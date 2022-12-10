Глобальный империализм, национальный госкапитализм и Россия

24.02.2022 операцией на Украине Россия начала выход из системы глобального империализма и переход к национальному госкапитализму в рамках распада мира на зоны. Разумеется, подготовка к этому велась заранее и переход еще далек от завершения. Но я уверен, что процесс необратим.

При этом следует отметить, что нынешнее, существующее после переворота 2014 г. государство Украина является абсолютно несамостоятельным и выступает просто как орудие глобального империализма, с которым борется нынешнее государство Россия, переходящее к национальному госкапитализму и стремящееся к независимости от глобального империализма.

В следующих тезисах изложено мое мнение, почему национальный госкапитализм предпочтителен для России и российских левых по сравнению с глобальным империализмом.

Глобальный империализм был опорой ельцинского и ранне-путинского режима.

Любые выступления против этого режима были обречены – в случае, если бы режим не справился сам, ему помог бы коллективный Запад, вплоть до оккупации.

После распада мира на зоны Запад утратит возможность вмешиваться в наши дела.

При глобальном империализме в России должна была остаться только добыча полезных ископаемых и их первичная переработка.

При национальном госкапитализме обязательным условием является развитие промышленности и других отраслей народного хозяйства – в рамках новой картины мира борьба с глобальным империализмом и конкуренция между зонами вынуждает развивать военную промышленность для защиты страны (зоны), а народное хозяйство внутри каждой зоны должно обеспечивать себя всем необходимым, насколько это возможно. В результате возрастет численность рабочего класса, включая инженерно-технических работников.

Надеюсь, не нужно объяснять, что это положительное явление как для России, так и для российских левых (то же относится и к следующему пункту).

При глобальном империализме в России началась дебилизация населения, в первую очередь в области образования, которая в капиталистическом мире идет с 1970-х годов – ведь дебилизированными легче управлять.

При национальном госкапитализме обязательным условием является развитие образования и науки – просто потому, что они нужны для развития народного хозяйства страны.

Глобальный империализм, разделив СССР, хотел разделить и Россию – небольшими государствами легче управлять, «независимых карликов не бывает».

К тому же эти государства можно натравливать друг на друга, «разделяй и властвуй». Примеры у нас перед глазами.

Напротив, российской госкапитализм заинтересован в сохранении единства России как своего «центра силы».

Социализм нуждается в крупном государстве, которое не смогут победить капиталистические соседи. Социалистическая система может существовать, только опираясь на одно или несколько крупных государств, как и было раньше. Поэтому раздел России для коммунистов неприемлем.

Возврат России в систему глобального империализма (и отмена операции на Украине) возможен только в результате либерального госпереворота (либералы – политическая и идеологическая обслуга глобалистов).

Считаю, что изначально эта возможность была не очень большой, и с течением времени она уменьшается, поскольку либералы частично выдавливаются из страны, частично подчиняются государству.

Либеральный госпереворот по заданию глобалистов должен привести к установлению в России либерально-фашистской диктатуры, что приведет к катастрофическим экономическим и политическим последствиям для нашей страны, особенно для российского левого движения, которое будет просто ликвидировано (как на современной Украине).

Однако попытка либерального госпереворота с очень большой вероятностью приведет к военному контрперевороту, последствия которого предсказать невозможно.

Без либерального госпереворота Россия обязательно возьмет под свой контроль Украину, военное поражение России на Украине невозможно.

Госкапитализм можно считать переходным этапом к социализму.

Вот что писал и говорил по этому поводу В.И. Ленин.

«Чтобы еще более разъяснить вопрос, приведем прежде всего конкретнейший пример государственного капитализма. Всем известно, каков этот пример: Германия. Здесь мы имеем «последнее слово» современной крупнокапиталистической техники и планомерной организации, подчиненной юнкерски-буржуазному империализму. Откиньте подчеркнутые слова, поставьте на место государства военного, юнкерского, буржуазного, империалистского, тоже государство, но государство иного социального типа, иного классового содержания, государство советское, т. е. пролетарское, и вы получите всю ту сумму условий, которая дает социализм.»

В.И. Ленин. О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности, опубл. 9-11 мая 1918. ПСС, т. 36, с. 300.

«Государственный капитализм, как мы его установили у нас, является своеобразным государственным капитализмом. Он не соответствует обычному понятию государственного капитализма. Мы имеем в своих руках все командные высоты, мы имеем в своих руках землю, она принадлежит государству… наш государственный капитализм отличается от буквально понимаемого государственного капитализма тем, что мы имеем в руках пролетарского государства не только землю, но и все важнейшие части промышленности.» В.И. Ленин. Пять лет российской революции и перспективы мировой революции. Доклад на IV конгрессе Коминтерна 13 ноября [1922]. ПСС, т. 45, с. 289.

Многие считают, что госкапитализм господствовал в СССР с 1930-х годов и сейчас господствует в КНР. Это вопрос сложный и подлежит обсуждению, я считаю, что в СССР был госсоциализм.

С бытовой точки зрения современный российский госкапитализм является сильно ухудшенным вариантом госсоциализма позднего СССР.

Олигархов в СССР не было, чиновники были, но не такие «жирные» и уверенные в своей власти и своей безнаказанности. На них можно было найти управу.

Госкапитализм отличается от госсоциализма бесконтрольной властью чиновников и олигархов, которые рассматривают всю страну как свою собственность и слишком заботятся о своем обогащении. Это приводит к обнищанию большей части населения и мешает развитию страны. Кроме того, чиновники постепенно деградируют, их компетентность падает, и они уже не могут выполнять свои обязанности по управлению страной и территориями.

Ликвидация власти чиновников и олигархов, экспроприация их имущества приведут к переходу от госкапитализма к социализму.

Российский госкапитализм не в состоянии предложить большинству населения привлекательную картину будущего. Их картина будущего очень простая – госкапитализм под руководством чиновников и олигархов навсегда. Народ должен работать и сражаться во имя их господства и обогащения. Но народ такая картина, по понятным причинам, не может устраивать.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

Все дискуссии любых российских политических сил о возможности или невозможности, желательности или нежелательности возврата России в состояние до 24.02.2022 (и отмены операции на Украине) следует свести к обсуждению возможности и желательности возврата России в систему глобального империализма.

Несомненно, национальный капитализм для России и российских левых многократно предпочтительнее глобального империализма. Печально, что некоторые российские левые этого не понимают и по существу выступают сторонниками глобального империализма (орудием которого является Украина), при котором они или будут ликвидированы, или станут прислугой глобалистов и либералов.

В целом считаю эти дискуссии бессмысленными. История все уже решила за нас.

Из российского госкапитализма возможен переход России к социализму, из глобального империализма невозможен.

В отличие от российских чиновников и олигархов, у нас, российских коммунистов, есть привлекательная для всех (кроме чиновников и олигархов) картина социалистического будущего.

Наша картина будущего – ликвидация власти чиновников и олигархов, экспроприация их имущества, переход государственной собственности в руки народа, развитие страны для блага всего народа.

Но надо учесть допущенные ошибки, чтобы не допустить их повторения. Прежде всего – нельзя допустить концентрации власти в руках чиновников.

Ветер истории опять дует в наши паруса, и мы должны этим воспользоваться.