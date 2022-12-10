Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в рамках расследования дела о возможной коррупции заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли, сообщает Le Soir.

По месту жительства политика был проведен обыск.

Интересно, а как же парламентская неприкосновенность? Тем более международная?

9 декабря стало известно, что власти Бельгии провели ряд задержаний и обысков в столице страны в рамках расследования подозрений в коррупции в Европарламенте, связанных с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас углядел в выборе Катара в качестве страны для проведения чемпионата мира признаки коррупции.

"Я бы не проводил чемпионат мира в Катаре, как и в Cаудовcкой Аравии. Еcть принципы прав человека, которые необходимо cоблюдать. В этих cтранах видно, что эти принципы не cоблюдаютcя", — заявил Тебас.

Замечательно, но между мнением высокопоставленного футбольного функционера и арестами с обысками есть некоторая дистанция. И особенно трогает формулировка "расследования дела о возможной коррупции" - то есть коррупция то ли была, то ли не было, а уже арестовывают евродепутатов...

Мне кажется, в Европе слишком берут пример с нас... Хотя голосуют против.

А.Б.