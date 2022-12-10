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Московский листок

ВСУ нанесли удар по ценам в Крыму

Опубликовано 10.12.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
ВСУ нанесли удар по ценам в Крыму

Отели и санатории Крыма на Новый год готовы предложить гостям скидки от 30–40%., рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, средства размещения приняли участие в единой кампании «Новый год в Крыму как дома». В рамках акции постояльцы получат возможность разместиться по крайне выгодным ценам.

«Так, например, стоимость номера в санаториях начинается от 2300 руб./сутки, в малых отелях – от 1500 руб./сутки, в отелях категории 4* – от 3360 руб./сутки; в отелях категории 5* – от 9000 руб./сутки. Это в среднем на 36% ниже, чем в других регионах», – пояснил Волченко.

Вообще в Европах таких цен, конечно, не бывает. Пять звезд за полтораста долларов... Или четыре звезды за полтинник.

Тут надо сказать спасибо украинским террористам, взорвавшим Керченский мост и регулярно тренирующимся на беспилотниках. Особо никуда не попали, слава богу, но по ценам удар нанесли сокрушительный.

А.Б.



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