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Московский листок

Как всегда, сгорело само собой

Опубликовано 09.12.2022 в разделе комментариев 2

пожар москва мега
Как всегда, сгорело само собой

Сегодня, возвращаясь из больницы, проехал мимо сгоревшей химкинской МЕГИ. Ну что ж, зрелище печальное... Мне этот магазин нравился, может, потому что недалеко и удобно - удобно не только добираться, но внутри тоже удобно... было.

Пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

"В городе Химки, восьмой микрорайон, корпус 2, горит ТЦ OBI. Произошло загорание кровли", - говорится в официальном сообщении. Собственно, это первое, что я услышал сегодня рано утром в больничной палате. Только об этом и разговоров.

Странно, что при столь очевидном деле обнаруживались еще и разночтения. 

По данным пресс-службы МЧС России, на финал площадь пожара составила 7000 квадратных метров (от 250 до 7 тысяч метров звучало в СМИ). Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти. Погиб охранник - при не вполне выясненных обстоятельствах.

Собственно, сгорело все, что могло сгореть. Обвалилась крыша. Некоторое время взрывались емкости с красками, лаками и прочим подобным в ОБИ. Когда все основательно погорело, потухло. Ущерб в миллиарды, правда, деньги частные.

Главный вопрос, конечно, причина. Химкинский прокурор озвучил версию подхога, потом официоз как-то сошелся на нарушениях при проведении сварочных работ...

Понятно, что версия сварки в 5 часов утра общественность не удовлетворила - самое время, конечно. Торговый комплекс стоит тут много лет, и сваривали там многажды. 

А вот на предновогодний поджог похоже. Для диверсии (теракта) место идеальное. Масса легковоспламеняющихся веществ - они потом и воспламенились, и взрывались с большим эффектом.

Но, как говорится. следствие покажет...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Главный вопрос, конечно, причина.
Ыкспертиза написал 09.12.2022 18:34
Построено самыми дешевыми строительными бригадами из самых дешевых стройматериалов с нарушением всякой техники безопасности и принято пожарными и другими инспекторами за мзду.
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Когда я говорю быть в форме , я не защиту Родины имею ввиду!
Хреновод Ага написал 09.12.2022 18:28
Баранова ,вам надо быть в форме, посещать спортивные клубы, бани, а вы что-то по больничкам.
А пожары бывают.
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