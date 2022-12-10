Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов

Здравствуйте! Сегодня наконец в обычном формате.
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Да, доступ к ФОРУМу.мск до сих пор затруднен из-за такой смешной штуки как сертификат SSL. Мы его, понятно, обновили, но процесс занимает до 48 часов! Так что даже при наличии VPN сайт пока не открывается сразу, а сообщает грозно, что "подключение не защищено" и просит нажать кнопку "дополнительно" - не бойтесь, жмите. Потом "перейти на сайт forum-msk.org (небезопасно)" - не беспокойтесь, это абсолютно безопасно, жмите! И вы тут.
Итак, кратко.
- США не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России
- Путин допустил использование Россией наработок США по обезоруживающему удару
- Правительство России установило пошлины в 35% на ряд товаров из недружественных стран
- Рост числа бездомных украинцев объясняют усталостью принявших их британцев
- Министр торговли Южной Кореи призвал ЕС вместе бороться с законом США о снижении инфляции
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 В Пушкинском музее начался пожар
Пожар начался в Пушкинском музее в Москве, горят перекрытия. Площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, но выросла до 50-ти. На месте работают оперативные службы. Пострадал один пожарный.
После вчерашнего кошмара в МЕГЕ любое сообщение со словом "пожар" воспринимается с душевным трепетом.
Что до музея имени Пушкина, то хотя изначальная площадь возгорание невелика, но здание очень старинное, перекрытия там деревянные, утеплитель, полагаю, органический - такие вещи горят как порох.
Напомню, что в Москве уже сгорели Манеж и старое здание театра имени Станиславского.
Да, и украинские паблики уже навешивают себе на грудь "перемогу" с поджогом музея.
2 Премьер Индии не встретился с Путиным. К войне?
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины, пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из правительства Индии.
Источник агентства сообщил, что Моди отказался проводить ежегодную встречу с российским коллегой после того, как Путин якобы пригрозил применить ядерное оружие на Украине.
Может, и врут. Запросто. Ведь Путин не грозил применить ЯО прямо вот так.
Россия отдает себе отчет в опасности применения ядерного оружия, заявил Путин в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека: "Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие".
Как я уже писал - тут не угроза. Тут угроза в том, что Путин вспомнил о ядерном оружии во время встречи с членами СПЧ - ну где совет по правам человека, и где ядерное оружие?
Может, президент Индии просто плохо себя чувствует, немолодой уже человек.
А может, и не брешут...
С другой стороны Индия сама обзавелась ядерным оружием и объявила о строительстве ядерной триады - это тоже было не слишком-то в духе политики ядерного разоружения. И как-то тихо прошло, без международного скандала. И Путин вроде не отменял встреч из-за ядерного вооружения Индии.
Может, и правда всё уже решено насчет применения ЯО, просто мировая общественность заранее позиционирует себя - мол, мы сильно возражали, и даже кофию пить не стали...
После 24 февраля я ничему уже не удивляюсь.
3 Как выяснилось, в Европе очень приблизительно знают про Африку
Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. При этом он указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Евродипломат назвал «шокирующим» то, что жители Мали вышли с плакатами в поддержку Москвы.
Путин прокомментировал слова Борреля, заявив, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Глава государства отметил, что нет ни одной африканской страны, которая бы не получала политическую, экономическую, а иногда и военную поддержку от Москвы.
А я от себя добавлю - знают в Мали, где находится Донбасс. Там знают даже, где находится офис Объединенной коммунистической партии в Москве.
Из личного опыта - возвращаюсь как-то зимой под вечер в партейный офис, и вижу - стоит мужик в белой простыне, прямо на улице! Вроде не пил я ничего... Да еще мужик совершенно черный.
Оказывается, с дружественным визитом прибыла группа политиков как раз из Мали, во главе с главой фракции парламента и даже кандидатом в президенты страны! Они даже русский знали! И на Донбасс ездили, прямо вот в этих своих простынях. Вот так...
4 Европарламентариев арестовывают, как простых жуликов
Сотрудники правоохранительных органов задержали в рамках расследования дела о возможной коррупции заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли, сообщает Le Soir.
По месту жительства политика был проведен обыск.
Интересно, а как же парламентская неприкосновенность? Тем более международная?
9 декабря стало известно, что власти Бельгии провели ряд задержаний и обысков в столице страны в рамках расследования подозрений в коррупции в Европарламенте, связанных с чемпионатом мира по футболу в Катаре.
Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас углядел в выборе Катара в качестве страны для проведения чемпионата мира признаки коррупции.
"Я бы не проводил чемпионат мира в Катаре, как и в Cаудовcкой Аравии. Еcть принципы прав человека, которые необходимо cоблюдать. В этих cтранах видно, что эти принципы не cоблюдаютcя", — заявил Тебас.
Замечательно, но между мнением высокопоставленного футбольного функционера и арестами с обысками есть некоторая дистанция. И особенно трогает формулировка "расследования дела о возможной коррупции" - то есть коррупция то ли была, то ли не было, а уже арестовывают евродепутатов...
Мне кажется, в Европе слишком берут пример с нас... Хотя голосуют против.
5 ВСУ нанесли удар по ценам в Крыму
Отели и санатории Крыма на Новый год готовы предложить гостям скидки от 30–40%., рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
По его словам, средства размещения приняли участие в единой кампании «Новый год в Крыму как дома». В рамках акции постояльцы получат возможность разместиться по крайне выгодным ценам.
«Так, например, стоимость номера в санаториях начинается от 2300 руб./сутки, в малых отелях – от 1500 руб./сутки, в отелях категории 4* – от 3360 руб./сутки; в отелях категории 5* – от 9000 руб./сутки. Это в среднем на 36% ниже, чем в других регионах», – пояснил Волченко.
Вообще в Европах таких цен, конечно, не бывает. Пять звезд за полтораста долларов... Или четыре звезды за полтинник.
Тут надо сказать спасибо украинским террористам, взорвавшим Керченский мост и регулярно тренирующимся на беспилотниках. Особо никуда не попали, слава богу, но по ценам удар нанесли сокрушительный.
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