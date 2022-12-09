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Московский листок

Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации не идет, но возможна внутренняя ротация

Опубликовано 09.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

И, наконец, здравствуйте! Давно не виделись. Я рад. А вы?..

Сегодня в неурочное время и в виде обзора за последние дни. Завтра как обычно.

 

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

 

Да, доступ к ФОРУМу.мск затруднен из-за такой смешной штуки как сертификат SSL. Мы его, понятно, обновили, но процесс занимает до 48 часов! Так что даже при наличии VPN сайт пока не открывается сразу, а сообщает грозно, что "подключение не защищено" и просит нажать кнопку "дополнительно" - не бойтесь, жмите. Потом "перейти на сайт forum-msk.org (небезопасно)" - не беспокойтесь, это абсолютно безопасно, жмите! И вы тут.

 

Итак, кратко.

- В Германии на днях чуть не случился госпереворот

- Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации не идет, но возможна внутренняя ротация

- Путин допустил резкое снижение инфляции в первом квартале 2023 года

- Цена на нефть из России с отгрузкой в Приморске упала до 43,72 доллара за баррель, видимо, к снижению инфляции

- В Москве суд признал экс-депутата Яшина виновным в дискредитации российской армии и дал 8,5 лет

Тут, пожалуй, добавлю - дискредитация армии, конечно, дело не очень хорошее, но все же это только слова, и давать за слова больше, чем иной раз за убийство... Да тут еще Медведев выступил за возврат смертной казни. А раньше высказывался за декриминализацию статьи за клевету.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

1 А позволит ли Конституция, если из пулемета?

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2 Как всегда, сгорело само собой

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3 Путин напомнил о наличии у РФ ядерного оружия, готового к применению

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4 США выкатили неотразимую угрозу шестого поколения

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5 Нельзя жить в обществе и быть свободным от его дерьма

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Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации не идет, но возможна внутренняя ротация
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