Премьер Индии не встретился с Путиным. К войне?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины, пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из правительства Индии.

Источник агентства сообщил, что Моди отказался проводить ежегодную встречу с российским коллегой после того, как Путин якобы пригрозил применить ядерное оружие на Украине.

***

Может, и врут. Запросто. Ведь Путин не грозил применить ЯО прямо вот так.

Путин напомнил о наличии у РФ ядерного оружия, готового к применению

Россия отдает себе отчет в опасности применения ядерного оружия, заявил Путин в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека: "Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие".

Как я уже писал - тут не угроза. Тут угроза в том, что Путин вспомнил о ядерном оружии во время встречи с членами СПЧ - ну где совет по правам человека, и где ядерное оружие?

Может, президент Индии просто плохо себя чувствует, немолодой уже человек.

А может, и не брешут...

С другой стороны Индия сама обзавелась ядерным оружием и объявила о строительстве ядерной триады - это тоже было не слишком-то в духе политики ядерного разоружения. И как-то тихо прошло, без международного скандала. И Путин вроде не отменял встреч из-за ядерного вооружения Индии.

Можеи, и правда всё уже решено насчет применения ЯО, просто мировая общественность заранее позиционирует себя -мол, мы сильно возражали, и даже кофию пить не стали...

После 24 февраля я ничему уже не удивляюсь.

А.Б.