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Московский листок

Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов

Опубликовано 10.12.2022 в разделе комментариев 2

суд закон
Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в рамках расследования дела о возможной коррупции заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли, сообщает Le Soir.

По месту жительства политика был проведен обыск.

Интересно, а как же парламентская неприкосновенность? Тем более международная?

9 декабря стало известно, что власти Бельгии провели ряд задержаний и обысков в столице страны в рамках расследования подозрений в коррупции в Европарламенте, связанных с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас углядел в выборе Катара в качестве страны для проведения чемпионата мира признаки коррупции.

"Я бы не проводил чемпионат мира в Катаре, как и в Cаудовcкой Аравии. Еcть принципы прав человека, которые необходимо cоблюдать. В этих cтранах видно, что эти принципы не cоблюдаютcя", — заявил Тебас.

Замечательно, но между мнением высокопоставленного футбольного функционера и арестами с обысками есть некоторая дистанция. И особенно трогает формулировка "расследования дела о возможной коррупции" - то есть коррупция то ли была, то ли не было, а уже арестовывают евродепутатов...

Мне кажется, в Европе слишком берут пример с нас... Хотя голосуют против.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
Ужас какой написал 10.12.2022 11:40
Анатолий сам не понял, что написал. Да, в Евросоюзе депутаты отвечают, как простые смертные. Как-то не по коммунистически.
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(без названия)
Не слвшали про антикоррупционные законы? написал 10.12.2022 11:24
Просто в отличие от РФ, где обвинение чиновников в коррупции является разжиганием ненависти к социальному слою чиновников и вызывает неисчислимые моральные муки чиновного люда, в ЕС любое необъяснимое превышение расходов над доходами вызывает справедливые вопросы. Если они остаются без ответа, коррупция доказана.
P.S. ни один лось не пострадал.
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