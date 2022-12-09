Как всегда, сгорело само собой

Сегодня, возвращаясь из больницы, проехал мимо сгоревшей химкинской МЕГИ. Ну что ж, зрелище печальное... Мне этот магазин нравился, может, потому что недалеко и удобно - удобно не только добираться, но внутри тоже удобно... было.

Пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

"В городе Химки, восьмой микрорайон, корпус 2, горит ТЦ OBI. Произошло загорание кровли", - говорится в официальном сообщении. Собственно, это первое, что я услышал сегодня рано утром в больничной палате. Только об этом и разговоров.

Странно, что при столь очевидном деле обнаруживались еще и разночтения.

По данным пресс-службы МЧС России, на финал площадь пожара составила 7000 квадратных метров (от 250 до 7 тысяч метров звучало в СМИ). Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти. Погиб охранник - при не вполне выясненных обстоятельствах.

Собственно, сгорело все, что могло сгореть. Обвалилась крыша. Некоторое время взрывались емкости с красками, лаками и прочим подобным в ОБИ. Когда все основательно погорело, потухло. Ущерб в миллиарды, правда, деньги частные.

Главный вопрос, конечно, причина. Химкинский прокурор озвучил версию подхога, потом официоз как-то сошелся на нарушениях при проведении сварочных работ...

Понятно, что версия сварки в 5 часов утра общественность не удовлетворила - самое время, конечно. Торговый комплекс стоит тут много лет, и сваривали там многажды.

А вот на предновогодний поджог похоже. Для диверсии (теракта) место идеальное. Масса легковоспламеняющихся веществ - они потом и воспламенились, и взрывались с большим эффектом.

Но, как говорится. следствие покажет...

А.Б.