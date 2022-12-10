Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Как выяснилось, в Европе очень приблизительно знают про Африку

Опубликовано 10.12.2022 в разделе комментариев 2

африка окп
Как выяснилось, в Европе очень приблизительно знают про Африку

Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. При этом он указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Евродипломат назвал «шокирующим» то, что жители Мали вышли с плакатами в поддержку Москвы.

Путин прокомментировал слова Борреля, заявив, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Глава государства отметил, что нет ни одной африканской страны, которая бы не получала политическую, экономическую, а иногда и военную поддержку от Москвы.

А я от себя добавлю - знают в Мали, где находится Донбасс. Там знают даже, где находится офис Объединенной коммунистической партии в Москве.

Из личного опыта - возвращаюсь как-то зимой под вечер в партейный офис, и вижу - стоит мужик в белой простыне, прямо на улице! Вроде не пил я ничего... Да еще мужик совершенно черный.

Оказывается, с дружественным визитом прибыла группа политиков как раз из Мали, во главе с главой фракции парламента и даже кандидатом в президенты страны! Они даже русский знали! И на Донбасс ездили, прямо вот в этих своих простынях. Вот так...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
Ужас какой написал 10.12.2022 11:45
Анатолий Юрьевич, расскажите подробнее, какую роль сыграла РФ в борьбе с колониализмом. Про ведущую роль маршала Шойгу в штурме Рейхстага мы уже слышали. Борьба с Путина с колониализмом что-то новенькое.
Ответить
(без названия)
ДоМурашек, аж продирает написал 10.12.2022 11:21
Заходите товарищ Крупская, мы вас очень хорошо знаем и мужа вашего товарища Крупского знаем и помним.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов
Европарламентариев арестовывают, как простых жулик...
10.12.2022
Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации не идет, но возможна внутренняя ротация
Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизаци...
09.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов (0)
Как выяснилось, в Европе очень приблизительно знают про Африку (2)
Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов (2)
ВСУ нанесли удар по ценам в Крыму (0)
В Пушкинском музее начался пожар (1)
Говорят, 90-е кончились. Но, это вот тогда откуда повылазило? (0)
Глобальный империализм, национальный госкапитализм и Россия (6)
Премьер Индии не встретился с Путиным. К войне? (4)
Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации не идет, но возможна внутренняя ротация (0)
Как всегда, сгорело само собой (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss