября 2022 г.)

Для того чтобы лишить жилья двух пенсионеров было отправлено более 30 (!) хорошо экипированных злобных молодцев. Автор материала очень жалеет, что эту картину не показали по Центральному телевидению. По его, автора материала, субъективному мнению, злобные враги из соседнего государства, увидев столь разительное доказательство мощи, силы и многочисленности российских правоохранительных органов, сдались бы сами.

Впрочем, отметим, что выкинув вещи до середины, славные герои правосудия обнаружили нежданно, что упс — исполнительные действия приостановлены. Причём, бумажка об этом есть у самих героических приставов. Тогда приставы также браво покидали все вещи обратно. И снова заблокировали квартиру. Ключи отдали, но, естественно, не Калабиным, а Самохиным.

В настоящее время пенсионеры живут в машине, они уже перенесли несколько инфарктов и инсультов.

В настоящее время суд кассационной (3ей) инстанции отменил решение, вынесенное в пользу банка, и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

А вот суд первой инстанции снова заявил, что банк прав, потому что прав. «Нас это не интересует» — по-судебному честно откомментировала судья Шандецкая запрос Калабиных-Малиевских о том, чтобы суд истребовал оригиналы документов, доказывающих их добросовестность и вынесла решение в пользу «КБ «Центр-Инвеста» и Самохиных.

5 декабря 2022 года должно было пройти заседание в суде апелляционной (2й) инстанции. Но было перенесено. Причина - представитель банка соизволил явиться в судебное заседание без необходимых документов (!!!) Почему он не знал, что документы нужны? Ну, тут два варианта. Первый. Юридическая неграмотность. Господа-банковские привыкли решать проблемы в суде не юридическим, а иным способом.

Второй. Ребятки не заинтересованы в скорейшем решении по делу. Вдруг суды апелляционной инстанции тоже захотят разобраться в деле по существу. Примут какое-либо «неправильно» решение. А так, в настоящее время, всё хорошо. Имущество Калабиной и Малиевского из квартиры потихоньку и даже не потихоньку выкидывается (работает господин Самохин). Квартира на Авито продаётся (работает госпожа Самохина). Такие вот свободно-рыночные дела.

Суд не справился? Экскаватор поможет!

Отметим, что это единственное проявление священной силы рыночной экономики на территории Ростова-на-Дону. К примеру, на крышу дома по адресу Социалистическая 104 экскаватор «случайно» уронил кусок соседнего здания (старинного двухэтажного особняка по Серафимовича 103).

Ранее городские власти пытались выселить жильцов через суд. От нескольких семей избавились, а вот Николаевы суд выиграли. И вот такое странное ЧП приключилась совершенно случайно.

После того как журналисты сняли дыру в крыше, чиновники малость зашевелились, и дыру застелили, так называемым, профнастилом. С первым же сильным ветром (22 августа 2022 года) профнастил улетел далеко-далеко.

Затем чиновники обещали жильцам, что крыша будет починена за счёт подрядчика, виновного в произошедшем. Но вот кончилось лето, наступил ноябрь и на свет вышло постановление. В оном постановлении указано, что дом следует считать аварийным и снести, а участок площадью 371 квадратный метр изъять для муниципальных нужд. Такие дела. Если суд не может освободить участок для нужд чиновников, «случайный» экскаватор решит проблему!

Военные действия на Кривошлыковском 4

Продолжается вымораживание жильцов на Кривошлыковском 4. Напоминаем, трещина, на которую власти не обращали внимания лет так 10, внезапно (возможно, с появлением застройщика на данную территорию) стала смертельной угрозой. Были полностью отключены коммуникации (свет, вода, отопление, газ). После кампании протеста жильцов, передачи по первому каналу, интереса, проявленного СК РФ — свет и воду дали, а тепло и газ – нет. А одним электричеством подобный дом нормально не обогреешь.

«Сегодня я от прокуратуры Ростовской области, куда отнесла заявления жителей, замерзающего Кривошлыковского, 4, а также свой публичный депутатский запрос. Я вернулась с Донбасса (с гуманитарной миссией от КПРФ — А.З.) Я была в Мариуполе и в Донецке. Так вот. Там разбомбленные дома. Где осталась одна, две, три, пять квартир, восстановили и водоснабжение, и свет, и отопление. Для этого просто соединили трубы, для того чтобы эти замерзающие люди могли жить нормально. Это Мариуполь и Донбасс. Ещё раз вам напоминаю. У нас Кривошлыковский, 4. Какие военные действия, кто посмел проводить, подвергая этих жителей смертельной опасности, оставляя в лютом холоде? Сейчас у нас ветра и лютые морозы. Ау! Администрация! И подключите людям отопление. Это ваша обязанность!»

Так публично обращается к местной администрации депутат от КПРФ Наталья Оськина (https://vk.com/wall599950419_1451)

Плата за доступ к правосудию

В настоящее время в суде Пролетарского района города Ростова проходят суды по искам администрации к жильцам. Напоминаю. Сначала от людей потребовали просто валить в резервный фонд на Улановский 15 (максимальная дальность от центра, максимальная близость к канализационному отстойнику, размещение по принципу — комната на семью, изобилие тараканов и мышей). Потом, после того как история получила хорошую огласку, жильцам предложили компенсацию, но по ценам, по которым они в принципе не смогут купить жильё, аналогичное предыдущему (судя по всему, отключенные коммунальные услуги должны, по мнению властей, увеличивать сговорчивость жильцов).

Примерно половину выжить удалось. На остальных подали в суд. И вот, наконец, пошли судебные решения. Суд удовлетворил требования горадминистрации о выселении, но сумму компенсаций увеличил на 150 - 500 тысяч (для разных квартир. К примеру, у Марии Зиньковой суд проходил 7 декабря, размер компенсации был увеличен на 300 тысяч.

Однако, чтобы заработать эту прибавку к компенсации, жильцам пришлось «малость» потратиться. В ходе суда жильцы должны оплатить экспертизу стоимости жилья. А это — от 15 до 70 тысяч. Отметим, что в среднем в Ростове подобная экспертиза стоит тысячи 2-3, но судьи посылали людей в строго определенные конторы, со строго определённой (и сильно выше средней) таксой.

Так что в «налог на правосудие» ушла примерно треть от суммы выигрыша. К счастью для людей их бесплатно защищает правозащитник Ирина Якымыв.

А если бы пришлось платить еще и адвокату – плата за правосудие тянула бы уже на половину выигрыша.

Говорят, что в Конституции гарантирован всем доступ к правосудию вне зависимости от имущественного ценза. А ещё говорят, что некоторые родители читают на ночь детям Конституцию вместо сказок и помогает.

А ещё нам говорят, что девяностые кончились. Ладно, снова верю, верю. Но вот эти тогда откуда вот вылезли?