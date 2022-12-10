Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов

Здравствуйте! Сегодня наконец в обычном формате.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Да, доступ к ФОРУМу.мск до сих пор затруднен из-за такой смешной штуки как сертификат SSL. Мы его, понятно, обновили, но процесс занимает до 48 часов! Так что даже при наличии VPN сайт пока не открывается сразу, а сообщает грозно, что "подключение не защищено" и просит нажать кнопку "дополнительно" - не бойтесь, жмите. Потом "перейти на сайт forum-msk.org (небезопасно)" - не беспокойтесь, это абсолютно безопасно, жмите! И вы тут.

Итак, кратко.

- США не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России

- Путин допустил использование Россией наработок США по обезоруживающему удару

- Правительство России установило пошлины в 35% на ряд товаров из недружественных стран

- Рост числа бездомных украинцев объясняют усталостью принявших их британцев

- Министр торговли Южной Кореи призвал ЕС вместе бороться с законом США о снижении инфляции

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 В Пушкинском музее начался пожар

Пожар начался в Пушкинском музее в Москве, горят перекрытия. Площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, но выросла до 50-ти. На месте работают оперативные службы. Пострадал один пожарный.

После вчерашнего кошмара в МЕГЕ любое сообщение со словом "пожар" воспринимается с душевным трепетом.

Что до музея имени Пушкина, то хотя изначальная площадь возгорание невелика, но здание очень старинное, перекрытия там деревянные, утеплитель, полагаю, органический - такие вещи горят как порох.

Напомню, что в Москве уже сгорели Манеж и старое здание театра имени Станиславского.

Да, и украинские паблики уже навешивают себе на грудь "перемогу" с поджогом музея.

2 Премьер Индии не встретился с Путиным. К войне?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины, пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из правительства Индии.

Источник агентства сообщил, что Моди отказался проводить ежегодную встречу с российским коллегой после того, как Путин якобы пригрозил применить ядерное оружие на Украине.

Может, и врут. Запросто. Ведь Путин не грозил применить ЯО прямо вот так.

Россия отдает себе отчет в опасности применения ядерного оружия, заявил Путин в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека: "Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие".

Как я уже писал - тут не угроза. Тут угроза в том, что Путин вспомнил о ядерном оружии во время встречи с членами СПЧ - ну где совет по правам человека, и где ядерное оружие?

Может, президент Индии просто плохо себя чувствует, немолодой уже человек.

А может, и не брешут...

С другой стороны Индия сама обзавелась ядерным оружием и объявила о строительстве ядерной триады - это тоже было не слишком-то в духе политики ядерного разоружения. И как-то тихо прошло, без международного скандала. И Путин вроде не отменял встреч из-за ядерного вооружения Индии.

Может, и правда всё уже решено насчет применения ЯО, просто мировая общественность заранее позиционирует себя - мол, мы сильно возражали, и даже кофию пить не стали...

После 24 февраля я ничему уже не удивляюсь.

3 Как выяснилось, в Европе очень приблизительно знают про Африку

Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. При этом он указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Евродипломат назвал «шокирующим» то, что жители Мали вышли с плакатами в поддержку Москвы.

Путин прокомментировал слова Борреля, заявив, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Глава государства отметил, что нет ни одной африканской страны, которая бы не получала политическую, экономическую, а иногда и военную поддержку от Москвы.

А я от себя добавлю - знают в Мали, где находится Донбасс. Там знают даже, где находится офис Объединенной коммунистической партии в Москве.

Из личного опыта - возвращаюсь как-то зимой под вечер в партейный офис, и вижу - стоит мужик в белой простыне, прямо на улице! Вроде не пил я ничего... Да еще мужик совершенно черный.

Оказывается, с дружественным визитом прибыла группа политиков как раз из Мали, во главе с главой фракции парламента и даже кандидатом в президенты страны! Они даже русский знали! И на Донбасс ездили, прямо вот в этих своих простынях. Вот так...

4 Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в рамках расследования дела о возможной коррупции заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли, сообщает Le Soir.

По месту жительства политика был проведен обыск.

Интересно, а как же парламентская неприкосновенность? Тем более международная?

9 декабря стало известно, что власти Бельгии провели ряд задержаний и обысков в столице страны в рамках расследования подозрений в коррупции в Европарламенте, связанных с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас углядел в выборе Катара в качестве страны для проведения чемпионата мира признаки коррупции.

"Я бы не проводил чемпионат мира в Катаре, как и в Cаудовcкой Аравии. Еcть принципы прав человека, которые необходимо cоблюдать. В этих cтранах видно, что эти принципы не cоблюдаютcя", — заявил Тебас.

Замечательно, но между мнением высокопоставленного футбольного функционера и арестами с обысками есть некоторая дистанция. И особенно трогает формулировка "расследования дела о возможной коррупции" - то есть коррупция то ли была, то ли не было, а уже арестовывают евродепутатов...

Мне кажется, в Европе слишком берут пример с нас... Хотя голосуют против.

5 ВСУ нанесли удар по ценам в Крыму

Отели и санатории Крыма на Новый год готовы предложить гостям скидки от 30–40%., рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, средства размещения приняли участие в единой кампании «Новый год в Крыму как дома». В рамках акции постояльцы получат возможность разместиться по крайне выгодным ценам.

«Так, например, стоимость номера в санаториях начинается от 2300 руб./сутки, в малых отелях – от 1500 руб./сутки, в отелях категории 4* – от 3360 руб./сутки; в отелях категории 5* – от 9000 руб./сутки. Это в среднем на 36% ниже, чем в других регионах», – пояснил Волченко.

Вообще в Европах таких цен, конечно, не бывает. Пять звезд за полтораста долларов... Или четыре звезды за полтинник.

Тут надо сказать спасибо украинским террористам, взорвавшим Керченский мост и регулярно тренирующимся на беспилотниках. Особо никуда не попали, слава богу, но по ценам удар нанесли сокрушительный.