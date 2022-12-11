Главный дефицит советского общества

«Дефициты» и очереди были закономерным следствием внедрения элементов капиталистических товарно-денежных отношений в социалистическую плановую экономику. Сохраняя архаику товарного обращения, сиятельные партийные вельможи, напуганные новочеркасскими событиями 1962 года, не решались «отпустить» цены, боялись «непопулярных мер», предпочитая удерживать их на низком уровне при помощи дотаций на продукты питания и предметы первой необходимости. Возник парадокс. Чем больше производилось сельхозпродукции, тем разорительней для бюджета становились эти дотации. Отчасти дефицит бюджета компенсировался путем поднятия цен на предметы роскоши, импортные товары, автомобили, золото, ликеро-водочную продукцию, но этого было явно недостаточно. На радикальный пересмотр ценовой политики влиял главный «дефицит» - отсутствие политической воли.

Сегодня некоторым представляется очевидным, не требующим доказательств фактом, то, что насыщение потребительского рынка, витринное изобилие, автомобили в каждом дворе есть зримые плоды «реформ», следствие активизации материального интереса, насаждения рыночных отношений, не без издержек, конечно, но в целом движением в правильном направлении. Это не так. Истинная «заслуга» в создании иллюзии «успешности» либеральных «реформ» принадлежит советской партийной бюрократии, умудрившейся настолько дискредитировать социализм, что в сравнении с его номенклатурным воплощением, любая вселенская катастрофа будет казаться великим достижением, оправдывающим все понесенные жертвы.

Виной тому конкретность мышления, исходящего из «здравого смысла» и не способного подняться выше утилитарно-рассудочных представлений о должном. Тотальным провалом и колоссальным историческим регрессом эти «реформы» будут выглядеть, если сравнивать их не с номенклатурным убожеством «развитого социализма», а с действительно научным социализмом ленинского типа, позволившим бы получить неизмеримо более весомый результат со значительно меньшими издержками.

Социализм основан на принципиально новом способе производства - нетоварном. Вся экономика страны интегрирована в ЕДИНЫЙ плановый народнохозяйственный комплекс. Нет никаких "субъектов рыночных отношений", ни "мелких", ни "средних". Представьте себе огромный производственный комбинат, в котором производится ВСЁ, что нужно обществу. Все существующие сейчас "независимые" товаропроизводители, все учреждения, все фабрики, заводы, поликлиники, жилые дома, предприятия общепита и т. п. становятся "цехами" этого комбината. Единая энергосистема бесплатно снабжает весь этот комбинат электроэнергией, бесплатно получая горючее и оборудование; единая транспортная система обеспечивает бесплатный оборот пассажиров и грузов; все прочие системы жизнеобеспечения также плотно интегрированы в единое ЦЕЛОЕ, образуя как бы живой социальный организм.

Производительность труда в таком обществе будет настолько высока, использования сырья, оборудования, рабочей силы настолько эффективным, что уровень жизни будет В РАЗЫ выше, чем в самых развитых странах мира. Никакого "рынка", никакой "конкуренции", никакой "частной собственности", "инвестиций", банков, денег, кредитов, ипотек не требуется. Но это не только материальный достаток, это еще совершенно иное КАЧЕСТВО жизни людей в обществе без страха, алчности, зависти, насилия и лжи.

Такой взгляд ломает все представления о наших «реформах», как о тяжелой, но объективно необходимой для общества меры, а сами «реформаторы» предстают корыстно мотивированными, недалекими и наивными плутами, всерьез воспринявшими примитивную пропаганду враждебного класса.

Реформы в советском обществе действительно было настоятельно необходимы, но проводить их следовало в диаметрально противоположном направлении – в сторону ликвидации всяких «рыночных» атавизмов, всех форм неравенства, предельно плотно, бесшовно» интегрируя экономику страны в единое целое, в один огромный плановый нетоварный народнохозяйственный комплекс с равенством труда и равенством платы. При такой организации экономики, «дефициты» и прочие изъяны «развитого социализма возможны лишь если их кто-то специально «запланирует». Но при отсутствии товарно-денежных махинаций, когда все расчетные величины обретут свой естественный натуральный вид, никто не будет заинтересован в том, чтобы «сэкономить» на производстве необходимого. Баланс потребностей и возможностей не будет зависеть от виртуальных финансовых показателей или аппетитов частных «собственников», а будет определяться наличием ресурсов, в том числе трудовых и долговременной стратегией развития, на что капитализм не способен в принципе.