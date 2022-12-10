Как выяснилось, в Европе очень приблизительно знают про Африку

Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. При этом он указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Евродипломат назвал «шокирующим» то, что жители Мали вышли с плакатами в поддержку Москвы.

Путин прокомментировал слова Борреля, заявив, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Глава государства отметил, что нет ни одной африканской страны, которая бы не получала политическую, экономическую, а иногда и военную поддержку от Москвы.

А я от себя добавлю - знают в Мали, где находится Донбасс. Там знают даже, где находится офис Объединенной коммунистической партии в Москве.

Из личного опыта - возвращаюсь как-то зимой под вечер в партейный офис, и вижу - стоит мужик в белой простыне, прямо на улице! Вроде не пил я ничего... Да еще мужик совершенно черный.

Оказывается, с дружественным визитом прибыла группа политиков как раз из Мали, во главе с главой фракции парламента и даже кандидатом в президенты страны! Они даже русский знали! И на Донбасс ездили, прямо вот в этих своих простынях. Вот так...

А.Б.